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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 76
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
23
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
32
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
16
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 08:13

Выяснилась интересная информация.
Оказывается полтора десятка ковидных больных в Центре Сердца ведут, сменяясь по суткам, исключительно интерны, половина из которых только летом закончила медунивер. Такое шапито продолжается уже больше недели. И это при том, что операционная деятельность в Центре сократилась, высвободив часть врачебного персонала.
Очень удобно, ведь интернам за Ковид доплачивать не надо ни копейки. А кто умрет - тот и так умрет.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 08:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

adeges написав:В киеве с масками лучше, а с больницами вряд ли

Два дні тому було так по оф. даним:

Заповненість ліжок в столиці – понад 53%. Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікуються 2062 хворих на коронавірус. Із них 34 дитини. У важкому стані перебувають 683 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 895 людей, під апаратами ШВЛ - 31 хворий.

З підготованих ліжок подачею кисню обладнані майже 1200. Апаратів штучної вентиляції легень сьогодні в комунальних медзакладах – понад 460. Концентраторів кисню – понад 160.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 08:33

  stryzhko написав:
adeges написав:В киеве с масками лучше, а с больницами вряд ли

Два дні тому було так по оф. даним:

Заповненість ліжок в столиці – понад 53%. Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікуються 2062 хворих на коронавірус. Із них 34 дитини. У важкому стані перебувають 683 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 895 людей, під апаратами ШВЛ - 31 хворий.

З підготованих ліжок подачею кисню обладнані майже 1200. Апаратів штучної вентиляції легень сьогодні в комунальних медзакладах – понад 460. Концентраторів кисню – понад 160.

1200 коек с кислородом. Но там бы еще неплохо уточнить, смогут ли выдавать их системы необходимое давление на все 1200 пациентов, или 1200 подводок есть, но рекомендуемое давление одномоментно получится выдать лишь на 1000 больных.
460 ИВЛ - это всего в общем, вместе с поломанными и не подходящими для ковидных больных. Под многими из них сейчас лежат обычные нековидные пациенты. И снять их с ИВЛ нельзя.
По концентраторам смотреть на статистику еще забавнее. Знаю, в одной из больниц пару концентраторов отправили на дом к ВИПам. К кому точно - тайна покрытая мраком, знает только администрация и, возможно, профессура. Аппараты числятся по бумагам в клинике, а по факту их уже третий месяц нет.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

safonovstanislav написав:Вот, кстати, в картинке ответ на вопрос о снижении уровня антител со временем. Оказывается, как я и думал, количество антител в организме, может динамически увеличиваться и уменьшаться в сотни тысяч раз за недели и даже дни.

Зображення

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tJXk2zDomWk (Лекция Иммунитет: общие принципы, 2018 год)


Может, если судя по вашей картинке каждые четыре недели получать новую порцию коронавируса.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:02

  antey1969 написав:Выяснилась интересная информация.
Оказывается полтора десятка ковидных больных в Центре Сердца ведут, сменяясь по суткам, исключительно интерны, половина из которых только летом закончила медунивер. Такое шапито продолжается уже больше недели. И это при том, что операционная деятельность в Центре сократилась, высвободив часть врачебного персонала.
Очень удобно, ведь интернам за Ковид доплачивать не надо ни копейки. А кто умрет - тот и так умрет.

В принципе, как для хорошей практики и "набивания" руки для интерна пандемия очень хороший "шанс" набраться опыта в экстремальных условиях. А на счет доплаты, так в мединституте все учатся (особенно на контракте), зная, что будут получать копейки. Врачами становятся по призванию, а не ради наживы, вы разве не знали? :mrgreen:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:08

  vetka написав:
  antey1969 написав:Выяснилась интересная информация.
Оказывается полтора десятка ковидных больных в Центре Сердца ведут, сменяясь по суткам, исключительно интерны, половина из которых только летом закончила медунивер. Такое шапито продолжается уже больше недели. И это при том, что операционная деятельность в Центре сократилась, высвободив часть врачебного персонала.
Очень удобно, ведь интернам за Ковид доплачивать не надо ни копейки. А кто умрет - тот и так умрет.

В принципе, как для хорошей практики и "набивания" руки для интерна пандемия очень хороший "шанс" набраться опыта в экстремальных условиях. А на счет доплаты, так в мединституте все учатся (особенно на контракте), зная, что будут получать копейки. Врачами становятся по призванию, а не ради наживы, вы разве не знали? :mrgreen:

Набивать руку им там по сути и не на чем особо. Лечение ковидных достаточно типовое.
Все было бы ок, если бы не одно но. Ковидные пациенты имеют особенность входить в пике очень быстро, опытный врач на такое может успеть вовремя отреагировать, интерн - нет.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:24

  antey1969 написав:Набивать руку им там по сути и не на чем особо. Лечение ковидных достаточно типовое.
Все было бы ок, если бы не одно но. Ковидные пациенты имеют особенность входить в пике очень быстро, опытный врач на такое может успеть вовремя отреагировать, интерн - нет.

Ну а лучше вообще больных оставить на попечение, условно говоря, двух санитарок-пенсионерок и одной медсестры?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:26

Потихоньку растем. Пора делать ставки когда пробьём 15 000.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:32

  Ratatui написав:Потихоньку растем. Пора делать ставки когда пробьём 15 000.

Давно уже пробили. Вопрос с ПЦРами.
Многие их тупо не делают, болея дома. Через 3-4 дня, когда состояние улучшается и небольшая температура спадает, снова выходят на работу.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:35

  antey1969 написав:
  Ratatui написав:Потихоньку растем. Пора делать ставки когда пробьём 15 000.

Давно уже пробили. Вопрос с ПЦРами.
Многие их тупо не делают, болея дома. Через 3-4 дня, когда состояние улучшается и небольшая температура спадает, снова выходят на работу.


Я про официальную статистику. Неофициальная прекрасно понимаю раз в 5 больше. У самого много знакомых нюх потеряло пересидело или сидит дома и никаких тестов не делали.
Ratatui
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