Додано: Сер 18 лис, 2020 00:20

vitaliy_berdinskikh написав: Так даже маска, и тем более FFP3 одетые на больного не исключают возможности выдохнуть в атмосферу вирус который потом вместо с потоками воздуха попадёт то ли в глаз, то ли на кожу, то ли даже в легкие.



Тем более что мы хотим чтобы маски носили абсолютно все из-за боязни бессимтпомных - а они ж не чихают. Так даже маска, и тем более FFP3 одетые на больного не исключают возможности выдохнуть в атмосферу вирус который потом вместо с потоками воздуха попадёт то ли в глаз, то ли на кожу, то ли даже в легкие.Тем более что мы хотим чтобы маски носили абсолютно все из-за боязни бессимтпомных - а они ж не чихают.

кроме чихания есть и другие способы поделиться биологическими жидкостями. Я не встречал исследования насколько маска эффективна. Учитывая что люди их носят по несколько дней... Больше для самоуспокоения. Без вакцины ситуация патовая, и нагнетать чрезмерно вроде нельзя, и мест для всех желающих в больницах нет. У меня нет решения как сделать лучше, надо изучать опыт Китая и других стран юго-востока. Измерять температуру на каждом шагу, чтобы человек с температурой не мог попасть никуда, кроме аптеки, поэтому не выходил из дома. Это касается не только ковида.