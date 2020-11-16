Додано: Сер 18 лис, 2020 13:45

Продолжаю делиться своей историей, может кому пригодится…На 8й день болезни мужа сдали с ним анализ крови. С-реактивный белок у обоих в норме (может просто еще не вырос). У мужа все показатели в пределах нормы, кроме одного - МСHС(ср. конц. Hb в эр.) =377 (при норме до 370). Нюх и вкус к нему постепенно возвращаются, их не было совсем только 2 дня. Антибиотик он пропил 5 дней.У меня отклонения по 4м показателям, ниже их указала. Видно, что вирус (какой-то) есть. Самочувствие у меня норм. Сдам позже еще на антитела. Сегодня сосед сказал мужу, что у него подтвердили Ковид.Клинический анализ кровиРезультат Референсные значенияСегментоядерные нейтрофилы 42 % 47 - 72Нейтрофилы (общ.число), % 44 % 48.0 - 78.0Моноциты, % 14 % 3.0 - 11.0Эозинофилы, % 8 % 1.0 - 5.0