Вкладчик1234 написав:Но по вопросам "что всё-таки на самом деле происходит", "почему тесты находят вирусы даже в камне и дереве, но не находят у явно инфицированных", "почему не научились различать смерти с ковидом и от ковида", и т.п. - ответ один
Ответ один, Вы просто не интересуетесь этими вопросами, хотя и задаёте их, и не пользуетесь гуглом - все ответы есть и подробно рассказано почему ))) В теории это уже один из самых изученных вирусов. Просто не нашли еще адекватных лекарств, точнее есть лекарства, которые что-то снижают, немного улучшают, частично помогают. Но вот такого чёткого лекарства как парацетамол - выпил и точно температура упала - такого лекарства не нашли для коронавируса. Пока.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 18 лис, 2020 11:30, всього редагувалось 1 раз.
ИМХО Как в "пандемии ковида", так и в "войне-АТО-ССО" - больше важен процесс а не результат. Кто-то умирает в окопе, а кто-то на койке или возле неё - но эти смерти мало кого волнуют, кроме разве что родственников, пока осваиваются деньги на "оборону", и "льётся вино" во всяких велюрах.
Да при чем тут зарплаты??? Куча тупых бестолковых докторов, которые не могут правильно диагноз поставить! Хоть миллион плати - умнее они не станут!
Это у нас везде так, в любой сфере и профессии. Коррупция и кум-брат-сват - наше все. Часто именно поэтому умные не могут здесь работать и уезжают за бугор.
В общем-то да, так и есть. Доступ к "рыбным" местам в медицине очень ограничен. Но наиболее тревожной тенденцией является на данный момент то, что уезжать начинают даже с относительно "теплых" мест. За последний год знаю уже несколько примеров: кафедрал-кандидат наук, опытная операционная сестра, анестезиолог плановых операций
wild.tomcat написав:а уявіть собі, що подібний персонаж працює,скажімо, в супермаркеті, де не тільки колеги є, а відвідувачів проходить за день сотнями. от і "маємо те що маємо" (с). ну а її, звісно ж, "панять і пгастіть" (с).
І в чому проблема? Ті ж хто шастає по великих скупченнях людей-ті чисті/пухнасті/здорові... і виконують всі приписи санітарних лікарів(миють руки ,ходять в рукавичках і масках) Так що правильним нічого не грозить,навіть якщо існують не правильні... А коли не дай Бог неправильні ще почнуть ходити в рукавичках/масках - навіщо тоді локдауни? Рукавички/маски ж захищають...Чи не захищають?
не перекручуйте. проблема в тому, що хворий має сидіти вдома, а не шастати по роботах, тим більше таких, де буває багато людей. і маски - це скоріше для тих, хто не вк курсі, що він хворий (про хворих - див. вище), для безсимптомних тобто, щоб слюні свої не розбризкували навколо себе і таким чином знижувати ризик несвідомого зараження інших. ті, що точно знають, що вони вже хворі - знову див. вище.
Пенсионер написав:Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Тут полумерами не отделаться, как по мне до сколь нибудь действенной вакцинации без полного локдауна не дотянем. Ну или забить пусть идёт как идёт, а мы будем делать вид что боремся изо всех сил (то что происходит сейчас).
Самый напрашивающийся вариант дотянуть хотя бы до второй половины декабря, а там наверняка объявят общий локдаун где-то с 25 декабря по 15 января, всё-равно работа в эти дни так себе, больше праздники и выходные.
Вариант напрашивающийся, но, скорее всего, бесполезный. Новогодние пьянки-гулянки, покупки и т.д. приведут к новой вспышке после этого локдауна. То, что люди не будут работать и будут иметь кучу свободного времени, только ухудшит ситуацию. В Европах делают наоборот - вводят ограничения сейчас, чтобы к Рождеству успокоить ситуацию и праздновать хотя бы относительно спокойно.
yama написав:бедные ваши руки ...а вам известно что на руках ой то есть на коже есть специальный защитный и полезные микробы ? если вы вымоете всех полезных могут остаться \ прижиться вредные ... ну и сухость кожи и другие проблемы никто не отменял ....
И что теперь, после туалета руки не мыть, чтобы "полезные микробы" выжили? С кожей рук проблем не наблюдается, если что
Lady_N написав: ....... Это у нас везде так, в любой сфере и профессии. Коррупция и кум-брат-сват - наше все. Часто именно поэтому умные не могут здесь работать и уезжают за бугор.
В общем-то да, так и есть. Доступ к "рыбным" местам в медицине очень ограничен. Но наиболее тревожной тенденцией является на данный момент то, что уезжать начинают даже с относительно "теплых" мест. За последний год знаю уже несколько примеров: кафедрал-кандидат наук, опытная операционная сестра, анестезиолог плановых операций
Мало знаком с ситуацией, но мне казалось, что таким людям уехать легче и они делают это чаще? Хорошему специалисту на Западе проще устроиться. Или это не так?
wild.tomcat написав:а уявіть собі, що подібний персонаж працює,скажімо, в супермаркеті, де не тільки колеги є, а відвідувачів проходить за день сотнями. от і "маємо те що маємо" (с). ну а її, звісно ж, "панять і пгастіть" (с).
І в чому проблема? Ті ж хто шастає по великих скупченнях людей-ті чисті/пухнасті/здорові... і виконують всі приписи санітарних лікарів(миють руки ,ходять в рукавичках і масках) Так що правильним нічого не грозить,навіть якщо існують не правильні... А коли не дай Бог неправильні ще почнуть ходити в рукавичках/масках - навіщо тоді локдауни? Рукавички/маски ж захищають...Чи не захищають?
Проблема в том, что из-за "шастунов" все эти "локдауны" и прочие ограничения только продолжаются. Да -- правильным ничего не грозит. Но вы думаете, что сидеть по домам им в кайф?..
ЛАД написав:Вариант напрашивающийся, но, скорее всего, бесполезный.
Вариант не идеальный, но тут как в ситуации с консультацией у врача у постели с тяжелобольным - можно ничего не делать, а можно попытаться. Как положительный момент, вольный человек не будет бузить в период с 25 декабря по 15 января, ему будет некогда, надо отметить пусть и дома, иногда и обильно, надо ёлочку поставить, надо всех обзвонить и поздравить, надо традиционно выспаться на новогодние праздники и тд.