Додано: Сер 18 лис, 2020 08:33

stryzhko написав: adeges написав: В киеве с масками лучше, а с больницами вряд ли

Два дні тому було так по оф. даним:



Заповненість ліжок в столиці – понад 53%. Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікуються 2062 хворих на коронавірус. Із них 34 дитини. У важкому стані перебувають 683 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 895 людей, під апаратами ШВЛ - 31 хворий.



З підготованих ліжок подачею кисню обладнані майже 1200. Апаратів штучної вентиляції легень сьогодні в комунальних медзакладах – понад 460. Концентраторів кисню – понад 160.

Два дні тому було так по оф. даним:

1200 коек с кислородом. Но там бы еще неплохо уточнить, смогут ли выдавать их системы необходимое давление на все 1200 пациентов, или 1200 подводок есть, но рекомендуемое давление одномоментно получится выдать лишь на 1000 больных.460 ИВЛ - это всего в общем, вместе с поломанными и не подходящими для ковидных больных. Под многими из них сейчас лежат обычные нековидные пациенты. И снять их с ИВЛ нельзя.По концентраторам смотреть на статистику еще забавнее. Знаю, в одной из больниц пару концентраторов отправили на дом к ВИПам. К кому точно - тайна покрытая мраком, знает только администрация и, возможно, профессура. Аппараты числятся по бумагам в клинике, а по факту их уже третий месяц нет.