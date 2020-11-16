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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2236223722382239> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 76 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 30% 23 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 7% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 32 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 21% 16 Всього голосів : 76 Додано: Сер 18 лис, 2020 11:30 Вкладчик1234 написав: Но по вопросам "что всё-таки на самом деле происходит", "почему тесты находят вирусы даже в камне и дереве, но не находят у явно инфицированных", "почему не научились различать смерти с ковидом и от ковида", и т.п. - ответ один Но по вопросам "что всё-таки на самом деле происходит", "почему тесты находят вирусы даже в камне и дереве, но не находят у явно инфицированных", "почему не научились различать смерти с ковидом и от ковида", и т.п. - ответ один



Ответ один, Вы просто не интересуетесь этими вопросами, хотя и задаёте их, и не пользуетесь гуглом - все ответы есть и подробно рассказано почему )))

В теории это уже один из самых изученных вирусов.

Просто не нашли еще адекватных лекарств, точнее есть лекарства, которые что-то снижают, немного улучшают, частично помогают. Но вот такого чёткого лекарства как парацетамол - выпил и точно температура упала - такого лекарства не нашли для коронавируса. Пока. Ответ один, Вы просто не интересуетесь этими вопросами, хотя и задаёте их, и не пользуетесь гуглом - все ответы есть и подробно рассказано почему )))В теории это уже один из самых изученных вирусов.Просто не нашли еще адекватных лекарств, точнее есть лекарства, которые что-то снижают, немного улучшают, частично помогают. Но вот такого чёткого лекарства как парацетамол - выпил и точно температура упала - такого лекарства не нашли для коронавируса. Пока. Востаннє редагувалось freeze в Сер 18 лис, 2020 11:30, всього редагувалось 1 раз. freeze 4 Повідомлень: 19145 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4566 раз. Подякували: 7295 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 11:30

Как в "пандемии ковида", так и в "войне-АТО-ССО" - больше важен процесс а не результат.

Кто-то умирает в окопе, а кто-то на койке или возле неё - но эти смерти мало кого волнуют, кроме разве что родственников, пока осваиваются деньги на "оборону", и "льётся вино" во всяких велюрах.



Оффтоп закончил ИМХОКак в "пандемии ковида", так и в "войне-АТО-ССО" - больше важен процесс а не результат.Кто-то умирает в окопе, а кто-то на койке или возле неё - но эти смерти мало кого волнуют, кроме разве что родственников, пока осваиваются деньги на "оборону", и "льётся вино" во всяких велюрах.Оффтоп закончил Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13287 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7331 раз. Подякували: 3491 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 11:30 vetka написав: antey1969 написав: Легко лечится вменяемыми зарплатами и немедленной административной ответственностью (доказано частными клиниками) Легко лечится вменяемыми зарплатами и немедленной административной ответственностью (доказано частными клиниками)

Да при чем тут зарплаты??? Куча тупых бестолковых докторов, которые не могут правильно диагноз поставить! Хоть миллион плати - умнее они не станут! Да при чем тут зарплаты???докторов, которые не могут правильно диагноз поставить! Хоть миллион плати - умнее они не станут!



Это у нас везде так, в любой сфере и профессии. Коррупция и кум-брат-сват - наше все. Часто именно поэтому умные не могут здесь работать и уезжают за бугор. Это у нас везде так, в любой сфере и профессии. Коррупция и кум-брат-сват - наше все. Часто именно поэтому умные не могут здесь работать и уезжают за бугор. Lady_N

Повідомлень: 113 З нами з: 05.07.20 Подякував: 23 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 11:37 Lady_N написав: vetka написав: antey1969 написав: Легко лечится вменяемыми зарплатами и немедленной административной ответственностью (доказано частными клиниками) Легко лечится вменяемыми зарплатами и немедленной административной ответственностью (доказано частными клиниками)

Да при чем тут зарплаты??? Куча тупых бестолковых докторов, которые не могут правильно диагноз поставить! Хоть миллион плати - умнее они не станут! Да при чем тут зарплаты???докторов, которые не могут правильно диагноз поставить! Хоть миллион плати - умнее они не станут!



Это у нас везде так, в любой сфере и профессии. Коррупция и кум-брат-сват - наше все. Часто именно поэтому умные не могут здесь работать и уезжают за бугор. Это у нас везде так, в любой сфере и профессии. Коррупция и кум-брат-сват - наше все. Часто именно поэтому умные не могут здесь работать и уезжают за бугор.

В общем-то да, так и есть.

Доступ к "рыбным" местам в медицине очень ограничен. Но наиболее тревожной тенденцией является на данный момент то, что уезжать начинают даже с относительно "теплых" мест. За последний год знаю уже несколько примеров:

кафедрал-кандидат наук, опытная операционная сестра, анестезиолог плановых операций В общем-то да, так и есть.Доступ к "рыбным" местам в медицине очень ограничен. Но наиболее тревожной тенденцией является на данный момент то, что уезжать начинают даже с относительно "теплых" мест. За последний год знаю уже несколько примеров:кафедрал-кандидат наук, опытная операционная сестра, анестезиолог плановых операций antey1969 1

Повідомлень: 10169 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1234 раз. Подякували: 2861 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 11:49 budivelnik написав: wild.tomcat написав: а уявіть собі, що подібний персонаж працює,скажімо, в супермаркеті, де не тільки колеги є, а відвідувачів проходить за день сотнями. от і "маємо те що маємо" (с). ну а її, звісно ж, "панять і пгастіть" (с). а уявіть собі, що подібний персонаж працює,скажімо, в супермаркеті, де не тільки колеги є, а відвідувачів проходить за день сотнями. от і "маємо те що маємо" (с). ну а її, звісно ж, "панять і пгастіть" (с). І в чому проблема?

Ті ж хто шастає по великих скупченнях людей-ті чисті/пухнасті/здорові... і виконують всі приписи санітарних лікарів(миють руки ,ходять в рукавичках і масках)

Так що правильним нічого не грозить,навіть якщо існують не правильні...

А коли не дай Бог неправильні ще почнуть ходити в рукавичках/масках - навіщо тоді локдауни?

Рукавички/маски ж захищають...Чи не захищають? І в чому проблема?Ті ж хто шастає по великих скупченнях людей-ті чисті/пухнасті/здорові... і виконують всі приписи санітарних лікарів(миють руки ,ходять в рукавичках і масках)Так що правильним нічого не грозить,навіть якщо існують не правильні...А коли не дай Бог неправильні ще почнуть ходити в рукавичках/масках - навіщо тоді локдауни?Рукавички/маски ж захищають...Чи не захищають?



не перекручуйте. проблема в тому, що хворий має сидіти вдома, а не шастати по роботах, тим більше таких, де буває багато людей. і маски - це скоріше для тих, хто не вк курсі, що він хворий (про хворих - див. вище), для безсимптомних тобто, щоб слюні свої не розбризкували навколо себе і таким чином знижувати ризик несвідомого зараження інших. ті, що точно знають, що вони вже хворі - знову див. вище. не перекручуйте. проблема в тому, що хворий має сидіти вдома, а не шастати по роботах, тим більше таких, де буває багато людей. і маски - це скоріше для тих, хто не вк курсі, що він хворий (про хворих - див. вище), для безсимптомних тобто, щоб слюні свої не розбризкували навколо себе і таким чином знижувати ризикзараження інших. ті, що точно знають, що вони вже хворі - знову див. вище. wild.tomcat Повідомлень: 973 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 11:52 freeze написав: Пенсионер написав: Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Тут полумерами не отделаться, как по мне до сколь нибудь действенной вакцинации без полного локдауна не дотянем. Ну или забить пусть идёт как идёт, а мы будем делать вид что боремся изо всех сил (то что происходит сейчас). Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Тут полумерами не отделаться, как по мне до сколь нибудь действенной вакцинации без полного локдауна не дотянем. Ну или забить пусть идёт как идёт, а мы будем делать вид что боремся изо всех сил (то что происходит сейчас).



Самый напрашивающийся вариант дотянуть хотя бы до второй половины декабря, а там наверняка объявят общий локдаун где-то с 25 декабря по 15 января, всё-равно работа в эти дни так себе, больше праздники и выходные. Самый напрашивающийся вариант дотянуть хотя бы до второй половины декабря, а там наверняка объявят общий локдаун где-то с 25 декабря по 15 января, всё-равно работа в эти дни так себе, больше праздники и выходные.

Вариант напрашивающийся, но, скорее всего, бесполезный.

Новогодние пьянки-гулянки, покупки и т.д. приведут к новой вспышке после этого локдауна. То, что люди не будут работать и будут иметь кучу свободного времени, только ухудшит ситуацию.

В Европах делают наоборот - вводят ограничения сейчас, чтобы к Рождеству успокоить ситуацию и праздновать хотя бы относительно спокойно. Вариант напрашивающийся, но, скорее всего, бесполезный.Новогодние пьянки-гулянки, покупки и т.д. приведут к новой вспышке после этого локдауна. То, что люди не будут работать и будут иметь кучу свободного времени, только ухудшит ситуацию.В Европах делают наоборот - вводят ограничения сейчас, чтобы к Рождеству успокоить ситуацию и праздновать хотя бы относительно спокойно. ЛАД 2 Повідомлень: 17696 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4590 раз. Подякували: 4290 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 11:58 Re: Эпидемия коронавируса в мире yama написав: бедные ваши руки ...а вам известно что на руках ой то есть на коже есть специальный защитный и полезные микробы ? если вы вымоете всех полезных могут остаться \ прижиться вредные ... ну и сухость кожи и другие проблемы никто не отменял .... бедные ваши руки ...а вам известно что на руках ой то есть на коже есть специальный защитный и полезные микробы ? если вы вымоете всех полезных могут остаться \ прижиться вредные ... ну и сухость кожи и другие проблемы никто не отменял ....

И что теперь, после туалета руки не мыть, чтобы "полезные микробы" выжили?

С кожей рук проблем не наблюдается, если что И что теперь, после туалета руки не мыть, чтобы "полезные микробы" выжили?С кожей рук проблем не наблюдается, если что Faceless

Модератор Повідомлень: 28085 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1184 раз. Подякували: 6748 раз. Профіль 7 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 12:02 antey1969 написав: Lady_N написав: .......

Это у нас везде так, в любой сфере и профессии. Коррупция и кум-брат-сват - наше все. Часто именно поэтому умные не могут здесь работать и уезжают за бугор. .......Это у нас везде так, в любой сфере и профессии. Коррупция и кум-брат-сват - наше все. Часто именно поэтому умные не могут здесь работать и уезжают за бугор.

В общем-то да, так и есть.

Доступ к "рыбным" местам в медицине очень ограничен. Но наиболее тревожной тенденцией является на данный момент то, что уезжать начинают даже с относительно "теплых" мест. За последний год знаю уже несколько примеров:

кафедрал-кандидат наук, опытная операционная сестра, анестезиолог плановых операций В общем-то да, так и есть.Доступ к "рыбным" местам в медицине очень ограничен. Но наиболее тревожной тенденцией является на данный момент то, что уезжать начинают даже с относительно "теплых" мест. За последний год знаю уже несколько примеров:кафедрал-кандидат наук, опытная операционная сестра, анестезиолог плановых операций

Мало знаком с ситуацией, но мне казалось, что таким людям уехать легче и они делают это чаще? Хорошему специалисту на Западе проще устроиться. Или это не так? Мало знаком с ситуацией, но мне казалось, что таким людям уехать легче и они делают это чаще? Хорошему специалисту на Западе проще устроиться. Или это не так? ЛАД 2 Повідомлень: 17696 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4590 раз. Подякували: 4290 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 12:03 budivelnik написав: wild.tomcat написав: а уявіть собі, що подібний персонаж працює,скажімо, в супермаркеті, де не тільки колеги є, а відвідувачів проходить за день сотнями. от і "маємо те що маємо" (с). ну а її, звісно ж, "панять і пгастіть" (с). а уявіть собі, що подібний персонаж працює,скажімо, в супермаркеті, де не тільки колеги є, а відвідувачів проходить за день сотнями. от і "маємо те що маємо" (с). ну а її, звісно ж, "панять і пгастіть" (с). І в чому проблема?

Ті ж хто шастає по великих скупченнях людей-ті чисті/пухнасті/здорові... і виконують всі приписи санітарних лікарів(миють руки ,ходять в рукавичках і масках)

Так що правильним нічого не грозить,навіть якщо існують не правильні...

А коли не дай Бог неправильні ще почнуть ходити в рукавичках/масках - навіщо тоді локдауни?

Рукавички/маски ж захищають...Чи не захищають? Ті ж хто шастає по великих скупченнях людей-ті чисті/пухнасті/здорові... і виконують всі приписи санітарних лікарів(миють руки ,ходять в рукавичках і масках)Так що правильним нічого не грозить,навіть якщо існують не правильні...А коли не дай Бог неправильні ще почнуть ходити в рукавичках/масках - навіщо тоді локдауни?Рукавички/маски ж захищають...Чи не захищають?

Проблема в том, что из-за "шастунов" все эти "локдауны" и прочие ограничения только продолжаются.

Да -- правильным ничего не грозит. Но вы думаете, что сидеть по домам им в кайф?.. Проблема в том, что из-за "шастунов" все эти "локдауны" и прочие ограничения только продолжаются.Да -- правильным ничего не грозит. Но вы думаете, что сидеть по домам им в кайф?.. _hunter Повідомлень: 3044 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 268 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 12:05 ЛАД написав: Вариант напрашивающийся, но, скорее всего, бесполезный. Вариант напрашивающийся, но, скорее всего, бесполезный.



Вариант не идеальный, но тут как в ситуации с консультацией у врача у постели с тяжелобольным - можно ничего не делать, а можно попытаться.

Как положительный момент, вольный человек не будет бузить в период с 25 декабря по 15 января, ему будет некогда, надо отметить пусть и дома, иногда и обильно, надо ёлочку поставить, надо всех обзвонить и поздравить, надо традиционно выспаться на новогодние праздники и тд. Вариант не идеальный, но тут как в ситуации с консультацией у врача у постели с тяжелобольным - можно ничего не делать, а можно попытаться.Как положительный момент, вольный человек не будет бузить в период с 25 декабря по 15 января, ему будет некогда, надо отметить пусть и дома, иногда и обильно, надо ёлочку поставить, надо всех обзвонить и поздравить, надо традиционно выспаться на новогодние праздники и тд. freeze 4 Повідомлень: 19145 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4566 раз. Подякували: 7295 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2236223722382239> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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tobias Пон 16 лис, 2020 11:33