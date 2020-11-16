Не тот случай.
Кушать грязными руками - пожалуйста. Личное дело человека.
А вот маски имеют смысл только при всеобщем применении. Уже много раз говорилось.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 лис, 2020 23:47
Не тот случай.
Кушать грязными руками - пожалуйста. Личное дело человека.
А вот маски имеют смысл только при всеобщем применении. Уже много раз говорилось.
Додано: Вів 17 лис, 2020 23:54
а чем плохо если на вас FFP3, а рядом я без маски ? вы же по идее в теории защищены
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Вів 17 лис, 2020 23:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
вы можете чихнуть ему на открытые части тела.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 17 лис, 2020 23:58
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Так даже маска, и тем более FFP3 одетые на больного не исключают возможности выдохнуть в атмосферу вирус который потом вместо с потоками воздуха попадёт то ли в глаз, то ли на кожу, то ли даже в легкие.
Тем более что мы хотим чтобы маски носили абсолютно все из-за боязни бессимтпомных - а они ж не чихают.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 18 лис, 2020 00:01
По-моему, это такие же фантазии.
1. Слишком маленькая статистика для серьёзных выводов.
2. Где они нашли детей, которые постоянно ходят с насморком? В наше время.
3. 20-30летние тоже постоянно ходят с насморком? Они ведь то же болеют редко и в основном легко.
Можно и ещё найти нестыковки.
Додано: Сер 18 лис, 2020 00:08
А если на мне изолирующий противогаз?
Давайте всё же ближе к реальности.
Кроме того, бывают случаи тяжёлой формы и у людей не из групп риска. Да, вероятность низкая. Но Вам хочется проверять теорию вероятности на себе?
Додано: Сер 18 лис, 2020 00:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
кроме чихания есть и другие способы поделиться биологическими жидкостями. Я не встречал исследования насколько маска эффективна. Учитывая что люди их носят по несколько дней... Больше для самоуспокоения. Без вакцины ситуация патовая, и нагнетать чрезмерно вроде нельзя, и мест для всех желающих в больницах нет. У меня нет решения как сделать лучше, надо изучать опыт Китая и других стран юго-востока. Измерять температуру на каждом шагу, чтобы человек с температурой не мог попасть никуда, кроме аптеки, поэтому не выходил из дома. Это касается не только ковида.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 18 лис, 2020 00:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
может это делает нас более уязвимыми перед вирусами и бактериями?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 18 лис, 2020 00:33, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 18 лис, 2020 00:33
Учитывая, что маски носят на шее...
Учитывая, что человек принимает одну-две-три таблетки, чтобы сбить температуру и идёт на работу или ещё куда (знаю о таком)...
Поэтому эпидемия и распространяется всё шире и шире (а у нас ещё и всё быстрее).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
Додано: Сер 18 лис, 2020 00:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
в совке считалось неприличным заболеть и остаться дома, могли подумать что ты филонишь (чем многие действительно злоупотребляли). В целом информационная осведомленность населения низкая. В школе учат элементы высшей математики, а элементарным вещам не учат.
В маске должно быть комфортно дышать но при этом она должна эффективно защищать хозяина. Есть ли такие маски? те что продаются в атб не соответствуют требованиям здравого смысла. Свежий воздух (и кислород) нужен лёгким, при воспалении раньше рекомендовались прогулки даже на морозе (непродолжительные, но регулярные).
Не удивлюсь если со временем начнет развиваться патология "масочный синдром". Как минимум аллергические реакции (маска синтетическая). Но пока нет альтернативы, я за масочный режим, хотя подозреваю его бесполезность...
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 18 лис, 2020 00:47, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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