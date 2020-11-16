antey1969 написав:Со льготами - это Вы позабавили. У медработников Украины нет никаких льгот, это же не госслужащие.
Деякі пільги все ж таки мають - на вихід на пенсію при наявності стажу (було 25 років), в сільській місцевості комуналка та інше, в мене теща працювала в інфекційній, то рік за 2 і в неї багато стажу і пенсія непогана. При тому що в інфекційній в райцентрі тоді, як вона працювала, пацієнтів було обмаль, значно менше ніж персоналу на зміні.
Продолжаю делиться своей историей, может кому пригодится… На 8й день болезни мужа сдали с ним анализ крови. С-реактивный белок у обоих в норме (может просто еще не вырос ). У мужа все показатели в пределах нормы, кроме одного - МСHС(ср. конц. Hb в эр.) =377 (при норме до 370). Нюх и вкус к нему постепенно возвращаются, их не было совсем только 2 дня. Антибиотик он пропил 5 дней. У меня отклонения по 4м показателям, ниже их указала. Видно, что вирус (какой-то) есть. Самочувствие у меня норм. Сдам позже еще на антитела. Сегодня сосед сказал мужу, что у него подтвердили Ковид.
Клинический анализ крови Результат Референсные значения
Тут молдашаванин сделал замечание, что мартиролог коронавирусников ведется только по известным фамилиям, а малоизвестных фамилий нет. Исправляюсь, 100 процентов никто не знает следующую фамилию. Сирота Олег, начальник Одесского ЖД-вокзала, в прошлом году ушел на пенсию, но неудачно, практически не успел попользоваться пенсионными выплатами, поскольку встретился с коронавирусом.
Глава Центра Чумакова, разработчика третьей российской вакцины: массовый выпуск третьей вакцины от коронавируса начнется в феврале 2021 г на своем производстве. Ее главное отличие в том, что она очень простая, без особых достижений в биотехнологии и генетике, сделана не из отдельных антигенов SARS-CoV-2, а просто из цельного инактивированного вируса.
Глава центра Вектор, разработчика второй российской вакцины заявил, что вакцина от Вектора не будет продаваться в аптеках, вакцинация ей будет бесплатной в рамках оплаченного госзаказа.
freeze написав:Глава Центра Чумакова, разработчика третьей российской вакцины: массовый выпуск третьей вакцины от коронавируса начнется в феврале 2021 г на своем производстве. Ее главное отличие в том, что она очень простая, без особых достижений в биотехнологии и генетике, сделана не из отдельных антигенов SARS-CoV-2, а просто из цельного инактивированного вируса.
Глава центра Вектор, разработчика второй российской вакцины заявил, что вакцина от Вектора не будет продаваться в аптеках, вакцинация ей будет бесплатной в рамках оплаченного госзаказа.
Ну на западе ж уже ведущие центры проанализировали русские вакцины и сказали, что это кусок г. У русских руки растут из жёпы, вот пусть свою свиноту и колят этой вакциной. И даже сами русские поголовно отказываются колоться этой своей т.н. вакциной. Тут уже достаточно давали ссылкок, на ощущения и результаты их использования из первых уст. А вата опять сюда эту тему тянет. Поедь туда, уколись тихонько и заодно лизни у заднего прохода. Зачем тут?
freeze написав:Глава Центра Чумакова, разработчика третьей российской вакцины: массовый выпуск третьей вакцины от коронавируса начнется в феврале 2021 г на своем производстве. Ее главное отличие в том, что она очень простая, без особых достижений в биотехнологии и генетике, сделана не из отдельных антигенов SARS-CoV-2, а просто из цельного инактивированного вируса.
Глава центра Вектор, разработчика второй российской вакцины заявил, что вакцина от Вектора не будет продаваться в аптеках, вакцинация ей будет бесплатной в рамках оплаченного госзаказа.
Ну на западе ж уже ведущие центры проанализировали русские вакцины и сказали, что это кусок г. У русских руки растут из жёпы, вот пусть свою свиноту и колят этой вакциной. И даже сами русские поголовно отказываются колоться этой своей т.н. вакциной. Тут уже достаточно давали ссылкок, на ощущения и результаты их использования из первых уст. А вата опять сюда эту тему тянет. Поедь туда, уколись тихонько и заодно лизни у заднего прохода. Зачем тут?
Не дожидаясь официальных данных добровольцы в России начали делиться опытом применения вакцины от коронавируса "Спутник V". Владимир Русецкий — программист из Омска, создавший телеграм- чат с целью проведения «народного исследования» вакцины и ставший вместе с женой добровольцем в исследовании "Спутник V": "Цель не в конкуренции официальному исследованию, а чтобы неофициально пообщаться, поскольку информации по вакцинации снаружи очень мало. И чем больше мы ее получаем, тем легче сможем отсеивать фейки": https://bit.ly/38TJcpC
Libo написав:...... Ну на западе ж уже ведущие центры проанализировали русские вакцины и сказали, что это кусок г. У русских руки растут из жёпы, вот пусть свою свиноту и колят этой вакциной. И даже сами русские поголовно отказываются колоться этой своей т.н. вакциной. Тут уже достаточно давали ссылкок, на ощущения и результаты их использования из первых уст. А вата опять сюда эту тему тянет. Поедь туда, уколись тихонько и заодно лизни у заднего прохода. Зачем тут?
Лизать не надоело? И выдавать свои домыслы за мнения "ведущих центров" и "самих русских"?