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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 79
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
24
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
34
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:38

На Киевщине женщина с инсультом умерла под отделением реанимации: койки заняли больные с COVID-19
В городе Боярка Киевской области под отделением реанимации умерла женщина. У нее случился инсульт. Светлане Гончар было 53 года. Ее родные во всем винят медиков, которые отказались помочь пациентке, так нуждавшейся в помощи. Родственники Светланы сообщили, что несколько дней вызывали скорую помощь, но она отказывалась приезжать и говорила обращаться к семейному врачу.
Как сообщают “Факты ICTV”, дочка женщины добилась приезда “скорой” только после звонка на горячую линию Минздрава. Однако в старой машине не было необходимого оборудования, а врачи целый час пытались допытаться у диспетчера, куда им везти пациентку. Тогда и было решено – везти больную в Боярскую больницу.

Когда туда приехала, врачи сказали, что больница перепрофилирована под отделение для коронавирусных больных и реанимация забита.


Не медиков надо винить, а власть, которая за пол года совсем не подготовила страну к второй волне пандемии, спустив все выделенные средства на велыке крадивныцтво.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:42

Schmit
Спасибо, мнение секты свидетелей Петра Алексеевича очень важно для нас.
Можете с чувством выполненного долга вернуться домой, на полит-ветку.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:46

  Schmit написав:На Киевщине женщина с инсультом умерла под отделением реанимации: койки заняли больные с COVID-19

Не медиков надо винить, а власть, которая за пол года совсем не подготовила страну к второй волне пандемии, спустив все выделенные средства на велыке крадивныцтво.


Я бы уточнил. Надо винить власть, начиная с того момента, когда она отказалась от страховой медицины и записала в Конституцию УКраины положение о бесплатном медицинском обслуживании. Мы сейчас отхаркиваем эту диверсию коммунистов и русских. А ведь можно было пойти по чешскому пути. Чехи точно в таких же условиях перешли на страховую медицину, в течение года отладили её и уже через год адаптировались и забыли о наших проблемах. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:47

  antey1969 написав:Schmit
Спасибо, мнение секты свидетелей Петра Алексеевича очень важно для нас.
Можете с чувством выполненного долга вернуться домой, на полит-ветку.


"мнєніє" як "мнєніє". нічим не гірше за "мнєніє" вашої секти і особисто ваше :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:49

  Libo написав:Мы сейчас отхаркиваем эту диверсию коммунистов и русских


Русского Семашко :mrgreen: Еще один политический тролль внес свой посильный вклад в борьбу с ковидом...
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 18 лис, 2020 15:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:49

  antey1969 написав:Schmit
Спасибо, мнение секты свидетелей Петра Алексеевича очень важно для нас.
Можете с чувством выполненного долга вернуться домой, на полит-ветку.

В эротическое путишествие захотел?
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:53

  Libo написав:Я бы уточнил. Надо винить власть, начиная с того момента, когда она отказалась от страховой медицины и записала в Конституцию УКраины положение о бесплатном медицинском обслуживании. Мы сейчас отхаркиваем эту диверсию коммунистов и русских. А ведь можно было пойти по чешскому пути. Чехи точно в таких же условиях перешли на страховую медицину, в течение года отладили её и уже через год адаптировались и забыли о наших проблемах. :?

У нас же прошла реформа медицины по европейским стандартам. О чем собственно скулим?
Уже и дороги подремонтировали, бонусом к реформе.
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Пон 16 лис, 2020 11:33
tobias

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