Додано: Сер 18 лис, 2020 14:09

stryzhko написав: ЛАД написав: stryzhko

Для оценки избыточной смертности всё-таки стоит брать среднее значение за несколько лет. Колебания по годам могут быть заметные.

Звичайно. Але під рукою наразі лише ці дані.

За даними укрстату за 8місяців середня смертність на місяць 47289.



http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 020_u.html



P. S. Середні дані місячної смертності 2015-й 49566,

2016-й 48635,

2017-й 47843.

2018-й 48972,

