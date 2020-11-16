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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 76
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
23
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
32
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
16
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:38

  Ratatui написав:Потихоньку растем. Пора делать ставки когда пробьём 15 000.


разве не пофиг ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:41

  moldashavanin написав:
  Ratatui написав:Потихоньку растем. Пора делать ставки когда пробьём 15 000.


разве не пофиг ?
Конечно нет. Кто в Польше работать будет если все полягут.

Вы какой-то равнодушный. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:41

  Ratatui написав:
  antey1969 написав:
  Ratatui написав:Потихоньку растем. Пора делать ставки когда пробьём 15 000.

Давно уже пробили. Вопрос с ПЦРами.
Многие их тупо не делают, болея дома. Через 3-4 дня, когда состояние улучшается и небольшая температура спадает, снова выходят на работу.


Я про официальную статистику. Неофициальная прекрасно понимаю раз в 5 больше. У самого много знакомых нюх потеряло пересидело или сидит дома и никаких тестов не делали.

А теперь прикиньте.
Согласно западной статистике, потеря обоняния при Ковиде отмечается лишь в 20-25% случаев.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:А теперь прикиньте.
Согласно западной статистике, потеря обоняния при Ковиде отмечается лишь в 20-25% случаев.
а длительный упадок сил?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

antey1969 написав:Давно уже пробили. Вопрос с ПЦРами.
Многие их тупо не делают, болея дома. Через 3-4 дня, когда состояние улучшается и небольшая температура спадает, снова выходят на работу.

Так і є. В сестри на роботі колега кілька днів тихо з температурою ходила на роботу, бо потрібні гроші, як вона потім призналася, поки не з'явився кашель(( Через пару днів ще в двох з'явилися симптоми: сильний головний біль, ломота, пропав нюх, кашель. Тести ніхто не робив, лікувалися вдома симптоматично. Також є знайомі, які перехворіли місяць тому з подібними симптомами, правда ще періодичний кашель залишився й ніхто не звертався за лікуванням і тестами.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:48

  Ratatui написав:
  moldashavanin написав:
  Ratatui написав:Потихоньку растем. Пора делать ставки когда пробьём 15 000.


разве не пофиг ?
Конечно нет. Кто в Польше работать будет если все полягут.

Вы какой-то равнодушный. :mrgreen:


а вы помните как здесь , до начала ковид епидемии , поливали помоями врачей ?
А модератор пел песни - не нужны врачам квартиры , пускай идут работать в Макдональдс . Сколько было подпевал !
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

moldashavanin написав:
  Ratatui написав:Потихоньку растем. Пора делать ставки когда пробьём 15 000.


разве не пофиг ?


Если вам по фиг всеобщий локдаун, который обещали на 20 000, тогда действительно пофиг.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:50

  stryzhko написав:
antey1969 написав:Давно уже пробили. Вопрос с ПЦРами.
Многие их тупо не делают, болея дома. Через 3-4 дня, когда состояние улучшается и небольшая температура спадает, снова выходят на работу.

Так і є. В сестри на роботі колега кілька днів тихо з температурою ходила на роботу, бо потрібні гроші, як вона потім призналася, поки не з'явився кашель(( Через пару днів ще в двох з'явилися симптоми: сильний головний біль, ломота, пропав нюх, кашель. Тести ніхто не робив, лікувалися вдома симптоматично. Також є знайомі, які перехворіли місяць тому з подібними симптомами, правда ще періодичний кашель залишився й ніхто не звертався за лікуванням і тестами.


государство не дало бесплатных лекарств , пищи , платил за ЖКХ .
что требовать от людей ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:56

  freeze написав:
moldashavanin написав:
  Ratatui написав:Потихоньку растем. Пора делать ставки когда пробьём 15 000.


разве не пофиг ?


Если вам по фиг всеобщий локдаун, который обещали на 20 000, тогда действительно пофиг.


на этом форуме регулярно поливали нищих помоями и поклонялись золотому тельцу !
теперь вы стали такими добрыми ?!
как все это противно читать .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:59

  vitaliian написав:
  antey1969 написав:А теперь прикиньте.
Согласно западной статистике, потеря обоняния при Ковиде отмечается лишь в 20-25% случаев.
а длительный упадок сил?

Только после более тяжелого течения
antey1969
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