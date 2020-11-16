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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 лис, 2020 09:38
Ratatui написав:
Потихоньку растем. Пора делать ставки когда пробьём 15 000.
разве не пофиг ?
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moldashavanin
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Додано: Сер 18 лис, 2020 09:41
moldashavanin написав: Ratatui написав:
Потихоньку растем. Пора делать ставки когда пробьём 15 000.
разве не пофиг ?
Конечно нет. Кто в Польше работать будет если все полягут.
Вы какой-то равнодушный.
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Ratatui
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Додано: Сер 18 лис, 2020 09:41
Ratatui написав: antey1969 написав: Ratatui написав:
Потихоньку растем. Пора делать ставки когда пробьём 15 000.
Давно уже пробили. Вопрос с ПЦРами.
Многие их тупо не делают, болея дома. Через 3-4 дня, когда состояние улучшается и небольшая температура спадает, снова выходят на работу.
Я про официальную статистику. Неофициальная прекрасно понимаю раз в 5 больше. У самого много знакомых нюх потеряло пересидело или сидит дома и никаких тестов не делали.
А теперь прикиньте.
Согласно западной статистике, потеря обоняния при Ковиде отмечается лишь в 20-25% случаев.
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antey1969
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