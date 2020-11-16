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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2239224022412242> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 79 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 30% 24 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 34 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 79 Додано: Сер 18 лис, 2020 14:56 ЛАД написав: antey1969 написав: Lady_N написав: .......

Это у нас везде так, в любой сфере и профессии. Коррупция и кум-брат-сват - наше все. Часто именно поэтому умные не могут здесь работать и уезжают за бугор. .......Это у нас везде так, в любой сфере и профессии. Коррупция и кум-брат-сват - наше все. Часто именно поэтому умные не могут здесь работать и уезжают за бугор.

В общем-то да, так и есть.

Доступ к "рыбным" местам в медицине очень ограничен. Но наиболее тревожной тенденцией является на данный момент то, что уезжать начинают даже с относительно "теплых" мест. За последний год знаю уже несколько примеров:

кафедрал-кандидат наук, опытная операционная сестра, анестезиолог плановых операций В общем-то да, так и есть.Доступ к "рыбным" местам в медицине очень ограничен. Но наиболее тревожной тенденцией является на данный момент то, что уезжать начинают даже с относительно "теплых" мест. За последний год знаю уже несколько примеров:кафедрал-кандидат наук, опытная операционная сестра, анестезиолог плановых операций

Мало знаком с ситуацией, но мне казалось, что таким людям уехать легче и они делают это чаще? Хорошему специалисту на Западе проще устроиться. Или это не так? Мало знаком с ситуацией, но мне казалось, что таким людям уехать легче и они делают это чаще? Хорошему специалисту на Западе проще устроиться. Или это не так?

Вы путаете теплое с мягким)))

Светил и "золотые руки" не берем - это единичные случаи.

Специалист, сидящий на "рыбном" месте, зачастую ничем не лучше специалиста, рубающего рутинку. А на Западе и одному, и другому все придется начинать с нуля.

У дежуранта, что тащит скорую по ночам на голую ЗП, гораздо больше стимулов свалить, чем у дневного врача четко закрепленного за плановым столом с "благодарностями".

А уж чтобы акушер-гинеколог поменял свое место в Киеве на какой-то там задрыпаный нищебродский Запад? Да ни в жизнь! Вы путаете теплое с мягким)))Светил и "золотые руки" не берем - это единичные случаи.Специалист, сидящий на "рыбном" месте, зачастую ничем не лучше специалиста, рубающего рутинку. А на Западе и одному, и другому все придется начинать с нуля.У дежуранта, что тащит скорую по ночам на голую ЗП, гораздо больше стимулов свалить, чем у дневного врача четко закрепленного за плановым столом с "благодарностями".А уж чтобы акушер-гинеколог поменял свое место в Киеве на какой-то там задрыпаный нищебродский Запад? Да ни в жизнь! Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 18 лис, 2020 15:25, всього редагувалось 2 разів. antey1969 1

Повідомлень: 10173 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1234 раз. Подякували: 2862 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 15:00 19yuriy91 написав: Тодуров обратился к украинцам: "Оденьте эти чертовы маски и носите их не снимая! Больных уже некуда класть".

"Уникайте метро і транспорту"

Більше читайте тут: https://coronavirus.tsn.ua/unikayte-met ... um=twitter Тодуров обратился к украинцам: "Оденьте эти чертовы маски и носите их не снимая! Больных уже некуда класть"."Уникайте метро і транспорту"Більше читайте тут:

Как раз Тодурову еще очень даже есть, куда класть. И места, и персонала, и оборудования у него хватает. Но лично Тодурову эта тема совсем невыгодна. Как раз Тодурову еще очень даже есть, куда класть. И места, и персонала, и оборудования у него хватает. Но лично Тодурову эта тема совсем невыгодна. antey1969 1

Повідомлень: 10173 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1234 раз. Подякували: 2862 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 15:06



Как тестировали вакцину?



Было проведено два испытания, оба первой стадии, т.е. на небольшом количестве (в сумме - около 40) здоровых относительно молодых (18-50 лет) человек. Испытания тестировали безопасность вакцины и иммунный ответ. Результаты нигде не опубликованы, и даже основные результаты не оглашены в виде пресс-релиза. Все что мы слышим - утверждения о том, что вакцина показала себя безопасной и вызвала антитела к вирусу. Стоит отметить, что на сегодняшний день неизвестно, какой именно иммунный ответ будет защищать от коронавируса, поэтому по результату об иммунном ответе невозможно судить о том, будет ли вакцина эффективна против вируса и если будет, что именно она будет делать - предотвращать инфекцию, болезнь, или смерть. Или вообще ничего. Или вести к ухудшению болезни (как я писал ранее, это возможно, но маловероятно).



Можно ли что-нибудь сказать о вакцине по ее аналогам?



Поскольку непосредственной информации нет, можно немного пофантазировать. Вакцины для других вирусных инфекций (в том числе для ВИЧ) основанные на Ad5 и Ad26 ранее тестировались в людях. Сами по себе они как правило довольно безопасны, поскольку их основа, аденовирусы, изменены так, что они не могут размножаться. Но это также означает, что для получения хорошего иммунного ответа их надо вводить довольно много. Проблема с Ad5 в том, что это очень распространенный вирус и процентов 20-50 людей имеет к нему иммунитет, что делает вакцину не эффективной. Китайцы это уже увидели на своей вакцине основанной на Ad5. Но вторая доза с Ad26 может помочь, к Ad26 иммунитет редко у кого есть. Так что я бы предположил, что если вакцину правильно сделать, то она скорее всего будет безопасна, с какой-то эффективностью, но эффективна не для всех. Но это надо обязательно проверять, особенно внимательно для Ad5 - одна из вакцин для ВИЧ основанная на этом векторе среди иммунных к Ad5 людей вызывала увеличение вероятности инфекции. Это скорее всего эффект специфичный именно для ВИЧ, но точно никто не знает.



Что значит регистрация вакцины?



Обычно регистрация означает, что регуляторное агентство в стране рассмотрело все предоставленные данные, сочло ее достаточно безопасной и эффективной, и разрешило компании продавать вакцину. В данном случае была сделана некая "условная регистрация" . Она позволит компании (институту Гамалеи?) с сентября продавать вакцину для использования в группах риска, которые не очень хорошо определены. Где-то говорят о врачах и учителях. Где-то о стариках (что странно, потому что на них ее не испытывали). Параллельно будет делаться то, что обычно всегда делается до регистрации - будет проводиться испытание третьей стадии, чтобы узнать реальную эффективность вакцины. К январю они собираются это испытание закончить и разрешить продавать вакцину всему населению.



Россия первая добилась таких результатов?



Нет, испытания первой стадии были проведены уже примерно для десятка вакцин, может чуть меньше. В отличие от гамалеевской вакцины, результаты этих испытаний были опубликованы и о них можно прочитать в научных журналах. Эти вакцины тоже показали безопасность и иммунный ответ, который довольно сильно отличается для разных вакцин - у кого-то лучше, у кого-то хуже. Но эти вакцины не регистрировали, потому что регуляторные агентства в соответствующих странах считают, что данных о безопасности на небольшой группе людей и об иммунном ответе недостаточно для регистрации. США требует испытания на десятках тысяч людей и с подтвержденной эффективностью не менее 50%. В России просто снизили планку до чрезвычайно низкого уровня, которому не следуют практически нигде в мире. Единственная страна где было сделано что-то похожее, это Китай, в котором на основании похожих данных тоже выдали "условную регистрацию" по которой армия в случае кризиса может вакцинировать солдат.



Что ты обо всем этом думаешь?



Подобная регистрация идет вразрез со всеми международными нормами, которые были установлены не с потолка, а как правило в ответ на разного рода проблемы с лекарствами или вакцинами в прошлом. Обходить их, даже в условиях пандемии - это редкостный идиотизм, по-видимому сделанный в угоду Путину, дабы тот мог сделать громкое заявление. Я сомневаюсь что этой вакциной реально кого-то будут массово вакцинировать в ближайшее время (или можно сказать - надеюсь, что не будут), не только потому что вакцина недостаточно протестирована, но еще и потому что институт Гамалеи это не фарм-компания, у них нет опыта разработки масштабного производства вакцин, да еще таких новых. Если же вдруг она действительно появится, то лично я бы не стал ею вакцинироваться до появления надежных данных о ее безопасности и эффективности.



Еще вопросы есть?



https://shvarz.livejournal.com/category ... 1%83%D1%81

Испытания тестировали безопасность вакцины и иммунный ответ.Все что мы слышим - утверждения о том, что вакцина показала себя безопасной и вызвала антитела к вирусу. Стоит отметить, что на сегодняшний день неизвестно, какой именно иммунный ответ будет защищать от коронавируса, поэтому по результату об иммунном ответе невозможно судить о том, будет ли вакцина эффективна против вируса и если будет, что именно она будет делать - предотвращать инфекцию, болезнь, или смерть. Или вообще ничего. Или вести к ухудшению болезни (как я писал ранее, это возможно, но маловероятно).Поскольку непосредственной информации нет, можно немного пофантазировать. Вакцины для других вирусных инфекций (в том числе для ВИЧ) основанные на Ad5 и Ad26 ранее тестировались в людях. Сами по себе они как правило довольно безопасны, поскольку их основа, аденовирусы, изменены так, что они не могут размножаться. Но это также означает, что для получения хорошего иммунного ответа их надо вводить довольно много. Проблема с Ad5 в том, что это очень распространенный вирус и процентов 20-50 людей имеет к нему иммунитет, что делает вакцину не эффективной. Китайцы это уже увидели на своей вакцине основанной на Ad5. Но вторая доза с Ad26 может помочь, к Ad26 иммунитет редко у кого есть. Так что я бы предположил, что если вакцину правильно сделать, то она скорее всего будет безопасна, с какой-то эффективностью, но эффективна не для всех. Но это надо обязательно проверять, особенно внимательно для Ad5 - одна из вакцин для ВИЧ основанная на этом векторе среди иммунных к Ad5 людей вызывала увеличение вероятности инфекции. Это скорее всего эффект специфичный именно для ВИЧ, ноОбычно регистрация означает, что регуляторное агентство в стране рассмотрело все предоставленные данные, сочло ее достаточно безопасной и эффективной, и разрешило компании продавать вакцину. В данном случае была сделана некая. Она позволит компании (институту Гамалеи?) с сентября продавать вакцину для использования в группах риска, которые не очень хорошо определены. Где-то говорят о врачах и учителях. Где-то о стариках (что странно, потому что на них ее не испытывали). Параллельно будет делаться то, что обычно всегда делается до регистрации -К январю они собираются это испытание закончить и разрешить продавать вакцину всему населению.Нет, испытания первой стадии были проведены уже примерно для десятка вакцин, может чуть меньше.Эти вакцины тоже показали безопасность и иммунный ответ, который довольно сильно отличается для разных вакцин - у кого-то лучше, у кого-то хуже. Но эти вакцины не регистрировали, потому что регуляторные агентства в соответствующих странах считают, что данных о безопасности на небольшой группе людей и об иммунном ответе недостаточно для регистрации. США требует испытания на десятках тысяч людей и с подтвержденной эффективностью не менее 50%.Единственная страна где было сделано что-то похожее, это Китай, в котором на основании похожих данных тоже выдали "условную регистрацию" по которой армия в случае кризиса может вакцинировать солдат.которые были установлены не с потолка, а как правило в ответ на разного рода проблемы с лекарствами или вакцинами в прошлом. Обходить их, даже в условиях пандемии - это редкостный идиотизм, по-видимому сделанныйдабы тот мог сделать громкое заявление. Я сомневаюсь что этой вакциной реально кого-то будут массово вакцинировать в ближайшее время (или можно сказать - надеюсь, что не будут), не только потому что вакцина недостаточно протестирована, но еще и потому чтоЕсли же вдруг она действительно появится,до появления надежных данных о ее безопасности и эффективности.Еще вопросы есть? Русские о своей русской вакцине, которой Путин, Медведчук и вата хотят вас уколоть. Libo 2

Повідомлень: 8848 З нами з: 14.11.11 Подякував: 359 раз. Подякували: 4086 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 15:14 А вот еще немного Берлина



Все как один в масочках, соблюдают социальную дистанцию и мирно принимают водные процедуры!

https://t.me/montyan/2759 Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13290 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7331 раз. Подякували: 3491 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 15:14 adeges написав: лучше помесячные данные за 5 лет

Звичайно, але Дубілета звільнили й діджиталізація зупинилася на квітні місяці.



В кого є контакти в теперішньому кабміні чи вихід на розробників q.rating.zone може поділитися даними з ковід-дисидентами. Звичайно, але Дубілета звільнили й діджиталізація зупинилася на квітні місяці.В кого є контакти в теперішньому кабміні чи вихід на розробників q.rating.zone може поділитися даними з ковід-дисидентами. Востаннє редагувалось stryzhko в Сер 18 лис, 2020 15:18, всього редагувалось 1 раз. stryzhko Повідомлень: 1447 З нами з: 04.10.16 Подякував: 342 раз. Подякували: 296 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 15:15 Libo написав: Русские о своей русской вакцине, которой Путин, Медведчук и вата хотят вас уколоть. Русские о своей русской вакцине, которой Путин, Медведчук и вата хотят вас уколоть.



Зайди в телегу, я ссылку дал, где сотни людей выкладывают результаты анализов на антитела после вакцинации, и резвись там, можешь там даже покакать смайликами ))) Зайди в телегу, я ссылку дал, где сотни людей выкладывают результаты анализов на антитела после вакцинации, и резвись там, можешь там даже покакать смайликами ))) freeze 4 Повідомлень: 19151 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4569 раз. Подякували: 7295 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 15:21 freeze написав: Libo написав: Русские о своей русской вакцине, которой Путин, Медведчук и вата хотят вас уколоть. Русские о своей русской вакцине, которой Путин, Медведчук и вата хотят вас уколоть.



Зайди в телегу, я ссылку дал, где сотни людей выкладывают результаты анализов на антитела после вакцинации, и резвись там, можешь там даже покакать смайликами ))) Зайди в телегу, я ссылку дал, где сотни людей выкладывают результаты анализов на антитела после вакцинации, и резвись там, можешь там даже покакать смайликами )))

У него другие цели и задачи. У него другие цели и задачи. ЛАД 2 Повідомлень: 17701 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4590 раз. Подякували: 4290 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 15:23 antey1969 написав: .....

Вы путаете теплое с мягким)))

Светил и "золотые руки не берем" - это единичные случаи.

Специалист, сидящий на "рыбном" месте, зачастую ничем не лучше специалиста, рубающего рутинку. А на Западе и одному, и другому все придется начинать с нуля.

У дежуранта, что тащит скорую по ночам на голую ЗП, гораздо больше стимулов свалить, чем у дневного врача четко закрепленного за плановым столом с "благодарностями". .....Вы путаете теплое с мягким)))Светил и "золотые руки не берем" - это единичные случаи.Специалист, сидящий на "рыбном" месте, зачастую ничем не лучше специалиста, рубающего рутинку. А на Западе и одному, и другому все придется начинать с нуля.У дежуранта, что тащит скорую по ночам на голую ЗП, гораздо больше стимулов свалить, чем у дневного врача четко закрепленного за плановым столом с "благодарностями".

Спасибо!

Ясно. Согласен. Сначала неверно понял. Спасибо!Ясно. Согласен. Сначала неверно понял. ЛАД 2 Повідомлень: 17701 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4590 раз. Подякували: 4290 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 15:24 ЛАД написав: У него другие цели и задачи. У него другие цели и задачи.



А вот и они. А вот и они. Libo 2

Повідомлень: 8848 З нами з: 14.11.11 Подякував: 359 раз. Подякували: 4086 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 15:37 Re: Эпидемия коронавируса в мире За минувшие сутки в столице количество больных Covid-19 выросло на 1 213 человек, 23 человека умерли. Всего от Covid-19 скончались 1013 киевлян.



Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Телеграм - канале.



Всего на сегодняшний день в столице уже 53 855 подтвержденных случаев заболевания.



Картина заболеваемости на 18 ноября:



673 женщины в возрасте от 18 до 94 лет



451 человек в возрасте от 18 до 89 лет



51 девочка от 25 дней до 17 лет и 38 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет. верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat vitaliian

Повідомлень: 5120 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1047 раз. Подякували: 1469 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2239224022412242> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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