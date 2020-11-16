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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2234223522362237> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 76 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 30% 23 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 7% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 32 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 21% 16 Всього голосів : 76 Додано: Сер 18 лис, 2020 10:01 freeze написав: moldashavanin написав: Ratatui написав: Потихоньку растем. Пора делать ставки когда пробьём 15 000. Потихоньку растем. Пора делать ставки когда пробьём 15 000.



разве не пофиг ? разве не пофиг ?



Если вам по фиг всеобщий локдаун, который обещали на 20 000, тогда действительно пофиг. Если вам по фиг всеобщий локдаун, который обещали на 20 000, тогда действительно пофиг.

Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Тут полумерами не отделаться, как по мне до сколь нибудь действенной вакцинации без полного локдауна не дотянем. Ну или забить пусть идёт как идёт, а мы будем делать вид что боремся изо всех сил (то что происходит сейчас). Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Тут полумерами не отделаться, как по мне до сколь нибудь действенной вакцинации без полного локдауна не дотянем. Ну или забить пусть идёт как идёт, а мы будем делать вид что боремся изо всех сил (то что происходит сейчас). Пенсионер

Повідомлень: 1836 З нами з: 13.10.08 Подякував: 52 раз. Подякували: 228 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 10:03 moldashavanin написав: freeze написав: moldashavanin написав:

разве не пофиг ?



Если вам по фиг всеобщий локдаун, который обещали на 20 000, тогда действительно пофиг. Если вам по фиг всеобщий локдаун, который обещали на 20 000, тогда действительно пофиг.



на этом форуме регулярно поливали нищих помоями и поклонялись золотому тельцу !

теперь вы стали такими добрыми ?!

как все это противно читать . на этом форуме регулярно поливали нищих помоями и поклонялись золотому тельцу !теперь вы стали такими добрыми ?!как все это противно читать .



Та пофиг на ваши возмущения.

Их всё равно никто из власть держащих здесь не читает, а прямо уж очень богатые люди здесь не пишут. Та пофиг на ваши возмущения.Их всё равно никто из власть держащих здесь не читает, а прямо уж очень богатые люди здесь не пишут. freeze 4 Повідомлень: 19141 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4565 раз. Подякували: 7294 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 10:05 moldashavanin



как все это противно читать .[/quote]



Вас заставляют читать?



Кстати половину врачей точно надо убивать и никаких льгот не давать. Но во второй половине люди ещё остались. как все это противно читать .[/quote]Вас заставляют читать?Кстати половину врачей точно надо убивать и никаких льгот не давать. Но во второй половине люди ещё остались. Ratatui

Повідомлень: 7365 З нами з: 30.11.12 Подякував: 111 раз. Подякували: 695 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 10:06 Пенсионер написав: Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Тут полумерами не отделаться, как по мне до сколь нибудь действенной вакцинации без полного локдауна не дотянем. Ну или забить пусть идёт как идёт, а мы будем делать вид что боремся изо всех сил (то что происходит сейчас). Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Тут полумерами не отделаться, как по мне до сколь нибудь действенной вакцинации без полного локдауна не дотянем. Ну или забить пусть идёт как идёт, а мы будем делать вид что боремся изо всех сил (то что происходит сейчас).



Самый напрашивающийся вариант дотянуть хотя бы до второй половины декабря, а там наверняка объявят общий локдаун где-то с 25 декабря по 15 января, всё-равно работа в эти дни так себе, больше праздники и выходные. Самый напрашивающийся вариант дотянуть хотя бы до второй половины декабря, а там наверняка объявят общий локдаун где-то с 25 декабря по 15 января, всё-равно работа в эти дни так себе, больше праздники и выходные. freeze 4 Повідомлень: 19141 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4565 раз. Подякували: 7294 раз. Профіль 4 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 10:26 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ratatui написав: Кстати половину врачей точно надо убивать и никаких льгот не давать. Но во второй половине люди ещё остались Кстати половину врачей точно надо убивать и никаких льгот не давать. Но во второй половине люди ещё остались только по лицу в маске непонятно кто 1я половина кто 2я. только по лицу в маске непонятно кто 1я половина кто 2я. верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat vitaliian

Повідомлень: 5119 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1047 раз. Подякували: 1469 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 10:29 Ratatui написав: Кстати половину врачей точно надо убивать и никаких льгот не давать. Но во второй половине люди ещё остались. Кстати половину врачей точно надо убивать и никаких льгот не давать. Но во второй половине люди ещё остались.

Знаю одного профессора, который у себя на кафедре раньше вещал молодежи, дескать врачи на местах зажрались, не тащат и нахрен такие никому нигде не нужны. Вы мол должны сменить этих циников и бездельников.

Это продолжалось ровно до тех пор, пока эти самые "никому не нужные" не стали постепенно один за другим отчаливать в закордонные дали, оголяя отделение, где этот самый проф давно уже не тащил дежурства. Риторика вдруг резко поменялась.

Бардак в медицине - всего лишь следствие общего бардака в стране.

Со льготами - это Вы позабавили. У медработников Украины нет никаких льгот, это же не госслужащие. Знаю одного профессора, который у себя на кафедре раньше вещал молодежи, дескать врачи на местах зажрались, не тащат и нахрен такие никому нигде не нужны. Вы мол должны сменить этих циников и бездельников.Это продолжалось ровно до тех пор, пока эти самые "никому не нужные" не стали постепенно один за другим отчаливать в закордонные дали, оголяя отделение, где этот самый проф давно уже не тащил дежурства. Риторика вдруг резко поменялась.Бардак в медицине - всего лишь следствие общего бардака в стране.Со льготами - это Вы позабавили. У медработников Украины нет никаких льгот, это же не госслужащие. antey1969 1

Повідомлень: 10167 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1234 раз. Подякували: 2860 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 10:35 antey1969 написав: Знаю одного профессора, который у себя на кафедре раньше вещал молодежи, дескать врачи на местах зажрались, не тащат и нахрен такие никому нигде не нужны. Вы мол должны сменить этих циников и бездельников.

Это продолжалось ровно до тех пор, пока эти самые "никому не нужные" не стали постепенно один за другим отчаливать в закордонные дали, оголяя отделение, где этот самый проф давно уже не тащил дежурства. Риторика вдруг резко поменялась. Знаю одного профессора, который у себя на кафедре раньше вещал молодежи, дескать врачи на местах зажрались, не тащат и нахрен такие никому нигде не нужны. Вы мол должны сменить этих циников и бездельников.Это продолжалось ровно до тех пор, пока эти самые "никому не нужные" не стали постепенно один за другим отчаливать в закордонные дали, оголяя отделение, где этот самый проф давно уже не тащил дежурства. Риторика вдруг резко поменялась.

У нас как всегда из крайности в крайность:

1. "Не нравится - уходи. На твоё место полно желающих. Рыночек и всё такое"

2. Всему медперсоналу, начиная от санитарок-кухарок, выдать по квартире, "героя Украины 1 степени", и пожизненное содержание всей семье, как "активістам-ветеранам війни з агресивним ковідом"



Но и медики в этом тоже немного виноваты. Такое ощущение, что в медицине полно случайных людей. И она стала похожа на торговлю: где-то стихийная, где-то нормальная в белую и санитарией. Кто-то торгует честно и по нормальной цене. А кто-то ломит 3 счётчика, при этом подсовывает неликвид и обвешивает.

Что-то такое и в медицине У нас как всегда из крайности в крайность:1. "Не нравится - уходи. На твоё место полно желающих. Рыночек и всё такое"2. Всему медперсоналу, начиная от санитарок-кухарок, выдать по квартире, "героя Украины 1 степени", и пожизненное содержание всей семье, как "активістам-ветеранам війни з агресивним ковідом"Но и медики в этом тоже немного виноваты. Такое ощущение, что в медицине полно случайных людей. И она стала похожа на торговлю: где-то стихийная, где-то нормальная в белую и санитарией. Кто-то торгует честно и по нормальной цене. А кто-то ломит 3 счётчика, при этом подсовывает неликвид и обвешивает.Что-то такое и в медицине Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 18 лис, 2020 10:40, всього редагувалось 1 раз. Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13284 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7331 раз. Подякували: 3490 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 10:38 vitaliian написав: Ratatui написав: Кстати половину врачей точно надо убивать и никаких льгот не давать. Но во второй половине люди ещё остались Кстати половину врачей точно надо убивать и никаких льгот не давать. Но во второй половине люди ещё остались только по лицу в маске непонятно кто 1я половина кто 2я. только по лицу в маске непонятно кто 1я половина кто 2я.

Это надо смотреть пацак перед тобой или чатланин.

"Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны, и передо мной и пацак должен два раза приседать, и чатланин «ку» делать" (С) Это надо смотреть пацак перед тобой или чатланин."Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны, и передо мной и пацак должен два раза приседать, и чатланин «ку» делать" (С) antey1969 1

Повідомлень: 10167 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1234 раз. Подякували: 2860 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 10:39 freeze написав: Пенсионер написав: Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Тут полумерами не отделаться, как по мне до сколь нибудь действенной вакцинации без полного локдауна не дотянем. Ну или забить пусть идёт как идёт, а мы будем делать вид что боремся изо всех сил (то что происходит сейчас). Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Тут полумерами не отделаться, как по мне до сколь нибудь действенной вакцинации без полного локдауна не дотянем. Ну или забить пусть идёт как идёт, а мы будем делать вид что боремся изо всех сил (то что происходит сейчас).



Самый напрашивающийся вариант дотянуть хотя бы до второй половины декабря, а там наверняка объявят общий локдаун где-то с 25 декабря по 15 января, всё-равно работа в эти дни так себе, больше праздники и выходные. Самый напрашивающийся вариант дотянуть хотя бы до второй половины декабря, а там наверняка объявят общий локдаун где-то



ну в кого як. от торгівля в такий час якраз і жирок набиває, тим більше нарід шастає добре, бо "работа в эти дни так себе, больше праздники и выходные". так шо для них це взагалі буде торба. ну в кого як. от торгівля в такий час якраз і жирок набиває, тим більше нарід шастає добре, бо "работа в эти дни так себе, больше праздники и выходные". так шо для них це взагалі буде торба. wild.tomcat Повідомлень: 972 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 10:40 Вкладчик1234 написав: antey1969 написав: Знаю одного профессора, который у себя на кафедре раньше вещал молодежи, дескать врачи на местах зажрались, не тащат и нахрен такие никому нигде не нужны. Вы мол должны сменить этих циников и бездельников.

Это продолжалось ровно до тех пор, пока эти самые "никому не нужные" не стали постепенно один за другим отчаливать в закордонные дали, оголяя отделение, где этот самый проф давно уже не тащил дежурства. Риторика вдруг резко поменялась. Знаю одного профессора, который у себя на кафедре раньше вещал молодежи, дескать врачи на местах зажрались, не тащат и нахрен такие никому нигде не нужны. Вы мол должны сменить этих циников и бездельников.Это продолжалось ровно до тех пор, пока эти самые "никому не нужные" не стали постепенно один за другим отчаливать в закордонные дали, оголяя отделение, где этот самый проф давно уже не тащил дежурства. Риторика вдруг резко поменялась.

У нас как всегда из крайности в крайность:

1. "Не нравится - уходи. На твоё место полно желающих. Рыночек и всё такое"

2. Всему медперсоналу, начиная от санитарок-кухарок, выдать по квартире, "героя Украины 1 степени", и пожизненное содержание всей семье, как "активістам-ветеранам війни з агресивним ковідом" У нас как всегда из крайности в крайность:1. "Не нравится - уходи. На твоё место полно желающих. Рыночек и всё такое"2. Всему медперсоналу, начиная от санитарок-кухарок, выдать по квартире, "героя Украины 1 степени", и пожизненное содержание всей семье, как "активістам-ветеранам війни з агресивним ковідом"

Интересный у Вас триггер.

Грибной сезон, похоже, в самом разгаре... Интересный у Вас триггер.Грибной сезон, похоже, в самом разгаре... antey1969 1

Повідомлень: 10167 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1234 раз. Подякували: 2860 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2234223522362237> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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tobias Пон 16 лис, 2020 11:33