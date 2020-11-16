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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 лис, 2020 10:43
Вкладчик1234 написав:
Но и медики в этом тоже немного виноваты. Такое ощущение, что в медицине полно случайных людей. И она стала похожа на торговлю: где-то стихийная, где-то нормальная в белую и санитарией. Кто-то торгует честно и по нормальной цене. А кто-то ломит 3 счётчика, при этом подсовывает неликвид и обвешивает.
Что-то такое и в медицине
Есть и такое.
Легко лечится вменяемыми зарплатами и немедленной административной ответственностью (доказано частными клиниками)
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antey1969
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Додано: Сер 18 лис, 2020 10:43
stryzhko написав:
antey1969 написав:Давно уже пробили. Вопрос с ПЦРами.
Многие их тупо не делают, болея дома. Через 3-4 дня, когда состояние улучшается и небольшая температура спадает, снова выходят на работу.
Так і є. В сестри на роботі колега кілька днів тихо з температурою ходила на роботу, бо потрібні гроші, як вона потім призналася, поки не з'явився кашель
(( Через пару днів ще в двох з'явилися симптоми: сильний головний біль, ломота, пропав нюх, кашель. Тести ніхто не робив, лікувалися вдома симптоматично. Також є знайомі, які перехворіли місяць тому з подібними симптомами, правда ще періодичний кашель залишився й ніхто не звертався за лікуванням і тестами.
а уявіть собі, що подібний персонаж працює,скажімо, в супермаркеті, де не тільки колеги є, а відвідувачів проходить за день сотнями. от і "маємо те що маємо" (с). ну а її, звісно ж, "панять і пгастіть" (с).
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wild.tomcat
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Додано: Сер 18 лис, 2020 11:06
antey1969 написав: Ratatui написав:
Кстати половину врачей точно надо убивать и никаких льгот не давать. Но во второй половине люди ещё остались.
Знаю одного профессора, который у себя на кафедре раньше вещал молодежи, дескать врачи на местах зажрались, не тащат и нахрен такие никому нигде не нужны. Вы мол должны сменить этих циников и бездельников.
Это продолжалось ровно до тех пор, пока эти самые "никому не нужные" не стали постепенно один за другим отчаливать в закордонные дали, оголяя отделение, где этот самый проф давно уже не тащил дежурства. Риторика вдруг резко поменялась.
Бардак в медицине - всего лишь следствие общего бардака в стране.
Со льготами - это Вы позабавили. У медработников Украины нет никаких льгот, это же не госслужащие.
Ну так конкурс на лечфак только в Богомольца зашкаливает. Где будут работать все эти люди?
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vetka
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Додано: Сер 18 лис, 2020 11:08
wild.tomcat написав:
а уявіть собі, що подібний персонаж працює,скажімо, в супермаркеті, де не тільки колеги є, а відвідувачів проходить за день сотнями. от і "маємо те що маємо" (с). ну а її, звісно ж, "панять і пгастіть" (с).
І в чому проблема?
Ті ж хто шастає по великих скупченнях людей-ті чисті/пухнасті/здорові... і виконують всі приписи санітарних лікарів(миють руки ,ходять в рукавичках і масках)
Так що правильним нічого не грозить,навіть якщо існують не правильні...
А коли не дай Бог неправильні ще почнуть ходити в рукавичках/масках - навіщо тоді локдауни?
Рукавички/маски ж захищають...Чи не захищають?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Сер 18 лис, 2020 11:08
antey1969 написав: Вкладчик1234 написав:
Но и медики в этом тоже немного виноваты. Такое ощущение, что в медицине полно случайных людей. И она стала похожа на торговлю: где-то стихийная, где-то нормальная в белую и санитарией. Кто-то торгует честно и по нормальной цене. А кто-то ломит 3 счётчика, при этом подсовывает неликвид и обвешивает.
Что-то такое и в медицин
е
Есть и такое.
Легко лечится вменяемыми зарплатами и немедленной административной ответственностью (доказано частными клиниками)
Да при чем тут зарплаты??? Куча тупых бестолковых докторов, которые не могут правильно диагноз поставить! Хоть миллион плати - умнее они не станут!
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Додано: Сер 18 лис, 2020 11:18
vetka написав: antey1969 написав: Вкладчик1234 написав:
Но и медики в этом тоже немного виноваты. Такое ощущение, что в медицине полно случайных людей. И она стала похожа на торговлю: где-то стихийная, где-то нормальная в белую и санитарией. Кто-то торгует честно и по нормальной цене. А кто-то ломит 3 счётчика, при этом подсовывает неликвид и обвешивает.
Что-то такое и в медицин
е
Есть и такое.
Легко лечится вменяемыми зарплатами и немедленной административной ответственностью (доказано частными клиниками)
Да при чем тут зарплаты??? Куча тупых бестолковых докторов, которые не могут правильно диагноз поставить! Хоть миллион плати - умнее они не станут!
Именно поэтому ЗП с одной стороны, ответственность с другой стороны.
Пряник и кнут - все справедливо.
Ленивых вылечат, упоротые отсеются.
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antey1969
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