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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2234223522362237 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 76 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 30% 23 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 7% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 32 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 21% 16 Всього голосів : 76 Додано: Сер 18 лис, 2020 10:43 Вкладчик1234 написав:

Но и медики в этом тоже немного виноваты. Такое ощущение, что в медицине полно случайных людей. И она стала похожа на торговлю: где-то стихийная, где-то нормальная в белую и санитарией. Кто-то торгует честно и по нормальной цене. А кто-то ломит 3 счётчика, при этом подсовывает неликвид и обвешивает.

Что-то такое и в медицине Но и медики в этом тоже немного виноваты. Такое ощущение, что в медицине полно случайных людей. И она стала похожа на торговлю: где-то стихийная, где-то нормальная в белую и санитарией. Кто-то торгует честно и по нормальной цене. А кто-то ломит 3 счётчика, при этом подсовывает неликвид и обвешивает.Что-то такое и в медицине

Есть и такое.

Легко лечится вменяемыми зарплатами и немедленной административной ответственностью (доказано частными клиниками) Есть и такое.Легко лечится вменяемыми зарплатами и немедленной административной ответственностью (доказано частными клиниками) antey1969 1

Повідомлень: 10167 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1234 раз. Подякували: 2860 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 10:43 stryzhko написав: antey1969 написав: Давно уже пробили. Вопрос с ПЦРами.

Многие их тупо не делают, болея дома. Через 3-4 дня, когда состояние улучшается и небольшая температура спадает, снова выходят на работу.

Так і є. В сестри на роботі колега кілька днів тихо з температурою ходила на роботу, бо потрібні гроші, як вона потім призналася, поки не з'явився кашель(( Через пару днів ще в двох з'явилися симптоми: сильний головний біль, ломота, пропав нюх, кашель. Тести ніхто не робив, лікувалися вдома симптоматично. Також є знайомі, які перехворіли місяць тому з подібними симптомами, правда ще періодичний кашель залишився й ніхто не звертався за лікуванням і тестами. Так і є.(( Через пару днів ще в двох з'явилися симптоми: сильний головний біль, ломота, пропав нюх, кашель. Тести ніхто не робив, лікувалися вдома симптоматично. Також є знайомі, які перехворіли місяць тому з подібними симптомами, правда ще періодичний кашель залишився й ніхто не звертався за лікуванням і тестами.



а уявіть собі, що подібний персонаж працює,скажімо, в супермаркеті, де не тільки колеги є, а відвідувачів проходить за день сотнями. от і "маємо те що маємо" (с). ну а її, звісно ж, "панять і пгастіть" (с). а уявіть собі, що подібний персонаж працює,скажімо, в супермаркеті, де не тільки колеги є, а відвідувачів проходить за день сотнями. от і "маємо те що маємо" (с). ну а її, звісно ж, "панять і пгастіть" (с). wild.tomcat Повідомлень: 972 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 11:06 antey1969 написав: Ratatui написав: Кстати половину врачей точно надо убивать и никаких льгот не давать. Но во второй половине люди ещё остались. Кстати половину врачей точно надо убивать и никаких льгот не давать. Но во второй половине люди ещё остались.

Знаю одного профессора, который у себя на кафедре раньше вещал молодежи, дескать врачи на местах зажрались, не тащат и нахрен такие никому нигде не нужны. Вы мол должны сменить этих циников и бездельников.

Это продолжалось ровно до тех пор, пока эти самые "никому не нужные" не стали постепенно один за другим отчаливать в закордонные дали, оголяя отделение, где этот самый проф давно уже не тащил дежурства. Риторика вдруг резко поменялась.

Бардак в медицине - всего лишь следствие общего бардака в стране.

Со льготами - это Вы позабавили. У медработников Украины нет никаких льгот, это же не госслужащие. Знаю одного профессора, который у себя на кафедре раньше вещал молодежи, дескать врачи на местах зажрались, не тащат и нахрен такие никому нигде не нужны. Вы мол должны сменить этих циников и бездельников.Это продолжалось ровно до тех пор, пока эти самые "никому не нужные" не стали постепенно один за другим отчаливать в закордонные дали, оголяя отделение, где этот самый проф давно уже не тащил дежурства. Риторика вдруг резко поменялась.Бардак в медицине - всего лишь следствие общего бардака в стране.Со льготами - это Вы позабавили. У медработников Украины нет никаких льгот, это же не госслужащие.

Ну так конкурс на лечфак только в Богомольца зашкаливает. Где будут работать все эти люди? Ну так конкурс на лечфак только в Богомольца зашкаливает. Где будут работать все эти люди? vetka Повідомлень: 6693 З нами з: 04.03.14 Подякував: 418 раз. Подякували: 1142 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 11:08 wild.tomcat написав: а уявіть собі, що подібний персонаж працює,скажімо, в супермаркеті, де не тільки колеги є, а відвідувачів проходить за день сотнями. от і "маємо те що маємо" (с). ну а її, звісно ж, "панять і пгастіть" (с). а уявіть собі, що подібний персонаж працює,скажімо, в супермаркеті, де не тільки колеги є, а відвідувачів проходить за день сотнями. от і "маємо те що маємо" (с). ну а її, звісно ж, "панять і пгастіть" (с). І в чому проблема?

Ті ж хто шастає по великих скупченнях людей-ті чисті/пухнасті/здорові... і виконують всі приписи санітарних лікарів(миють руки ,ходять в рукавичках і масках)

Так що правильним нічого не грозить,навіть якщо існують не правильні...

А коли не дай Бог неправильні ще почнуть ходити в рукавичках/масках - навіщо тоді локдауни?

Рукавички/маски ж захищають...Чи не захищають? І в чому проблема?Ті ж хто шастає по великих скупченнях людей-ті чисті/пухнасті/здорові... і виконують всі приписи санітарних лікарів(миють руки ,ходять в рукавичках і масках)Так що правильним нічого не грозить,навіть якщо існують не правильні...А коли не дай Бог неправильні ще почнуть ходити в рукавичках/масках - навіщо тоді локдауни?Рукавички/маски ж захищають...Чи не захищають? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23530 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2433 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 11:08 antey1969 написав: Вкладчик1234 написав:

Но и медики в этом тоже немного виноваты. Такое ощущение, что в медицине полно случайных людей. И она стала похожа на торговлю: где-то стихийная, где-то нормальная в белую и санитарией. Кто-то торгует честно и по нормальной цене. А кто-то ломит 3 счётчика, при этом подсовывает неликвид и обвешивает.

Что-то такое и в медицин е Но и медики в этом тоже немного виноваты. Такое ощущение, что в медицине полно случайных людей. И она стала похожа на торговлю: где-то стихийная, где-то нормальная в белую и санитарией. Кто-то торгует честно и по нормальной цене. А кто-то ломит 3 счётчика, при этом подсовывает неликвид и обвешивает.Что-то такое и в медицин

Есть и такое.

Легко лечится вменяемыми зарплатами и немедленной административной ответственностью (доказано частными клиниками) Есть и такое.Легко лечится вменяемыми зарплатами и немедленной административной ответственностью (доказано частными клиниками)

Да при чем тут зарплаты??? Куча тупых бестолковых докторов, которые не могут правильно диагноз поставить! Хоть миллион плати - умнее они не станут! Да при чем тут зарплаты??? Куча тупых бестолковых докторов, которые не могут правильно диагноз поставить! Хоть миллион плати - умнее они не станут! vetka Повідомлень: 6693 З нами з: 04.03.14 Подякував: 418 раз. Подякували: 1142 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 11:18 vetka написав: antey1969 написав: Вкладчик1234 написав:

Но и медики в этом тоже немного виноваты. Такое ощущение, что в медицине полно случайных людей. И она стала похожа на торговлю: где-то стихийная, где-то нормальная в белую и санитарией. Кто-то торгует честно и по нормальной цене. А кто-то ломит 3 счётчика, при этом подсовывает неликвид и обвешивает.

Что-то такое и в медицин е Но и медики в этом тоже немного виноваты. Такое ощущение, что в медицине полно случайных людей. И она стала похожа на торговлю: где-то стихийная, где-то нормальная в белую и санитарией. Кто-то торгует честно и по нормальной цене. А кто-то ломит 3 счётчика, при этом подсовывает неликвид и обвешивает.Что-то такое и в медицин

Есть и такое.

Легко лечится вменяемыми зарплатами и немедленной административной ответственностью (доказано частными клиниками) Есть и такое.Легко лечится вменяемыми зарплатами и немедленной административной ответственностью (доказано частными клиниками)

Да при чем тут зарплаты??? Куча тупых бестолковых докторов, которые не могут правильно диагноз поставить! Хоть миллион плати - умнее они не станут! Да при чем тут зарплаты??? Куча тупых бестолковых докторов, которые не могут правильно диагноз поставить! Хоть миллион плати - умнее они не станут!

Именно поэтому ЗП с одной стороны, ответственность с другой стороны.

Пряник и кнут - все справедливо.

Ленивых вылечат, упоротые отсеются. Именно поэтому ЗП с одной стороны, ответственность с другой стороны.Пряник и кнут - все справедливо.Ленивых вылечат, упоротые отсеются. antey1969 1

Повідомлень: 10167 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1234 раз. Подякували: 2860 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2234223522362237 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7284 1678193

tobias Пон 16 лис, 2020 11:33