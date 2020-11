Додано: Сер 18 лис, 2020 07:48

Ukrainian написав: Одесщина – один из тех украинских регионов, который стабильно занимает первые места по распространению коронавируса в стране. С сентября в больницы берут только самых-самых тяжелых пациентов, а последние 5 дней мест уже не находят даже для тех, кто реально задыхается. Тем не менее одесситы до сих пор не соблюдают масочный режим, а тех, кто это делает, считают едва ли не "пришельцами с Марса".



Что происходит в Одессе на самом деле – читайте в материале OBOZREVATEL.

В киеве с масками лучше, а с больницами вряд ли В киеве с масками лучше, а с больницами вряд ли

