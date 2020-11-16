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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 79
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
24
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
34
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

С инсультом обращаться к семейному врачу, это они дали хороший совет, все по методикам Супрун.
Как бы не плоха была та медицина до реформ Супрун, когда ещё вместо семейных врачей были банальные участковые, когда ещё не были отменены врачи-инфекционисты, таких советов тогда не давали, и специализированные скорые быстро доезжали.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:39

Libo
Вы в своих Африках одичали.
Добровольное медстрахования в Украине давно существует.
Другой вопрос, что для пересичного дороговато стоит.

К вопросу о Чехии.
Средняя зарплата 03.2020 34077,00 CZК (https://index.minfin.com.ua/labour/salary/world/czech/), т.е. 1275 евро.
Нашу среднюю зарплату за сентябрь вчера приводил - 11988 грн или 360 евро.
Разницу видите?
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:58

  Libo написав:По этой реформе ничего не было сделано. Вы сами не дали ничего сделать. Вы уперлись рогом в принцип безоплатности. Возьмите и сделайте просто то, что чехи сделали в середине 90-х. В смысле страховую медицину. Почему украинская стоматология сейчас на мировом уровне? Потому что её сделали платной. Так почему сейчас нет страховок, чтобы за зубы платили не вы из своего кармана, а страховая компания за вас? Потому что в стране и в парламенте еще много забитой, тупой ваты. :?

Что осталось бесплатного, пара анализов и УЗД с очередью в пару месяцев?
Стоматология? От которой по регионам даже не осталось врача экстренной помощи, клиники закрываются этажами и цена услуг обратно пропорциональна качеству, за редким исключением. И пользуются, которой, только гастеры после 5-10 лет, с полным отсутствием зубов? Прямая речь стоматолога «Даже за деньги нужно найти знакомого, кто сделает хорошо» отличная реклама для мирового уровня только в цене, но не в качестве. Как были жлобами, так и остались, вот что действительно нужно менять – отношение и ответственность.
Covid-19 очередное доказательство "бесплатности" медицины.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 17:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ruvex написав:Прямая речь стоматолога «Даже за деньги нужно найти знакомого, кто сделает хорошо» отличная реклама для мирового уровня только в цене, но не в качестве. Как были жлобами, так и остались, вот что действительно нужно менять – отношение и ответственность.
люди обезумели, денег хотят даже за то что делать не умеют. При совке хоть изредка встречались профессионалы своего дела. Сейчас профессионалы только рисовать ценники и в случае чего снимать с себя ответственность. Касается любой сферы, не только медицины.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 17:25

  ruvex написав:Стоматология? От которой по регионам даже не осталось врача экстренной помощи, клиники закрываются этажами и цена услуг обратно пропорциональна качеству, за редким исключением. И пользуются, которой, только гастеры после 5-10 лет, с полным отсутствием зубов? Прямая речь стоматолога «Даже за деньги нужно найти знакомого, кто сделает хорошо» отличная реклама для мирового уровня только в цене, но не в качестве. Как были жлобами, так и остались, вот что действительно нужно менять – отношение и ответственность.
Covid-19 очередное доказательство "бесплатности" медицины.


Моя родная провинция Полтава становится все более известной в Америке не благодаря Полтавской битве, а благодаря высочайшему качеству стоматологических услуг, их высочайшим мировым стандартам и технологиям при их невысокой стоимости. Едут аж из Америки. :wink:

Про бесплатную медицину. Почитай, что я про нее пишу. Это такие ватаны, как ты, её требовали, а теперь возмущаются и нашли козу отпущения Супрун. Вы безмозглые сами заслужили то, что имеете, и пока не перейдете на страховую медицину будете оставаться на этом же уровне. :idea:
Libo
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