RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2237223822392240

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 77
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
23
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
33
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
16
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 13:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:stryzhko
Для оценки избыточной смертности всё-таки стоит брать среднее значение за несколько лет. Колебания по годам могут быть заметные.

Звичайно. Але під рукою наразі лише ці дані.
За даними укрстату за 8місяців середня смертність на місяць 47289.

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 020_u.html

P. S. Середні дані місячної смертності 2015-й 49566,
2016-й 48635,
2017-й 47843.
2018-й 48972,
2019-й 48426.
Востаннє редагувалось stryzhko в Сер 18 лис, 2020 13:59, всього редагувалось 1 раз.
stryzhko
 
Повідомлень: 1446
З нами з: 04.10.16
Подякував: 342 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 13:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:Со льготами - это Вы позабавили. У медработников Украины нет никаких льгот, это же не госслужащие.


Деякі пільги все ж таки мають - на вихід на пенсію при наявності стажу (було 25 років), в сільській місцевості комуналка та інше, в мене теща працювала в інфекційній, то рік за 2 і в неї багато стажу і пенсія непогана. При тому що в інфекційній в райцентрі тоді, як вона працювала, пацієнтів було обмаль, значно менше ніж персоналу на зміні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3861
З нами з: 19.04.12
Подякував: 54 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 13:45

Продолжаю делиться своей историей, может кому пригодится…
На 8й день болезни мужа сдали с ним анализ крови. С-реактивный белок у обоих в норме (может просто еще не вырос :roll: ). У мужа все показатели в пределах нормы, кроме одного - МСHС(ср. конц. Hb в эр.) =377 (при норме до 370). Нюх и вкус к нему постепенно возвращаются, их не было совсем только 2 дня. Антибиотик он пропил 5 дней.
У меня отклонения по 4м показателям, ниже их указала. Видно, что вирус (какой-то) есть. Самочувствие у меня норм. Сдам позже еще на антитела. Сегодня сосед сказал мужу, что у него подтвердили Ковид.

Клинический анализ крови
Результат Референсные значения

Сегментоядерные нейтрофилы 42 % 47 - 72
Нейтрофилы (общ.число), % 44 % 48.0 - 78.0
Моноциты, % 14 % 3.0 - 11.0
Эозинофилы, % 8 % 1.0 - 5.0
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1497
З нами з: 07.08.09
Подякував: 419 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 13:48

Тут молдашаванин сделал замечание, что мартиролог коронавирусников ведется только по известным фамилиям, а малоизвестных фамилий нет.
Исправляюсь, 100 процентов никто не знает следующую фамилию.
Сирота Олег, начальник Одесского ЖД-вокзала, в прошлом году ушел на пенсию, но неудачно, практически не успел попользоваться пенсионными выплатами, поскольку встретился с коронавирусом.
freeze
4
 
Повідомлень: 19148
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4568 раз.
Подякували: 7295 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:09

  stryzhko написав:
ЛАД написав:stryzhko
Для оценки избыточной смертности всё-таки стоит брать среднее значение за несколько лет. Колебания по годам могут быть заметные.

Звичайно. Але під рукою наразі лише ці дані.
За даними укрстату за 8місяців середня смертність на місяць 47289.

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 020_u.html

P. S. Середні дані місячної смертності 2015-й 49566,
2016-й 48635,
2017-й 47843.
2018-й 48972,
2019-й 48426.


лучше помесячные данные за 5 лет
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3610
З нами з: 14.03.06
Подякував: 247 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Глава Центра Чумакова, разработчика третьей российской вакцины: массовый выпуск третьей вакцины от коронавируса начнется в феврале 2021 г на своем производстве. Ее главное отличие в том, что она очень простая, без особых достижений в биотехнологии и генетике, сделана не из отдельных антигенов SARS-CoV-2, а просто из цельного инактивированного вируса.

Глава центра Вектор, разработчика второй российской вакцины заявил, что вакцина от Вектора не будет продаваться в аптеках, вакцинация ей будет бесплатной в рамках оплаченного госзаказа.
freeze
4
 
Повідомлень: 19148
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4568 раз.
Подякували: 7295 раз.
 
Профіль
4
22
5
  #<1 ... 2237223822392240
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alex_2013, rasmus, Zebra і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 727, 728, 729
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7284 1678240
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лис, 2020 11:33
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26404)
18.11.2020 14:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.