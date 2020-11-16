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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 75
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
29%
22
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
32
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
16
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 23:47

  yama написав:......
ЗЫ еще раз все кто боится или в группе риска должны сами позаботиться о своей безопасности , а не указывать остальным что делать, все кто хочет кушать грязными руками - должны иметь такое право :mrgreen:

Не тот случай.
Кушать грязными руками - пожалуйста. Личное дело человека.
А вот маски имеют смысл только при всеобщем применении. Уже много раз говорилось.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 23:54

  ЛАД написав:
  yama написав:......
ЗЫ еще раз все кто боится или в группе риска должны сами позаботиться о своей безопасности , а не указывать остальным что делать, все кто хочет кушать грязными руками - должны иметь такое право :mrgreen:

Не тот случай.
Кушать грязными руками - пожалуйста. Личное дело человека.
А вот маски имеют смысл только при всеобщем применении. Уже много раз говорилось.

а чем плохо если на вас FFP3, а рядом я без маски ? вы же по идее в теории защищены :?:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 23:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:а чем плохо если на вас FFP3 а рядом я без маски ? вы же по идее в теории защищены
вы можете чихнуть ему на открытые части тела.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 23:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:вы можете чихнуть ему на открытые части тела.

Так даже маска, и тем более FFP3 одетые на больного не исключают возможности выдохнуть в атмосферу вирус который потом вместо с потоками воздуха попадёт то ли в глаз, то ли на кожу, то ли даже в легкие.

Тем более что мы хотим чтобы маски носили абсолютно все из-за боязни бессимтпомных - а они ж не чихают.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 00:01

  lapay написав:
  Schmit написав:Думаю, вы правы, что перекрестный иммунитет не объясняет падение смертности, но что он может объяснить, так это почему у 80% инфицированных болезнь протекает очень легко или вообще бессимптомно.

Группа ученых, возглавляемая Джорджем Кассиотисом (руководителем лаборатории ретровирусной иммунологии в Институте Фрэнсиса Крика), опубликовала в авторитетном научном журнале Science результаты своего нового исследования.
.....
https://vokrugsveta.ua/science/pochemu- ... 12-11-2020

По-моему, это такие же фантазии.
1. Слишком маленькая статистика для серьёзных выводов.
2. Где они нашли детей, которые постоянно ходят с насморком? В наше время.
3. 20-30летние тоже постоянно ходят с насморком? Они ведь то же болеют редко и в основном легко.
Можно и ещё найти нестыковки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 00:08

  yama написав:
  ЛАД написав:
  yama написав:......
ЗЫ еще раз все кто боится или в группе риска должны сами позаботиться о своей безопасности , а не указывать остальным что делать, все кто хочет кушать грязными руками - должны иметь такое право :mrgreen:

Не тот случай.
Кушать грязными руками - пожалуйста. Личное дело человека.
А вот маски имеют смысл только при всеобщем применении. Уже много раз говорилось.

а чем плохо если на вас FFP3, а рядом я без маски ? вы же по идее в теории защищены :?:

А если на мне изолирующий противогаз? :)
Давайте всё же ближе к реальности.
Кроме того, бывают случаи тяжёлой формы и у людей не из групп риска. Да, вероятность низкая. Но Вам хочется проверять теорию вероятности на себе?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 00:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliy_berdinskikh написав:Так даже маска, и тем более FFP3 одетые на больного не исключают возможности выдохнуть в атмосферу вирус который потом вместо с потоками воздуха попадёт то ли в глаз, то ли на кожу, то ли даже в легкие.

Тем более что мы хотим чтобы маски носили абсолютно все из-за боязни бессимтпомных - а они ж не чихают.
кроме чихания есть и другие способы поделиться биологическими жидкостями. Я не встречал исследования насколько маска эффективна. Учитывая что люди их носят по несколько дней... Больше для самоуспокоения. Без вакцины ситуация патовая, и нагнетать чрезмерно вроде нельзя, и мест для всех желающих в больницах нет. У меня нет решения как сделать лучше, надо изучать опыт Китая и других стран юго-востока. Измерять температуру на каждом шагу, чтобы человек с температурой не мог попасть никуда, кроме аптеки, поэтому не выходил из дома. Это касается не только ковида.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 00:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Во многих странах нормальной температурой человеческого тела считается 37°С Этот стандарт установил немецкий врач Карл Вундерлих еще в 1851 году.

В 1851 году немецкий врач Карл Вундерлих (Carl Wunderlich) замерил температуру в подмышечной впадине у 25 тысяч человек. С тех пор 37 градусов считалось нормальной температурой тела .

за последние 200 лет температура человеческого тела снизилась . В 1800-е годы она составляла 37°C, причиной чему, вероятно, были продолжительные и хронические болезни.
может это делает нас более уязвимыми перед вирусами и бактериями?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 18 лис, 2020 00:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 00:33

  vitaliian написав:.....
кроме чихания есть и другие способы поделиться биологическими жидкостями. Я не встречал исследования насколько маска эффективна. Учитывая что люди их носят по несколько дней... Больше для самоуспокоения. Без вакцины ситуация патовая, и нагнетать чрезмерно вроде нельзя, и мест для всех желающих в больницах нет. У меня нет решения как сделать лучше, надо изучать опыт Китая и других стран юго-востока. Измерять температуру на каждом шагу, чтобы человек с температурой не мог попасть никуда, кроме аптеки.

Учитывая, что маски носят на шее...
Учитывая, что человек принимает одну-две-три таблетки, чтобы сбить температуру и идёт на работу или ещё куда (знаю о таком)...

Поэтому эпидемия и распространяется всё шире и шире (а у нас ещё и всё быстрее).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
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