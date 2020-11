Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 77 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 30% 23 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 33 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 21% 16 Всього голосів : 77 Додано: Сер 18 лис, 2020 12:06 yama написав: centurionus написав: Достовірні тести на антитіла лише від Roche (станом на кінець серпня 2020, не думаю, що щось змінилося). Інші - марне витрачання грошей. Ще від Abbott непоганий наче.

В більшості "легких" випадків - пропадає нюх. Це кращий показник.

В більшості "легких" випадків - пропадає нюх. Це кращий показник. Достовірні тести на антитіла лише від Roche (станом на кінець серпня 2020, не думаю, що щось змінилося). Інші - марне витрачання грошей. Ще від Abbott непоганий наче.В більшості "легких" випадків - пропадає нюх. Це кращий показник.

а как узнать каким тестом это делает лаборатория N ? а как узнать каким тестом это делает лаборатория N ?

Они это пишут явно. Та же Синево

Додано: Сер 18 лис, 2020 12:16 antey1969 написав: Ratatui написав: Потихоньку растем. Пора делать ставки когда пробьём 15 000. Потихоньку растем. Пора делать ставки когда пробьём 15 000.

Давно уже пробили. Вопрос с ПЦРами.

Многие их тупо не делают, болея дома. Через 3-4 дня, когда состояние улучшается и небольшая температура спадает, снова выходят на работу.

Давно уже пробили. Вопрос с ПЦРами.

Многие их тупо не делают, болея дома. Через 3-4 дня, когда состояние улучшается и небольшая температура спадает, снова выходят на работу. Давно уже пробили. Вопрос с ПЦРами.Многие их тупо не делают, болея дома. Через 3-4 дня, когда состояние улучшается и небольшая температура спадает, снова выходят на работу.



говорил вчера с человеком, 50+, вроде прошел он кризис, 15% поражения легких, ПЦР отрицательный, ожидание скорой Добробута - 8 часов, общая вообще не едет, прием в Добробуте по Ковиду - по записи за 4-5 дней только. антибиотики назначили где-то на 10 день, когда стало общее состоянии ухудшаться, кислород ниже 95% не падал, но чувствовал себя хреново. его слова - деньги вообще не решают (они у него есть). и даже связи уже плохо помогают

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3610 З нами з: 14.03.06 Подякував: 247 раз. Подякували: 593 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 12:21 antey1969 написав: stryzhko написав: adeges написав: В киеве с масками лучше, а с больницами вряд ли

Два дні тому було так по оф. даним:



Заповненість ліжок в столиці – понад 53%. Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікуються 2062 хворих на коронавірус. Із них 34 дитини. У важкому стані перебувають 683 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 895 людей, під апаратами ШВЛ - 31 хворий.



З підготованих ліжок подачею кисню обладнані майже 1200. Апаратів штучної вентиляції легень сьогодні в комунальних медзакладах – понад 460. Концентраторів кисню – понад 160.

Два дні тому було так по оф. даним:

1200 коек с кислородом. Но там бы еще неплохо уточнить, смогут ли выдавать их системы необходимое давление на все 1200 пациентов, или 1200 подводок есть, но рекомендуемое давление одномоментно получится выдать лишь на 1000 больных.

460 ИВЛ - это всего в общем, вместе с поломанными и не подходящими для ковидных больных. Под многими из них сейчас лежат обычные нековидные пациенты. И снять их с ИВЛ нельзя.

По концентраторам смотреть на статистику еще забавнее. Знаю, в одной из больниц пару концентраторов отправили на дом к ВИПам. К кому точно - тайна покрытая мраком, знает только администрация и, возможно, профессура. Аппараты числятся по бумагам в клинике, а по факту их уже третий месяц нет. 1200 коек с кислородом. Но там бы еще неплохо уточнить, смогут ли выдавать их системы необходимое давление на все 1200 пациентов, или 1200 подводок есть, но рекомендуемое давление одномоментно получится выдать лишь на 1000 больных.460 ИВЛ - это всего в общем, вместе с поломанными и не подходящими для ковидных больных. Под многими из них сейчас лежат обычные нековидные пациенты. И снять их с ИВЛ нельзя.По концентраторам смотреть на статистику еще забавнее. Знаю, в одной из больниц пару концентраторов отправили на дом к ВИПам. К кому точно - тайна покрытая мраком, знает только администрация и, возможно, профессура. Аппараты числятся по бумагам в клинике, а по факту их уже третий месяц нет.



Интересно вот что. у нас госпитализаций 1600. Если госпитализируют только (1) самых больных (например, с кислородом ниже 90% или ниже 80%) и (2) за деньги / по блату других, то это должно быть 5-7% от общего числа заболевших (со смещением в 1 неделю конечно). А значит, число действительно заболевших неделю назад было не меньше чем 1600/7%=23000, в 2 раза выше официальных данных.



Інтересно вот что. у нас госпитализаций 1600. Если госпитализируют только (1) самых больных (например, с кислородом ниже 90% или ниже 80%) и (2) за деньги / по блату других, то это должно быть 5-7% от общего числа заболевших (со смещением в 1 неделю конечно). А значит, число действительно заболевших неделю назад было не меньше чем 1600/7%=23000, в 2 раза выше официальных данных.

А это в свою очередь значит, что число умерших от Ковид существенно выше, чем показывает официальная статистика. Реальные цифры смертности от Ковида будут видны, когда будет статистика общей смертности за год и помесячная за 2020 (если она конечно вообще будет).

Додано: Сер 18 лис, 2020 12:34 adeges написав: А это в свою очередь значит, что число умерших от Ковид существенно выше, чем показывает официальная статистика. А это в свою очередь значит, что число умерших от Ковид существенно выше, чем показывает официальная статистика.

Как Виктюк умер, или мама моего знакомого, её 80+.

Болели, начали выздоравливать, практически дела на поправку, и тут тромбоз, частое осложнение после ковида, инсульт в простонародье.

Кто будет делать посмертно дорогой ПЦР старичкам, которые откашлялись дома, по причине дороговизны тесты не делали и вообще нигде не засветились, а визуально умерли от инсульта. Никто не будет делать.



Как Виктюк умер, или мама моего знакомого, её 80+.

Болели, начали выздоравливать, практически дела на поправку, и тут тромбоз, частое осложнение после ковида, инсульт в простонародье.

Додано: Сер 18 лис, 2020 12:36 adeges написав: .....

Интересно вот что. у нас госпитализаций 1600. Если госпитализируют только (1) самых больных (например, с кислородом ниже 90% или ниже 80%) и (2) за деньги / по блату других, то это должно быть 5-7% от общего числа заболевших (со смещением в 1 неделю конечно). А значит, число действительно заболевших неделю назад было не меньше чем 1600/7%=23000, в 2 раза выше официальных данных.

А это в свою очередь значит, что число умерших от Ковид существенно выше, чем показывает официальная статистика. Реальные цифры смертности от Ковида будут видны, когда будет статистика общей смертности за год и помесячная за 2020 (если она конечно вообще будет).

Не понял вывод.

Смертность может быть реальная, а число заболевших может быть занижено за счёт бессимптомных больных и легкоболеющих, не обращающихся к врачам.

Интересно вот что. у нас госпитализаций 1600. Если госпитализируют только (1) самых больных (например, с кислородом ниже 90% или ниже 80%) и (2) за деньги / по блату других, то это должно быть 5-7% от общего числа заболевших (со смещением в 1 неделю конечно). А значит, число действительно заболевших неделю назад было не меньше чем 1600/7%=23000, в 2 раза выше официальных данных.



А это в свою очередь значит, что число умерших от Ковид существенно выше, чем показывает официальная статистика. Реальные цифры смертности от Ковида будут видны, когда будет статистика общей смертности за год и помесячная за 2020 (если она конечно вообще будет). .....Интересно вот что. у нас госпитализаций 1600. Если госпитализируют только (1) самых больных (например, с кислородом ниже 90% или ниже 80%) и (2) за деньги / по блату других, то это должно быть 5-7% от общего числа заболевших (со смещением в 1 неделю конечно). А значит, число действительно заболевших неделю назад было не меньше чем 1600/7%=23000, в 2 раза выше официальных данных.А это в свою очередь значит, что число умерших от Ковид существенно выше, чем показывает официальная статистика. Реальные цифры смертности от Ковида будут видны, когда будет статистика общей смертности за год и помесячная за 2020 (если она конечно вообще будет).

Не понял вывод.

Смертность может быть реальная, а число заболевших может быть занижено за счёт бессимптомных больных и легкоболеющих, не обращающихся к врачам. Не понял вывод.Смертность может быть реальная, а число заболевших может быть занижено за счёт бессимптомных больных и легкоболеющих, не обращающихся к врачам. ЛАД 2 Повідомлень: 17698 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4590 раз. Подякували: 4290 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 12:47

Ученые назвали новую причину, которая объясняет низкую заболеваемость у детей. Фото: Здравсити Сообщается, что молодой организм имеет недостаточно фермента, который важен при формировании многих вирусов. Врачи из Университета Вандербильта штата Тенесси (США) объяснили, почему среди детей меньше случаев заражения COVID-19 нежели у взрослых. Ученые сделали выводы, что в детском организме низкий уровень рецепторного белка, которого недостаточно для того, чтобы коронавирусная инфекция попала в дыхательные пути и легкие. Ученые также информируют о том, что молодой организм имеет недостаточно ферментов, которые играют ключевую роль в формировании многих вирусов, а не только коронавируса

.......

Источник: https://health.comments.ua/news/our-bod ... 65027.html К вопросу о причинах низкой заболеваемости детей:Источник: ЛАД 2 Повідомлень: 17698 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4590 раз. Подякували: 4290 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 12:54 ЛАД написав: adeges написав: .....

Интересно вот что. у нас госпитализаций 1600. Если госпитализируют только (1) самых больных (например, с кислородом ниже 90% или ниже 80%) и (2) за деньги / по блату других, то это должно быть 5-7% от общего числа заболевших (со смещением в 1 неделю конечно). А значит, число действительно заболевших неделю назад было не меньше чем 1600/7%=23000, в 2 раза выше официальных данных.



А это в свою очередь значит, что число умерших от Ковид существенно выше, чем показывает официальная статистика. Реальные цифры смертности от Ковида будут видны, когда будет статистика общей смертности за год и помесячная за 2020 (если она конечно вообще будет). .....Интересно вот что. у нас госпитализаций 1600. Если госпитализируют только (1) самых больных (например, с кислородом ниже 90% или ниже 80%) и (2) за деньги / по блату других, то это должно быть 5-7% от общего числа заболевших (со смещением в 1 неделю конечно). А значит, число действительно заболевших неделю назад было не меньше чем 1600/7%=23000, в 2 раза выше официальных данных.А это в свою очередь значит, что число умерших от Ковид существенно выше, чем показывает официальная статистика. Реальные цифры смертности от Ковида будут видны, когда будет статистика общей смертности за год и помесячная за 2020 (если она конечно вообще будет).

Не понял вывод.

Смертность может быть реальная, а число заболевших может быть занижено за счёт бессимптомных больных и легкоболеющих, не обращающихся к врачам. Не понял вывод.Смертность может быть реальная, а число заболевших может быть занижено за счёт бессимптомных больных и легкоболеющих, не обращающихся к врачам.



см. пост Фриза выше: кто умирает дома, особенно в возрасте, не числятся умершими от Ковида.



Реальную картину покажет только избыточная смертность (если данные по ней опубликуют в достаточной детализации) см. пост Фриза выше: кто умирает дома, особенно в возрасте, не числятся умершими от Ковида.Реальную картину покажет только избыточная смертность (если данные по ней опубликуют в достаточной детализации) It takes little for me to say

Додано: Сер 18 лис, 2020 13:12 Re: Эпидемия коронавируса в мире adeges написав: Реальные цифры смертности от Ковида будут видны, когда будет статистика общей смертности за год и помесячная за 2020 (если она конечно вообще будет).

Якщо припустити, що дані з

https://q.rating.zone/ беруться таки з офіційних джерел Мін'юста, то за жовтень 2019 загальна смертність 48080, а жовтень 2020 - 52035, +3995 смертей або 8.2% приросту.

Як відомо деталізації від укрстата далі серпня 2020 немає. Чекаємо...

Якщо припустити, що дані з

https://q.rating.zone/ беруться таки з офіційних джерел Мін'юста, то за жовтень 2019 загальна смертність 48080, а жовтень 2020 - 52035, +3995 смертей або 8.2% приросту.

Додано: Сер 18 лис, 2020 13:19 adeges написав: ......

см. пост Фриза выше: кто умирает дома, особенно в возрасте, не числятся умершими от Ковида.

Реальную картину покажет только избыточная смертность (если данные по ней опубликуют в достаточной детализации)

Понятно.

Сложно оценить это количество. Не думаю, что оно слишком велико.

stryzhko

Для оценки избыточной смертности всё-таки стоит брать среднее значение за несколько лет. Колебания по годам могут быть заметные.

см. пост Фриза выше: кто умирает дома, особенно в возрасте, не числятся умершими от Ковида.



Реальную картину покажет только избыточная смертность (если данные по ней опубликуют в достаточной детализации) ......см. пост Фриза выше: кто умирает дома, особенно в возрасте, не числятся умершими от Ковида.Реальную картину покажет только избыточная смертность (если данные по ней опубликуют в достаточной детализации)

Понятно.

Сложно оценить это количество. Не думаю, что оно слишком велико.



stryzhko

Для оценки избыточной смертности всё-таки стоит брать среднее значение за несколько лет. Колебания по годам могут быть заметные. Понятно.Сложно оценить это количество. Не думаю, что оно слишком велико.Для оценки избыточной смертности всё-таки стоит брать среднее значение за несколько лет. Колебания по годам могут быть заметные. ЛАД 2 Повідомлень: 17698 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4590 раз. Подякували: 4290 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 13:28 Правительство Нидерландов одобрило частичное ослабление карантина, введенное для борьбы с эпидемией коронавируса. Причиной этого стало снижения заболеваемости COVID-19, пишет NL Times.

...

...Есть большая потребность отпраздновать Рождество", - заявил премьер-министр страны Марк Рютте.

....разрешается работа общественных центров, библиотек, театров, кинотеатров, музеев, бассейнов, парков развлечений. В помещениях с сидениями разрешено нахождение не более 30 посетителей, на открытом воздухе компании должны ограничиваться четырьмя людьми, а домой можно приглашать не более трех в день. Также рекомендуется посетителей пускать по предварительной записи.



Рестораны и кафе остаются закрытыми. Запрет на массовые мероприятия не снят.



В следующий раз пересмотр ограничений обещают 8 декабря.



По сравнению с концом октября, прирост новых заражений в Нидерландах постепенно идет на спад. В тот период показатели превышали 10-11 тысяч заболевших, а в последнюю неделю в стране с населением около 17 миллионов человек ежедневно регистрируют около 5-6 тысяч новых больных.

https://korrespondent.net/world/4296672-nyderlandy-oslabliauit-karantyn

