Lady_N написав: ....... Это у нас везде так, в любой сфере и профессии. Коррупция и кум-брат-сват - наше все. Часто именно поэтому умные не могут здесь работать и уезжают за бугор.
В общем-то да, так и есть. Доступ к "рыбным" местам в медицине очень ограничен. Но наиболее тревожной тенденцией является на данный момент то, что уезжать начинают даже с относительно "теплых" мест. За последний год знаю уже несколько примеров: кафедрал-кандидат наук, опытная операционная сестра, анестезиолог плановых операций
Мало знаком с ситуацией, но мне казалось, что таким людям уехать легче и они делают это чаще? Хорошему специалисту на Западе проще устроиться. Или это не так?
Вы путаете теплое с мягким))) Светил и "золотые руки" не берем - это единичные случаи. Специалист, сидящий на "рыбном" месте, зачастую ничем не лучше специалиста, рубающего рутинку. А на Западе и одному, и другому все придется начинать с нуля. У дежуранта, что тащит скорую по ночам на голую ЗП, гораздо больше стимулов свалить, чем у дневного врача четко закрепленного за плановым столом с "благодарностями". А уж чтобы акушер-гинеколог поменял свое место в Киеве на какой-то там задрыпаный нищебродский Запад? Да ни в жизнь!
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 18 лис, 2020 15:25, всього редагувалось 2 разів.
Русские о своей русской вакцине, которой Путин, Медведчук и вата хотят вас уколоть.
Как тестировали вакцину?
Было проведено два испытания, оба первой стадии, т.е. на небольшом количестве (в сумме - около 40) здоровых относительно молодых (18-50 лет) человек. Испытания тестировали безопасность вакцины и иммунный ответ. Результаты нигде не опубликованы, и даже основные результаты не оглашены в виде пресс-релиза. Все что мы слышим - утверждения о том, что вакцина показала себя безопасной и вызвала антитела к вирусу. Стоит отметить, что на сегодняшний день неизвестно, какой именно иммунный ответ будет защищать от коронавируса, поэтому по результату об иммунном ответе невозможно судить о том, будет ли вакцина эффективна против вируса и если будет, что именно она будет делать - предотвращать инфекцию, болезнь, или смерть. Или вообще ничего. Или вести к ухудшению болезни (как я писал ранее, это возможно, но маловероятно).
Можно ли что-нибудь сказать о вакцине по ее аналогам?
Поскольку непосредственной информации нет, можно немного пофантазировать. Вакцины для других вирусных инфекций (в том числе для ВИЧ) основанные на Ad5 и Ad26 ранее тестировались в людях. Сами по себе они как правило довольно безопасны, поскольку их основа, аденовирусы, изменены так, что они не могут размножаться. Но это также означает, что для получения хорошего иммунного ответа их надо вводить довольно много. Проблема с Ad5 в том, что это очень распространенный вирус и процентов 20-50 людей имеет к нему иммунитет, что делает вакцину не эффективной. Китайцы это уже увидели на своей вакцине основанной на Ad5. Но вторая доза с Ad26 может помочь, к Ad26 иммунитет редко у кого есть. Так что я бы предположил, что если вакцину правильно сделать, то она скорее всего будет безопасна, с какой-то эффективностью, но эффективна не для всех. Но это надо обязательно проверять, особенно внимательно для Ad5 - одна из вакцин для ВИЧ основанная на этом векторе среди иммунных к Ad5 людей вызывала увеличение вероятности инфекции. Это скорее всего эффект специфичный именно для ВИЧ, но точно никто не знает.
Что значит регистрация вакцины?
Обычно регистрация означает, что регуляторное агентство в стране рассмотрело все предоставленные данные, сочло ее достаточно безопасной и эффективной, и разрешило компании продавать вакцину. В данном случае была сделана некая "условная регистрация". Она позволит компании (институту Гамалеи?) с сентября продавать вакцину для использования в группах риска, которые не очень хорошо определены. Где-то говорят о врачах и учителях. Где-то о стариках (что странно, потому что на них ее не испытывали). Параллельно будет делаться то, что обычно всегда делается до регистрации - будет проводиться испытание третьей стадии, чтобы узнать реальную эффективность вакцины. К январю они собираются это испытание закончить и разрешить продавать вакцину всему населению.
Россия первая добилась таких результатов?
Нет, испытания первой стадии были проведены уже примерно для десятка вакцин, может чуть меньше. В отличие от гамалеевской вакцины, результаты этих испытаний были опубликованы и о них можно прочитать в научных журналах. Эти вакцины тоже показали безопасность и иммунный ответ, который довольно сильно отличается для разных вакцин - у кого-то лучше, у кого-то хуже. Но эти вакцины не регистрировали, потому что регуляторные агентства в соответствующих странах считают, что данных о безопасности на небольшой группе людей и об иммунном ответе недостаточно для регистрации. США требует испытания на десятках тысяч людей и с подтвержденной эффективностью не менее 50%. В России просто снизили планку до чрезвычайно низкого уровня, которому не следуют практически нигде в мире. Единственная страна где было сделано что-то похожее, это Китай, в котором на основании похожих данных тоже выдали "условную регистрацию" по которой армия в случае кризиса может вакцинировать солдат.
Что ты обо всем этом думаешь?
Подобная регистрация идет вразрез со всеми международными нормами, которые были установлены не с потолка, а как правило в ответ на разного рода проблемы с лекарствами или вакцинами в прошлом. Обходить их, даже в условиях пандемии - это редкостный идиотизм, по-видимому сделанный в угоду Путину, дабы тот мог сделать громкое заявление. Я сомневаюсь что этой вакциной реально кого-то будут массово вакцинировать в ближайшее время (или можно сказать - надеюсь, что не будут), не только потому что вакцина недостаточно протестирована, но еще и потому что институт Гамалеи это не фарм-компания, у них нет опыта разработки масштабного производства вакцин, да еще таких новых. Если же вдруг она действительно появится, то лично я бы не стал ею вакцинироваться до появления надежных данных о ее безопасности и эффективности.
Звичайно, але Дубілета звільнили й діджиталізація зупинилася на квітні місяці. В кого є контакти в теперішньому кабміні чи вихід на розробників q.rating.zone може поділитися даними з ковід-дисидентами.
Востаннє редагувалось stryzhko в Сер 18 лис, 2020 15:18, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:..... Вы путаете теплое с мягким))) Светил и "золотые руки не берем" - это единичные случаи. Специалист, сидящий на "рыбном" месте, зачастую ничем не лучше специалиста, рубающего рутинку. А на Западе и одному, и другому все придется начинать с нуля. У дежуранта, что тащит скорую по ночам на голую ЗП, гораздо больше стимулов свалить, чем у дневного врача четко закрепленного за плановым столом с "благодарностями".