#<1 ... 2232223322342235 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 76 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 30% 23 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 7% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 32 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 21% 16 Всього голосів : 76 Додано: Сер 18 лис, 2020 00:46 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Учитывая, что человек принимает одну-две-три таблетки, чтобы сбить температуру и идёт на работу или ещё куда (знаю о таком)... Учитывая, что человек принимает одну-две-три таблетки, чтобы сбить температуру и идёт на работу или ещё куда (знаю о таком)...



Совсем недавно, ещё буквально лет десять назад причиной оформления больничного могла быть только стабильно высокая температура. Это вдалбливалось с советских времён и такая традиция продолжалась и позже. Только на текущей работе я впервые услышал от руководства просьбу пересидеть дома если есть хоть какие-то признаки ОРВИ. Более того только здесь появилась такая вещь как больничный без больничного - то ли реально приболел, то ли даже просто вчера перебухал - делаешь заявку и легально остаёшься дома, и это оплачивается. Я очень сильно сомневаюсь что такой порядок "пересиди дома" есть на заводах, в бюджетных организациях, в торговых сетях, на частных фирмах занимающихся коммунальными перевозками и так далее. Даже в айти не факт что везде так либеральны.



Потому зачем упрекать человека что он забивает температуру таблетками и идёт на работу если именно работа требует от него идти, а врачи своими протоколами оформления больничного не оставляют выбора? Совсем недавно, ещё буквально лет десять назад причиной оформления больничного могла быть только стабильно высокая температура. Это вдалбливалось с советских времён и такая традиция продолжалась и позже. Только на текущей работе я впервые услышал от руководства просьбу пересидеть дома если есть хоть какие-то признаки ОРВИ. Более того только здесь появилась такая вещь как больничный без больничного - то ли реально приболел, то ли даже просто вчера перебухал - делаешь заявку и легально остаёшься дома, и это оплачивается. Я очень сильно сомневаюсь что такой порядок "пересиди дома" есть на заводах, в бюджетных организациях, в торговых сетях, на частных фирмах занимающихся коммунальными перевозками и так далее. Даже в айти не факт что везде так либеральны.Потому зачем упрекать человека что он забивает температуру таблетками и идёт на работу если именно работа требует от него идти, а врачи своими протоколами оформления больничного не оставляют выбора?

Сер 18 лис, 2020 00:50 Re: Эпидемия коронавируса в мире vitaliy_berdinskikh написав: Только в на текущей работе я впервые услышал от руководства просьбу пересидеть дома если есть хоть какие-то признаки ОРВИ. Только в на текущей работе я впервые услышал от руководства просьбу пересидеть дома если есть хоть какие-то признаки ОРВИ. на всех своих работах я слышал только недовольство тем, кто заболел. Один начальник в порыве гнева кричал "сколько можно болеть, работать некому". Культура и осведомленность средневековые. Работать надо в любом состоянии чтобы какой-то жирный кот не дай Бог не почувствовал отсутствие икры в холодильнике.

Повідомлень: 5117 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1048 раз. Подякували: 1468 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 01:42 vitaliian написав: ....

в совке считалось неприличным заболеть и остаться дома, могли подумать что ты филонишь (чем многие действительно злоупотребляли). ....в совке считалось неприличным заболеть и остаться дома, могли подумать что ты филонишь (чем многие действительно злоупотребляли).

Работал в совке долго, с таким не сталкивался.

Но во всём мире любят здоровых работников. И это, в общем, вполне естественно



В целом информационная осведомленность населения низкая. В школе учат элементы высшей математики, а элементарным вещам не учат.

В нынешней школе учат плохо всему.



В маске должно быть комфортно дышать но при этом она должна эффективно защищать хозяина. Есть ли такие маски? те что продаются в атб не соответствуют требованиям здравого смысла.

Это нереально. Любая маска будет мешать дыханию.



Свежий воздух (и кислород) нужен лёгким, при воспалении раньше рекомендовались прогулки даже на морозе (непродолжительные, но регулярные).

Польза свежего воздуха бесспорна. Ну так сегодня никто гулять не запрещает. И без маски. Но на улице одному-вдвоем, а не по магазину или в толпе.



Не удивлюсь если со временем начнет развиваться патология "масочный синдром". Как минимум аллергические реакции (маска синтетическая). Но пока нет альтернативы, я за масочный режим, хотя подозреваю его бесполезность...

Согласен, маска - вынужденная необходимость. и лучше тканевая маска. В смысле защиты она не хуже синтетической. Я пользуюсь такой и регулярно стираю хозмылом.

