RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2232223322342235

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 76
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
23
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
32
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
16
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:38

  Ratatui написав:Потихоньку растем. Пора делать ставки когда пробьём 15 000.


разве не пофиг ?
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 704
З нами з: 22.07.11
Подякував: 259 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:41

  moldashavanin написав:
  Ratatui написав:Потихоньку растем. Пора делать ставки когда пробьём 15 000.


разве не пофиг ?
Конечно нет. Кто в Польше работать будет если все полягут.

Вы какой-то равнодушный. :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7364
З нами з: 30.11.12
Подякував: 111 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:41

  Ratatui написав:
  antey1969 написав:
  Ratatui написав:Потихоньку растем. Пора делать ставки когда пробьём 15 000.

Давно уже пробили. Вопрос с ПЦРами.
Многие их тупо не делают, болея дома. Через 3-4 дня, когда состояние улучшается и небольшая температура спадает, снова выходят на работу.


Я про официальную статистику. Неофициальная прекрасно понимаю раз в 5 больше. У самого много знакомых нюх потеряло пересидело или сидит дома и никаких тестов не делали.

А теперь прикиньте.
Согласно западной статистике, потеря обоняния при Ковиде отмечается лишь в 20-25% случаев.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10161
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1234 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 2232223322342235
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ratatui, Василь-Рівне і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 727, 728, 729
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7284 1678177
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лис, 2020 11:33
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Сбербанк (6575)
18.11.2020 09:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.