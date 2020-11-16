В городе Боярка Киевской области под отделением реанимации умерла женщина. У нее случился инсульт. Светлане Гончар было 53 года. Ее родные во всем винят медиков, которые отказались помочь пациентке, так нуждавшейся в помощи. Родственники Светланы сообщили, что несколько дней вызывали скорую помощь, но она отказывалась приезжать и говорила обращаться к семейному врачу. Как сообщают “Факты ICTV”, дочка женщины добилась приезда “скорой” только после звонка на горячую линию Минздрава. Однако в старой машине не было необходимого оборудования, а врачи целый час пытались допытаться у диспетчера, куда им везти пациентку. Тогда и было решено – везти больную в Боярскую больницу.
Когда туда приехала, врачи сказали, что больница перепрофилирована под отделение для коронавирусных больных и реанимация забита.
Не медиков надо винить, а власть, которая за пол года совсем не подготовила страну к второй волне пандемии, спустив все выделенные средства на велыке крадивныцтво.
Не медиков надо винить, а власть, которая за пол года совсем не подготовила страну к второй волне пандемии, спустив все выделенные средства на велыке крадивныцтво.
Я бы уточнил. Надо винить власть, начиная с того момента, когда она отказалась от страховой медицины и записала в Конституцию УКраины положение о бесплатном медицинском обслуживании. Мы сейчас отхаркиваем эту диверсию коммунистов и русских. А ведь можно было пойти по чешскому пути. Чехи точно в таких же условиях перешли на страховую медицину, в течение года отладили её и уже через год адаптировались и забыли о наших проблемах.
Libo написав:Я бы уточнил. Надо винить власть, начиная с того момента, когда она отказалась от страховой медицины и записала в Конституцию УКраины положение о бесплатном медицинском обслуживании. Мы сейчас отхаркиваем эту диверсию коммунистов и русских. А ведь можно было пойти по чешскому пути. Чехи точно в таких же условиях перешли на страховую медицину, в течение года отладили её и уже через год адаптировались и забыли о наших проблемах.
У нас же прошла реформа медицины по европейским стандартам. О чем собственно скулим? Уже и дороги подремонтировали, бонусом к реформе.
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