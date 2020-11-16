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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 лис, 2020 09:38
Ratatui написав:
Потихоньку растем. Пора делать ставки когда пробьём 15 000.
разве не пофиг ?
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moldashavanin
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Додано: Сер 18 лис, 2020 09:41
moldashavanin написав: Ratatui написав:
Потихоньку растем. Пора делать ставки когда пробьём 15 000.
разве не пофиг ?
Конечно нет. Кто в Польше работать будет если все полягут.
Вы какой-то равнодушный.
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Ratatui
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Додано: Сер 18 лис, 2020 09:41
Ratatui написав: antey1969 написав: Ratatui написав:
Потихоньку растем. Пора делать ставки когда пробьём 15 000.
Давно уже пробили. Вопрос с ПЦРами.
Многие их тупо не делают, болея дома. Через 3-4 дня, когда состояние улучшается и небольшая температура спадает, снова выходят на работу.
Я про официальную статистику. Неофициальная прекрасно понимаю раз в 5 больше. У самого много знакомых нюх потеряло пересидело или сидит дома и никаких тестов не делали.
А теперь прикиньте.
Согласно западной статистике, потеря обоняния при Ковиде отмечается лишь в 20-25% случаев.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 09:46
antey1969 написав:
А теперь прикиньте.
Согласно западной статистике, потеря обоняния при Ковиде отмечается лишь в 20-25% случаев.
а длительный упадок сил?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Сер 18 лис, 2020 09:48
antey1969 написав:Давно уже пробили. Вопрос с ПЦРами.
Многие их тупо не делают, болея дома. Через 3-4 дня, когда состояние улучшается и небольшая температура спадает, снова выходят на работу.
Так і є. В сестри на роботі колега кілька днів тихо з температурою ходила на роботу, бо потрібні гроші, як вона потім призналася, поки не з'явився кашель(( Через пару днів ще в двох з'явилися симптоми: сильний головний біль, ломота, пропав нюх, кашель. Тести ніхто не робив, лікувалися вдома симптоматично. Також є знайомі, які перехворіли місяць тому з подібними симптомами, правда ще періодичний кашель залишився й ніхто не звертався за лікуванням і тестами.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 09:48
Ratatui написав: moldashavanin написав: Ratatui написав:
Потихоньку растем. Пора делать ставки когда пробьём 15 000.
разве не пофиг ?
Конечно нет. Кто в Польше работать будет если все полягут.
Вы какой-то равнодушный.
а вы помните как здесь , до начала ковид епидемии , поливали помоями врачей ?
А модератор пел песни - не нужны врачам квартиры , пускай идут работать в Макдональдс . Сколько было подпевал !
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moldashavanin
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Додано: Сер 18 лис, 2020 09:50
moldashavanin написав: Ratatui написав:
Потихоньку растем. Пора делать ставки когда пробьём 15 000.
разве не пофиг ?
Если вам по фиг всеобщий локдаун, который обещали на 20 000, тогда действительно пофиг.
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freeze
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Додано: Сер 18 лис, 2020 09:50
stryzhko написав:
antey1969 написав:Давно уже пробили. Вопрос с ПЦРами.
Многие их тупо не делают, болея дома. Через 3-4 дня, когда состояние улучшается и небольшая температура спадает, снова выходят на работу.
Так і є. В сестри на роботі колега кілька днів тихо з температурою ходила на роботу, бо потрібні гроші, як вона потім призналася, поки не з'явився кашель(( Через пару днів ще в двох з'явилися симптоми: сильний головний біль, ломота, пропав нюх, кашель. Тести ніхто не робив, лікувалися вдома симптоматично. Також є знайомі, які перехворіли місяць тому з подібними симптомами, правда ще періодичний кашель залишився й ніхто не звертався за лікуванням і тестами.
государство не дало бесплатных лекарств , пищи , платил за ЖКХ .
что требовать от людей ?
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moldashavanin
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Додано: Сер 18 лис, 2020 09:56
freeze написав: moldashavanin написав: Ratatui написав:
Потихоньку растем. Пора делать ставки когда пробьём 15 000.
разве не пофиг ?
Если вам по фиг всеобщий локдаун, который обещали на 20 000, тогда действительно пофиг.
на этом форуме регулярно поливали нищих помоями и поклонялись золотому тельцу !
теперь вы стали такими добрыми ?!
как все это противно читать .
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Додано: Сер 18 лис, 2020 09:59
vitaliian написав: antey1969 написав:
А теперь прикиньте.
Согласно западной статистике, потеря обоняния при Ковиде отмечается лишь в 20-25% случаев.
а длительный упадок сил?
Только после более тяжелого течения
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