yama написав:...... ЗЫ еще раз все кто боится или в группе риска должны сами позаботиться о своей безопасности , а не указывать остальным что делать, все кто хочет кушать грязными руками - должны иметь такое право
Не тот случай. Кушать грязными руками - пожалуйста. Личное дело человека. А вот маски имеют смысл только при всеобщем применении. Уже много раз говорилось.
yama написав:...... ЗЫ еще раз все кто боится или в группе риска должны сами позаботиться о своей безопасности , а не указывать остальным что делать, все кто хочет кушать грязными руками - должны иметь такое право
Не тот случай. Кушать грязными руками - пожалуйста. Личное дело человека. А вот маски имеют смысл только при всеобщем применении. Уже много раз говорилось.
а чем плохо если на вас FFP3, а рядом я без маски ? вы же по идее в теории защищены
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
vitaliian написав:вы можете чихнуть ему на открытые части тела.
Так даже маска, и тем более FFP3 одетые на больного не исключают возможности выдохнуть в атмосферу вирус который потом вместо с потоками воздуха попадёт то ли в глаз, то ли на кожу, то ли даже в легкие.
Тем более что мы хотим чтобы маски носили абсолютно все из-за боязни бессимтпомных - а они ж не чихают.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Schmit написав:Думаю, вы правы, что перекрестный иммунитет не объясняет падение смертности, но что он может объяснить, так это почему у 80% инфицированных болезнь протекает очень легко или вообще бессимптомно.
Группа ученых, возглавляемая Джорджем Кассиотисом (руководителем лаборатории ретровирусной иммунологии в Институте Фрэнсиса Крика), опубликовала в авторитетном научном журнале Science результаты своего нового исследования. ..... https://vokrugsveta.ua/science/pochemu- ... 12-11-2020
По-моему, это такие же фантазии. 1. Слишком маленькая статистика для серьёзных выводов. 2. Где они нашли детей, которые постоянно ходят с насморком? В наше время. 3. 20-30летние тоже постоянно ходят с насморком? Они ведь то же болеют редко и в основном легко. Можно и ещё найти нестыковки.
yama написав:...... ЗЫ еще раз все кто боится или в группе риска должны сами позаботиться о своей безопасности , а не указывать остальным что делать, все кто хочет кушать грязными руками - должны иметь такое право
Не тот случай. Кушать грязными руками - пожалуйста. Личное дело человека. А вот маски имеют смысл только при всеобщем применении. Уже много раз говорилось.
а чем плохо если на вас FFP3, а рядом я без маски ? вы же по идее в теории защищены
А если на мне изолирующий противогаз? Давайте всё же ближе к реальности. Кроме того, бывают случаи тяжёлой формы и у людей не из групп риска. Да, вероятность низкая. Но Вам хочется проверять теорию вероятности на себе?
vitaliy_berdinskikh написав:Так даже маска, и тем более FFP3 одетые на больного не исключают возможности выдохнуть в атмосферу вирус который потом вместо с потоками воздуха попадёт то ли в глаз, то ли на кожу, то ли даже в легкие.
Тем более что мы хотим чтобы маски носили абсолютно все из-за боязни бессимтпомных - а они ж не чихают.
кроме чихания есть и другие способы поделиться биологическими жидкостями. Я не встречал исследования насколько маска эффективна. Учитывая что люди их носят по несколько дней... Больше для самоуспокоения. Без вакцины ситуация патовая, и нагнетать чрезмерно вроде нельзя, и мест для всех желающих в больницах нет. У меня нет решения как сделать лучше, надо изучать опыт Китая и других стран юго-востока. Измерять температуру на каждом шагу, чтобы человек с температурой не мог попасть никуда, кроме аптеки, поэтому не выходил из дома. Это касается не только ковида.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:..... кроме чихания есть и другие способы поделиться биологическими жидкостями. Я не встречал исследования насколько маска эффективна. Учитывая что люди их носят по несколько дней... Больше для самоуспокоения. Без вакцины ситуация патовая, и нагнетать чрезмерно вроде нельзя, и мест для всех желающих в больницах нет. У меня нет решения как сделать лучше, надо изучать опыт Китая и других стран юго-востока. Измерять температуру на каждом шагу, чтобы человек с температурой не мог попасть никуда, кроме аптеки.
Учитывая, что маски носят на шее... Учитывая, что человек принимает одну-две-три таблетки, чтобы сбить температуру и идёт на работу или ещё куда (знаю о таком)...
Поэтому эпидемия и распространяется всё шире и шире (а у нас ещё и всё быстрее).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася, Igneus - бан.