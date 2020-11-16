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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 лис, 2020 10:01
freeze написав: moldashavanin написав: Ratatui написав:
Потихоньку растем. Пора делать ставки когда пробьём 15 000.
разве не пофиг ?
Если вам по фиг всеобщий локдаун, который обещали на 20 000, тогда действительно пофиг.
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Тут полумерами не отделаться, как по мне до сколь нибудь действенной вакцинации без полного локдауна не дотянем. Ну или забить пусть идёт как идёт, а мы будем делать вид что боремся изо всех сил (то что происходит сейчас).
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Додано: Сер 18 лис, 2020 10:03
moldashavanin написав: freeze написав:
moldashavanin написав:
разве не пофиг ?
Если вам по фиг всеобщий локдаун, который обещали на 20 000, тогда действительно пофиг.
на этом форуме регулярно поливали нищих помоями и поклонялись золотому тельцу !
теперь вы стали такими добрыми ?!
как все это противно читать .
Та пофиг на ваши возмущения.
Их всё равно никто из власть держащих здесь не читает, а прямо уж очень богатые люди здесь не пишут.
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freeze
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Додано: Сер 18 лис, 2020 10:05
moldashavanin
как все это противно читать .[/quote]
Вас заставляют читать?
Кстати половину врачей точно надо убивать и никаких льгот не давать. Но во второй половине люди ещё остались.
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Ratatui
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Додано: Сер 18 лис, 2020 10:06
Пенсионер написав:
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Тут полумерами не отделаться, как по мне до сколь нибудь действенной вакцинации без полного локдауна не дотянем. Ну или забить пусть идёт как идёт, а мы будем делать вид что боремся изо всех сил (то что происходит сейчас).
Самый напрашивающийся вариант дотянуть хотя бы до второй половины декабря, а там наверняка объявят общий локдаун где-то с 25 декабря по 15 января, всё-равно работа в эти дни так себе, больше праздники и выходные.
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freeze
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Додано: Сер 18 лис, 2020 10:26
Ratatui написав:
Кстати половину врачей точно надо убивать и никаких льгот не давать. Но во второй половине люди ещё остались
только по лицу в маске непонятно кто 1я половина кто 2я.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Сер 18 лис, 2020 10:29
Ratatui написав:
Кстати половину врачей точно надо убивать и никаких льгот не давать. Но во второй половине люди ещё остались.
Знаю одного профессора, который у себя на кафедре раньше вещал молодежи, дескать врачи на местах зажрались, не тащат и нахрен такие никому нигде не нужны. Вы мол должны сменить этих циников и бездельников.
Это продолжалось ровно до тех пор, пока эти самые "никому не нужные" не стали постепенно один за другим отчаливать в закордонные дали, оголяя отделение, где этот самый проф давно уже не тащил дежурства. Риторика вдруг резко поменялась.
Бардак в медицине - всего лишь следствие общего бардака в стране.
Со льготами - это Вы позабавили. У медработников Украины нет никаких льгот, это же не госслужащие.
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antey1969
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Додано: Сер 18 лис, 2020 10:35
antey1969 написав:
Знаю одного профессора, который у себя на кафедре раньше вещал молодежи, дескать врачи на местах зажрались, не тащат и нахрен такие никому нигде не нужны. Вы мол должны сменить этих циников и бездельников.
Это продолжалось ровно до тех пор, пока эти самые "никому не нужные" не стали постепенно один за другим отчаливать в закордонные дали, оголяя отделение, где этот самый проф давно уже не тащил дежурства. Риторика вдруг резко поменялась.
У нас как всегда из крайности в крайность:
1. "Не нравится - уходи. На твоё место полно желающих. Рыночек и всё такое"
2. Всему медперсоналу, начиная от санитарок-кухарок, выдать по квартире, "героя Украины 1 степени", и пожизненное содержание всей семье, как "активістам-ветеранам війни з агресивним ковідом"
Но и медики в этом тоже немного виноваты. Такое ощущение, что в медицине полно случайных людей. И она стала похожа на торговлю: где-то стихийная, где-то нормальная в белую и санитарией. Кто-то торгует честно и по нормальной цене. А кто-то ломит 3 счётчика, при этом подсовывает неликвид и обвешивает.
Что-то такое и в медицине
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Сер 18 лис, 2020 10:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 10:38
vitaliian написав: Ratatui написав:
Кстати половину врачей точно надо убивать и никаких льгот не давать. Но во второй половине люди ещё остались
только по лицу в маске непонятно кто 1я половина кто 2я.
Это надо смотреть пацак перед тобой или чатланин.
"Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны, и передо мной и пацак должен два раза приседать, и чатланин «ку» делать" (С)
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antey1969
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Додано: Сер 18 лис, 2020 10:39
freeze написав: Пенсионер написав:
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Тут полумерами не отделаться, как по мне до сколь нибудь действенной вакцинации без полного локдауна не дотянем. Ну или забить пусть идёт как идёт, а мы будем делать вид что боремся изо всех сил (то что происходит сейчас).
Самый напрашивающийся вариант дотянуть хотя бы до второй половины декабря, а там наверняка объявят общий локдаун где-то с 25 декабря по 15 января, всё-равно работа в эти дни так себе, больше праздники и выходные
.
ну в кого як. от торгівля в такий час якраз і жирок набиває, тим більше нарід шастає добре, бо "работа в эти дни так себе, больше праздники и выходные". так шо для них це взагалі буде торба.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 10:40
Вкладчик1234 написав: antey1969 написав:
Знаю одного профессора, который у себя на кафедре раньше вещал молодежи, дескать врачи на местах зажрались, не тащат и нахрен такие никому нигде не нужны. Вы мол должны сменить этих циников и бездельников.
Это продолжалось ровно до тех пор, пока эти самые "никому не нужные" не стали постепенно один за другим отчаливать в закордонные дали, оголяя отделение, где этот самый проф давно уже не тащил дежурства. Риторика вдруг резко поменялась.
У нас как всегда из крайности в крайность:
1. "Не нравится - уходи. На твоё место полно желающих. Рыночек и всё такое"
2. Всему медперсоналу, начиная от санитарок-кухарок, выдать по квартире, "героя Украины 1 степени", и пожизненное содержание всей семье, как "активістам-ветеранам війни з агресивним ковідом"
Интересный у Вас триггер.
Грибной сезон, похоже, в самом разгаре...
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antey1969
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