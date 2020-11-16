vladislavlvov написав:Коллеги подскажите какие людские маски сейчас можно купить. Полугодовой запас себя исчерпал. Были Швейцарские Акцента 95 процентом фильтрации брал еще в январе. Кто что посоветует..Аптечные из полу марли и тонкие как бумага не впечатляют. Может есть какой людской Китай или что то другое.
БУК-3, без клапана от 20 грн.шт, с клапаном от 40 грн.шт.
Самые удобные "Лепесток-200" от МИК (но всего-лишь ffp2), но их надо правильно подогнать под себя, это круг 20 см с затяжками, стягивается и подогняется индивидуально, дышать комфортно.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 17 лис, 2020 23:23, всього редагувалось 1 раз.
vladislavlvov написав:Коллеги подскажите какие людские маски сейчас можно купить. Полугодовой запас себя исчерпал. Были Швейцарские Акцента 95 процентом фильтрации брал еще в январе. Кто что посоветует..Аптечные из полу марли и тонкие как бумага не впечатляют. Может есть какой людской Китай или что то другое.
3M Aura 9322+. Резинки хреновые, не тканевые, легко рвутся. Но так вроде ничего. Где 150 грн штука.
А если говорить о медицинских, то неплохие были в Аптеке доброго дня. Не знаю производителя.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Schmit написав:Думаю, вы правы, что перекрестный иммунитет не объясняет падение смертности, но что он может объяснить, так это почему у 80% инфицированных болезнь протекает очень легко или вообще бессимптомно.
Группа ученых, возглавляемая Джорджем Кассиотисом (руководителем лаборатории ретровирусной иммунологии в Институте Фрэнсиса Крика), опубликовала в авторитетном научном журнале Science результаты своего нового исследования.
В марте, когда пандемия только начиналась, доктор Кассиотис и его коллеги решили разработать высокочувствительный тест на антитела к коронавирусу. Они изучили образцы крови, взятые перед пандемией у более чем 300 взрослых и 48 детей и подростков. И сравнили с образцами более 170 человек, инфицированных новым коронавирусом.
Образцы, взятые до пандемии, должны были служить контролем, поскольку в них по определению не могло быть антител к новому коронавирусу. Однако, к удивлению ученых, выяснилось, что у 5% взрослых и 43% детей уже есть антитела класса IgG , которые способны предотвратить проникновение нового коронавируса в клетки.
Эти антитела прикрепляются к шипу коронавируса. По словам доктора Кассиотиса, хотя вершина шипа уникальна для нового SARS-CoV-2, основание шипа одинаково для всех вирусов этого семейства, что и позволяет данным антителам быть универсальными, работать как против банальных безвредных коронавирусов, так и против пандемического штамма.
Правда, обнаруженные учеными антитела блокировали новый коронавирус только в лабораторных условиях, в пробирке. Пока неизвестно, действительно ли в реальной жизни именно эти антитела помогает детям не заражаться или легче переносить инфекцию. Но это могло бы служить одним из объяснений. Почему у взрослых меньше антител к корронавирусам?
Почему нужные антитела обнаруживаются почти у половины детей и только у 5% взрослых? Вероятно, потому, что взрослые простужаются пару раз в год, а дети ходят с насморком постоянно, и количество антител в их крови не снижается.
При типичных вирусных инфекциях иммунная система вырабатывает антитела для борьбы с вирусом. Когда инфекция подавлена, уровень антител в крови падает — они уже не нужны. Но в организме остаются так называемые клетки памяти (специфические В-лимфоциты), которые в случае необходимости могут опять быстро включить производство антител к уже знакомому им вирусу.
Иммунолог Элледж из Гарварского университета предполагает, что новый коронавирус способен подавлять активацию клеток памяти. Поэтому те, кто перенес банальную простуду сравнительно недавно, успешнее борются с SARS-CoV-2: у них в крови еще достаточно антител. А у тех, кто болел простудой давно (как многие взрослые), антител уже нет, и клетки памяти тоже не работают — они подавлены коварным пандемическим штаммом.
Хотя, по словам доктора Элледжа, вполне возможно, что клетки памяти успешно работают и в организме взрослых тоже. Ведь до 90% людей, заразившихся новым коронавирусом, переносят его достаточно легко и не нуждаются в госпитализации.
justit написав:И это немного "харит", ибо ж пишут, что вирусная пневмония не лечится антибиотиками.
Кто тут прав - понятия не имею.
p.s. Жену колю выписанными антибиотиками. У самого тест отрицательный. то ли все впереди, то ли КОВИД избирательный
Так вам и не лечат антибиотиками вирусную пневмонию, антибиотиками у вас предупреждают развитие бактериальной пневмонии, которая при развитии в добавок к вирусной, явно может быть фатальной. То что при чудесах с иммунитетом при ковиде, существует значительная вероятность получить такой дополнительный бактериальный подарок, надеюсь, ни у кого не вызывает сомнений.
у всех вызывает кроме вас в том числе и у авторитетных людей ( для меня авторитетных) типа того же старого еврея Дохтора К.
Востаннє редагувалось yama в Вів 17 лис, 2020 23:51, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
centurionus написав:Достовірні тести на антитіла лише від Roche (станом на кінець серпня 2020, не думаю, що щось змінилося). Інші - марне витрачання грошей. Ще від Abbott непоганий наче. В більшості "легких" випадків - пропадає нюх. Це кращий показник.
а как узнать каким тестом это делает лаборатория N ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
ЛАД написав:....... Якобы благодаря Т-клеткам памяти и кросс-реактивности.
При этом якобы в Швеции уже добились коллективного иммунитета. Правда, сами шведы почему-то так не считают.
Вопросов масса. 1. Если говорить об иммуните благодаря предыдущим коронавирусным простудам (кросс-реактивность), то почему это начало работать только в октябре, а не в апреле? Или все эти "простуды" произошли за лето? 2. "Разные коронавирусы генетически совпадают на 90%", что объясняет кросс-реактивность. Это, конечно, здорово. Но на уровне ДНК сходство между Homo sapiens и Pan troglodytes - шимпанзе - превышает 98% (пусть даже 95%), а с бананом - 50%. 3. Почему кросс-реактивность приводит к уменьшению смертности, но заболеваемость растёт? Действующий иммунитет должен был бы уменьшать заболеваемость тоже.
Ну, о таких "мелочах" как слова о ДНК у РНК-вирусов промолчим, отнесём это к "оговоркам".
Короче, наукообразное словоблудие - наше всё.
Сказано же, что антитела есть только у около 20% населения, а у 50-60% - перекрестный иммунитет, который дает всего лишь "кое какую" защиту. Понятно, что это далеко не коллективный иммунитет. Думаю, вы правы, что перекрестный иммунитет не объясняет падение смертности, но что он может объяснить, так это почему у 80% инфицированных болезнь протекает очень легко или вообще бессимптомно.
Ещё раз. Обратите внимание на мой п.1. Почему перекрестный иммунитет начал действовать только в сентябре, а не в апреле? Он ведь был и тогда. Откуда цифра 20% населения с антителами? Даже шведы называют гораздо более низкие цифры. Откуда цифры 50-60% перекрёстного иммунитета? С потолка? Объяснить 80% бессимптомных и легко болеющих можно легко и без перекрестных иммунитетов. Огромная масса болезней ведёт себя точно так же. Например, корь:
При отсутствии надлежащей медицинской помощи и недостаточном питании заболевание для 10 % заболевших заканчивается смертельным исходом[32]. В индустриальных странах перед введением вакцинации от кори, её летальность составляла 0,02 % — 0,15 %.
Это из статьи в Вики. О перекрестном иммунитете к кори почему-то никто не говорит. Вполне достаточно онтогенетического разнообразия. Нафантазировать можно много чего. Итог: придерживаюсь своего вывода в процитированном посте.
freeze написав:Умер известный украинско-российский театральный режиссер Роман Виктюк.
Виктюк умер в больнице - его госпитализировали 28 октября после осложнений, связанных с коронавирусом.
ну жил когда-то по соседству со мной, я контактировал с его родней ( заходил пару раз в гости) , жалко конечно, но он таки пожил ...85 лет ======================================
vladislavlvov написав:Коллеги подскажите какие людские маски сейчас можно купить. Полугодовой запас себя исчерпал. Были Швейцарские Акцента 95 процентом фильтрации брал еще в январе. Кто что посоветует..Аптечные из полу марли и тонкие как бумага не впечатляют. Может есть какой людской Китай или что то другое.
я не понимаю как вы могли их исчерпать ? в супермаркете я нахожусь 5 минут в день в других людных местах где требуют маски не более на 5 минут в день мне одной маски на год хватает, пока в ночных клубах и ресторанах можно без масок , кому надо адреса работающих по Львову в выходные - обращайтесь в приват ==============================
budivelnik написав:
zРадио написав:кому суждено утонуть, тот не умрет от ковида
Прикол Якщо летальність будуть писати по сьогоднішнім правилам-то якщо у потонувшого знайдуть ковід - запишуть в померлі від ковіду(не моє , так тут хантур пояснював)
так объяснял , на секундочку! , Ляшко главный санитарный врач Украины
Востаннє редагувалось yama в Вів 17 лис, 2020 23:53, всього редагувалось 3 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України