С инсультом обращаться к семейному врачу, это они дали хороший совет, все по методикам Супрун. Как бы не плоха была та медицина до реформ Супрун, когда ещё вместо семейных врачей были банальные участковые, когда ещё не были отменены врачи-инфекционисты, таких советов тогда не давали, и специализированные скорые быстро доезжали.
Libo написав:По этой реформе ничего не было сделано. Вы сами не дали ничего сделать. Вы уперлись рогом в принцип безоплатности. Возьмите и сделайте просто то, что чехи сделали в середине 90-х. В смысле страховую медицину. Почему украинская стоматология сейчас на мировом уровне? Потому что её сделали платной. Так почему сейчас нет страховок, чтобы за зубы платили не вы из своего кармана, а страховая компания за вас? Потому что в стране и в парламенте еще много забитой, тупой ваты.
Что осталось бесплатного, пара анализов и УЗД с очередью в пару месяцев? Стоматология? От которой по регионам даже не осталось врача экстренной помощи, клиники закрываются этажами и цена услуг обратно пропорциональна качеству, за редким исключением. И пользуются, которой, только гастеры после 5-10 лет, с полным отсутствием зубов? Прямая речь стоматолога «Даже за деньги нужно найти знакомого, кто сделает хорошо» отличная реклама для мирового уровня только в цене, но не в качестве. Как были жлобами, так и остались, вот что действительно нужно менять – отношение и ответственность. Covid-19 очередное доказательство "бесплатности" медицины.
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ruvex написав:Прямая речь стоматолога «Даже за деньги нужно найти знакомого, кто сделает хорошо» отличная реклама для мирового уровня только в цене, но не в качестве. Как были жлобами, так и остались, вот что действительно нужно менять – отношение и ответственность.
люди обезумели, денег хотят даже за то что делать не умеют. При совке хоть изредка встречались профессионалы своего дела. Сейчас профессионалы только рисовать ценники и в случае чего снимать с себя ответственность. Касается любой сферы, не только медицины.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
ruvex написав:Стоматология? От которой по регионам даже не осталось врача экстренной помощи, клиники закрываются этажами и цена услуг обратно пропорциональна качеству, за редким исключением. И пользуются, которой, только гастеры после 5-10 лет, с полным отсутствием зубов? Прямая речь стоматолога «Даже за деньги нужно найти знакомого, кто сделает хорошо» отличная реклама для мирового уровня только в цене, но не в качестве. Как были жлобами, так и остались, вот что действительно нужно менять – отношение и ответственность. Covid-19 очередное доказательство "бесплатности" медицины.
Моя родная провинция Полтава становится все более известной в Америке не благодаря Полтавской битве, а благодаря высочайшему качеству стоматологических услуг, их высочайшим мировым стандартам и технологиям при их невысокой стоимости. Едут аж из Америки.
Про бесплатную медицину. Почитай, что я про нее пишу. Это такие ватаны, как ты, её требовали, а теперь возмущаются и нашли козу отпущения Супрун. Вы безмозглые сами заслужили то, что имеете, и пока не перейдете на страховую медицину будете оставаться на этом же уровне.