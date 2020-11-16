Додано: Сер 18 лис, 2020 00:46

ЛАД написав: Учитывая, что человек принимает одну-две-три таблетки, чтобы сбить температуру и идёт на работу или ещё куда (знаю о таком)... Учитывая, что человек принимает одну-две-три таблетки, чтобы сбить температуру и идёт на работу или ещё куда (знаю о таком)...

Совсем недавно, ещё буквально лет десять назад причиной оформления больничного могла быть только стабильно высокая температура. Это вдалбливалось с советских времён и такая традиция продолжалась и позже. Только на текущей работе я впервые услышал от руководства просьбу пересидеть дома если есть хоть какие-то признаки ОРВИ. Более того только здесь появилась такая вещь как больничный без больничного - то ли реально приболел, то ли даже просто вчера перебухал - делаешь заявку и легально остаёшься дома, и это оплачивается. Я очень сильно сомневаюсь что такой порядок "пересиди дома" есть на заводах, в бюджетных организациях, в торговых сетях, на частных фирмах занимающихся коммунальными перевозками и так далее. Даже в айти не факт что везде так либеральны.Потому зачем упрекать человека что он забивает температуру таблетками и идёт на работу если именно работа требует от него идти, а врачи своими протоколами оформления больничного не оставляют выбора?