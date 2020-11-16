RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2234223522362237>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 76
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
23
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
32
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
16
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 10:01

  freeze написав:
moldashavanin написав:
  Ratatui написав:Потихоньку растем. Пора делать ставки когда пробьём 15 000.


разве не пофиг ?


Если вам по фиг всеобщий локдаун, который обещали на 20 000, тогда действительно пофиг.

Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Тут полумерами не отделаться, как по мне до сколь нибудь действенной вакцинации без полного локдауна не дотянем. Ну или забить пусть идёт как идёт, а мы будем делать вид что боремся изо всех сил (то что происходит сейчас).
Пенсионер
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1836
З нами з: 13.10.08
Подякував: 52 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 10:03

  moldashavanin написав:
  freeze написав:
moldashavanin написав:
разве не пофиг ?


Если вам по фиг всеобщий локдаун, который обещали на 20 000, тогда действительно пофиг.


на этом форуме регулярно поливали нищих помоями и поклонялись золотому тельцу !
теперь вы стали такими добрыми ?!
как все это противно читать .


Та пофиг на ваши возмущения.
Их всё равно никто из власть держащих здесь не читает, а прямо уж очень богатые люди здесь не пишут.
freeze
4
 
Повідомлень: 19141
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4565 раз.
Подякували: 7294 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 10:05

moldashavanin

как все это противно читать .[/quote]

Вас заставляют читать? :shock:

Кстати половину врачей точно надо убивать и никаких льгот не давать. Но во второй половине люди ещё остались.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7365
З нами з: 30.11.12
Подякував: 111 раз.
Подякували: 695 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 10:06

  Пенсионер написав:Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Тут полумерами не отделаться, как по мне до сколь нибудь действенной вакцинации без полного локдауна не дотянем. Ну или забить пусть идёт как идёт, а мы будем делать вид что боремся изо всех сил (то что происходит сейчас).


Самый напрашивающийся вариант дотянуть хотя бы до второй половины декабря, а там наверняка объявят общий локдаун где-то с 25 декабря по 15 января, всё-равно работа в эти дни так себе, больше праздники и выходные.
freeze
4
 
Повідомлень: 19141
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4565 раз.
Подякували: 7294 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 10:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ratatui написав:Кстати половину врачей точно надо убивать и никаких льгот не давать. Но во второй половине люди ещё остались
только по лицу в маске непонятно кто 1я половина кто 2я.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5119
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1047 раз.
Подякували: 1469 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 10:29

  Ratatui написав:Кстати половину врачей точно надо убивать и никаких льгот не давать. Но во второй половине люди ещё остались.

Знаю одного профессора, который у себя на кафедре раньше вещал молодежи, дескать врачи на местах зажрались, не тащат и нахрен такие никому нигде не нужны. Вы мол должны сменить этих циников и бездельников.
Это продолжалось ровно до тех пор, пока эти самые "никому не нужные" не стали постепенно один за другим отчаливать в закордонные дали, оголяя отделение, где этот самый проф давно уже не тащил дежурства. Риторика вдруг резко поменялась.
Бардак в медицине - всего лишь следствие общего бардака в стране.
Со льготами - это Вы позабавили. У медработников Украины нет никаких льгот, это же не госслужащие.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10167
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1234 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 10:35

  antey1969 написав:Знаю одного профессора, который у себя на кафедре раньше вещал молодежи, дескать врачи на местах зажрались, не тащат и нахрен такие никому нигде не нужны. Вы мол должны сменить этих циников и бездельников.
Это продолжалось ровно до тех пор, пока эти самые "никому не нужные" не стали постепенно один за другим отчаливать в закордонные дали, оголяя отделение, где этот самый проф давно уже не тащил дежурства. Риторика вдруг резко поменялась.

У нас как всегда из крайности в крайность:
1. "Не нравится - уходи. На твоё место полно желающих. Рыночек и всё такое"
2. Всему медперсоналу, начиная от санитарок-кухарок, выдать по квартире, "героя Украины 1 степени", и пожизненное содержание всей семье, как "активістам-ветеранам війни з агресивним ковідом"

Но и медики в этом тоже немного виноваты. Такое ощущение, что в медицине полно случайных людей. И она стала похожа на торговлю: где-то стихийная, где-то нормальная в белую и санитарией. Кто-то торгует честно и по нормальной цене. А кто-то ломит 3 счётчика, при этом подсовывает неликвид и обвешивает.
Что-то такое и в медицине
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 18 лис, 2020 10:40, всього редагувалось 1 раз.
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13284
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7331 раз.
Подякували: 3490 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 10:38

  vitaliian написав:
  Ratatui написав:Кстати половину врачей точно надо убивать и никаких льгот не давать. Но во второй половине люди ещё остались
только по лицу в маске непонятно кто 1я половина кто 2я.

Это надо смотреть пацак перед тобой или чатланин.
"Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны, и передо мной и пацак должен два раза приседать, и чатланин «ку» делать" (С)
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10167
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1234 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 10:39

  freeze написав:
  Пенсионер написав:Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Тут полумерами не отделаться, как по мне до сколь нибудь действенной вакцинации без полного локдауна не дотянем. Ну или забить пусть идёт как идёт, а мы будем делать вид что боремся изо всех сил (то что происходит сейчас).


Самый напрашивающийся вариант дотянуть хотя бы до второй половины декабря, а там наверняка объявят общий локдаун где-то с 25 декабря по 15 января, всё-равно работа в эти дни так себе, больше праздники и выходные.


ну в кого як. от торгівля в такий час якраз і жирок набиває, тим більше нарід шастає добре, бо "работа в эти дни так себе, больше праздники и выходные". так шо для них це взагалі буде торба.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 972
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 10:40

  Вкладчик1234 написав:
  antey1969 написав:Знаю одного профессора, который у себя на кафедре раньше вещал молодежи, дескать врачи на местах зажрались, не тащат и нахрен такие никому нигде не нужны. Вы мол должны сменить этих циников и бездельников.
Это продолжалось ровно до тех пор, пока эти самые "никому не нужные" не стали постепенно один за другим отчаливать в закордонные дали, оголяя отделение, где этот самый проф давно уже не тащил дежурства. Риторика вдруг резко поменялась.

У нас как всегда из крайности в крайность:
1. "Не нравится - уходи. На твоё место полно желающих. Рыночек и всё такое"
2. Всему медперсоналу, начиная от санитарок-кухарок, выдать по квартире, "героя Украины 1 степени", и пожизненное содержание всей семье, как "активістам-ветеранам війни з агресивним ковідом"

Интересный у Вас триггер.
Грибной сезон, похоже, в самом разгаре...
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10167
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1234 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 2234223522362237>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969, artlife, Автор77, Lady_N, Вкладчик1234 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 727, 728, 729
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7284 1678193
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лис, 2020 11:33
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.