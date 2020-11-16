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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2232223322342235>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 76
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
23
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
32
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
16
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 23:47

  yama написав:......
ЗЫ еще раз все кто боится или в группе риска должны сами позаботиться о своей безопасности , а не указывать остальным что делать, все кто хочет кушать грязными руками - должны иметь такое право :mrgreen:

Не тот случай.
Кушать грязными руками - пожалуйста. Личное дело человека.
А вот маски имеют смысл только при всеобщем применении. Уже много раз говорилось.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 23:54

  ЛАД написав:
  yama написав:......
ЗЫ еще раз все кто боится или в группе риска должны сами позаботиться о своей безопасности , а не указывать остальным что делать, все кто хочет кушать грязными руками - должны иметь такое право :mrgreen:

Не тот случай.
Кушать грязными руками - пожалуйста. Личное дело человека.
А вот маски имеют смысл только при всеобщем применении. Уже много раз говорилось.

а чем плохо если на вас FFP3, а рядом я без маски ? вы же по идее в теории защищены :?:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 23:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:а чем плохо если на вас FFP3 а рядом я без маски ? вы же по идее в теории защищены
вы можете чихнуть ему на открытые части тела.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 23:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:вы можете чихнуть ему на открытые части тела.

Так даже маска, и тем более FFP3 одетые на больного не исключают возможности выдохнуть в атмосферу вирус который потом вместо с потоками воздуха попадёт то ли в глаз, то ли на кожу, то ли даже в легкие.

Тем более что мы хотим чтобы маски носили абсолютно все из-за боязни бессимтпомных - а они ж не чихают.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 00:01

  lapay написав:
  Schmit написав:Думаю, вы правы, что перекрестный иммунитет не объясняет падение смертности, но что он может объяснить, так это почему у 80% инфицированных болезнь протекает очень легко или вообще бессимптомно.

Группа ученых, возглавляемая Джорджем Кассиотисом (руководителем лаборатории ретровирусной иммунологии в Институте Фрэнсиса Крика), опубликовала в авторитетном научном журнале Science результаты своего нового исследования.
.....
https://vokrugsveta.ua/science/pochemu- ... 12-11-2020

По-моему, это такие же фантазии.
1. Слишком маленькая статистика для серьёзных выводов.
2. Где они нашли детей, которые постоянно ходят с насморком? В наше время.
3. 20-30летние тоже постоянно ходят с насморком? Они ведь то же болеют редко и в основном легко.
Можно и ещё найти нестыковки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 00:08

  yama написав:
  ЛАД написав:
  yama написав:......
ЗЫ еще раз все кто боится или в группе риска должны сами позаботиться о своей безопасности , а не указывать остальным что делать, все кто хочет кушать грязными руками - должны иметь такое право :mrgreen:

Не тот случай.
Кушать грязными руками - пожалуйста. Личное дело человека.
А вот маски имеют смысл только при всеобщем применении. Уже много раз говорилось.

а чем плохо если на вас FFP3, а рядом я без маски ? вы же по идее в теории защищены :?:

А если на мне изолирующий противогаз? :)
Давайте всё же ближе к реальности.
Кроме того, бывают случаи тяжёлой формы и у людей не из групп риска. Да, вероятность низкая. Но Вам хочется проверять теорию вероятности на себе?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 00:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliy_berdinskikh написав:Так даже маска, и тем более FFP3 одетые на больного не исключают возможности выдохнуть в атмосферу вирус который потом вместо с потоками воздуха попадёт то ли в глаз, то ли на кожу, то ли даже в легкие.

Тем более что мы хотим чтобы маски носили абсолютно все из-за боязни бессимтпомных - а они ж не чихают.
кроме чихания есть и другие способы поделиться биологическими жидкостями. Я не встречал исследования насколько маска эффективна. Учитывая что люди их носят по несколько дней... Больше для самоуспокоения. Без вакцины ситуация патовая, и нагнетать чрезмерно вроде нельзя, и мест для всех желающих в больницах нет. У меня нет решения как сделать лучше, надо изучать опыт Китая и других стран юго-востока. Измерять температуру на каждом шагу, чтобы человек с температурой не мог попасть никуда, кроме аптеки, поэтому не выходил из дома. Это касается не только ковида.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 00:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Во многих странах нормальной температурой человеческого тела считается 37°С Этот стандарт установил немецкий врач Карл Вундерлих еще в 1851 году.

В 1851 году немецкий врач Карл Вундерлих (Carl Wunderlich) замерил температуру в подмышечной впадине у 25 тысяч человек. С тех пор 37 градусов считалось нормальной температурой тела .

за последние 200 лет температура человеческого тела снизилась . В 1800-е годы она составляла 37°C, причиной чему, вероятно, были продолжительные и хронические болезни.
может это делает нас более уязвимыми перед вирусами и бактериями?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 18 лис, 2020 00:33, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 00:33

  vitaliian написав:.....
кроме чихания есть и другие способы поделиться биологическими жидкостями. Я не встречал исследования насколько маска эффективна. Учитывая что люди их носят по несколько дней... Больше для самоуспокоения. Без вакцины ситуация патовая, и нагнетать чрезмерно вроде нельзя, и мест для всех желающих в больницах нет. У меня нет решения как сделать лучше, надо изучать опыт Китая и других стран юго-востока. Измерять температуру на каждом шагу, чтобы человек с температурой не мог попасть никуда, кроме аптеки.

Учитывая, что маски носят на шее...
Учитывая, что человек принимает одну-две-три таблетки, чтобы сбить температуру и идёт на работу или ещё куда (знаю о таком)...

Поэтому эпидемия и распространяется всё шире и шире (а у нас ещё и всё быстрее).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 00:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Учитывая, что человек принимает одну-две-три таблетки, чтобы сбить температуру и идёт на работу или ещё куда (знаю о таком)...
в совке считалось неприличным заболеть и остаться дома, могли подумать что ты филонишь (чем многие действительно злоупотребляли). В целом информационная осведомленность населения низкая. В школе учат элементы высшей математики, а элементарным вещам не учат.

В маске должно быть комфортно дышать но при этом она должна эффективно защищать хозяина. Есть ли такие маски? те что продаются в атб не соответствуют требованиям здравого смысла. Свежий воздух (и кислород) нужен лёгким, при воспалении раньше рекомендовались прогулки даже на морозе (непродолжительные, но регулярные).

Не удивлюсь если со временем начнет развиваться патология "масочный синдром". Как минимум аллергические реакции (маска синтетическая). Но пока нет альтернативы, я за масочный режим, хотя подозреваю его бесполезность...
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 18 лис, 2020 00:47, всього редагувалось 1 раз.
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