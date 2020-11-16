С инсультом обращаться к семейному врачу, это они дали хороший совет, все по методикам Супрун. Как бы не плоха была та медицина до реформ Супрун, когда ещё вместо семейных врачей были банальные участковые, когда ещё не были отменены врачи-инфекционисты, таких советов тогда не давали, и специализированные скорые быстро доезжали.
Libo написав:По этой реформе ничего не было сделано. Вы сами не дали ничего сделать. Вы уперлись рогом в принцип безоплатности. Возьмите и сделайте просто то, что чехи сделали в середине 90-х. В смысле страховую медицину. Почему украинская стоматология сейчас на мировом уровне? Потому что её сделали платной. Так почему сейчас нет страховок, чтобы за зубы платили не вы из своего кармана, а страховая компания за вас? Потому что в стране и в парламенте еще много забитой, тупой ваты.
Что осталось бесплатного, пара анализов и УЗД с очередью в пару месяцев? Стоматология? От которой по регионам даже не осталось врача экстренной помощи, клиники закрываются этажами и цена услуг обратно пропорциональна качеству, за редким исключением. И пользуются, которой, только гастеры после 5-10 лет, с полным отсутствием зубов? Прямая речь стоматолога «Даже за деньги нужно найти знакомого, кто сделает хорошо» отличная реклама для мирового уровня только в цене, но не в качестве. Как были жлобами, так и остались, вот что действительно нужно менять – отношение и ответственность. Covid-19 очередное доказательство "бесплатности" медицины.
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ruvex написав:Прямая речь стоматолога «Даже за деньги нужно найти знакомого, кто сделает хорошо» отличная реклама для мирового уровня только в цене, но не в качестве. Как были жлобами, так и остались, вот что действительно нужно менять – отношение и ответственность.
люди обезумели, денег хотят даже за то что делать не умеют. При совке хоть изредка встречались профессионалы своего дела. Сейчас профессионалы только рисовать ценники и в случае чего снимать с себя ответственность. Касается любой сферы, не только медицины.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
ruvex написав:Стоматология? От которой по регионам даже не осталось врача экстренной помощи, клиники закрываются этажами и цена услуг обратно пропорциональна качеству, за редким исключением. И пользуются, которой, только гастеры после 5-10 лет, с полным отсутствием зубов? Прямая речь стоматолога «Даже за деньги нужно найти знакомого, кто сделает хорошо» отличная реклама для мирового уровня только в цене, но не в качестве. Как были жлобами, так и остались, вот что действительно нужно менять – отношение и ответственность. Covid-19 очередное доказательство "бесплатности" медицины.
Моя родная провинция Полтава становится все более известной в Америке не благодаря Полтавской битве, а благодаря высочайшему качеству стоматологических услуг, их высочайшим мировым стандартам и технологиям при их невысокой стоимости. Едут аж из Америки.
Про бесплатную медицину. Почитай, что я про нее пишу. Это такие ватаны, как ты, её требовали, а теперь возмущаются и нашли козу отпущения Супрун. Вы безмозглые сами заслужили то, что имеете, и пока не перейдете на страховую медицину будете оставаться на этом же уровне.
Libo написав:Про бесплатную медицину. Почитай, что я про нее пишу. Это такие ватаны, как ты, её требовали, а теперь возмущаются и нашли козу отпущения Супрун. Вы безмозглые сами заслужили то, что имеете, и пока не перейдете на страховую медицину будете оставаться на этом же уровне.
Все, началось обострение на почве отсутствия аргументов? Пишите сударь свои "твиты" на заборе им там место, рядом с готовой рецензией.
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Речь идет о всеобщем медицинском страховании и охвате всего населения. И соответственно, о переводе всех медицинских учреждений на платную основу. У вас сейчас дорогие страховки, потому что нет государственного участия и регулирования, нет участия работодателя и малый охват людей, economy of scale. Баловство. В пользу богатеньких. И при чем тут размер з/п к страховой медицине? Как раз страховая медицина выгодна в первую очередь людям с низкими доходами. Чем меньше з/п, тем выгоднее страховая медицина человеку и членам его семьи. Вы совершенно не понимаете сути страховой медицины и как она работает, в чьих интересах она действует.
Образно выразить модель страховой медици можно так. Все работники и работодатели скидываются каждый месяц по 100 грн. и оплачивают достойное лечение всех участников пула, кто нуждается в лечении в этом месяце. В достойной клинике уровня Бориса или Медикома. За лечением и платежками следит страховая компания, которая на вашей стороне, а также государство и минздрав. Все по протоколам, все по прейскурантам. Но все руками врачей. И вы гарантированно уверены, что если вы или член ваше семьи заболеет, пул оплатит его лечение. Тот же самый коллективизьм и социализьм, но вата против него вперед рогом. Просто поразительно.
Libo написав:Образно выразить модель страховой медици можно так. Все работники и работодатели скидываются каждый месяц по 100 грн. и оплачивают достойное лечение всех участников пула, кто нуждается в лечении в этом месяце. В достойной клинике уровня Бориса или Медикома. За лечением и платежками следит страховая компания, которая на вашей стороне, а также государство и минздрав. Все по протоколам, все по прейскурантам. Но все руками врачей. И вы гарантированно уверены, что если вы или член ваше семьи заболеет, пул оплатит его лечение. Тот же самый коллективизьм и социализьм, но вата против него вперед рогом. Просто поразительно
вы не владеете предметом, по 100грн это 2-3 приёма семейного врача и лора и максимум 10 дешевых анализов с узи. Зачем мне платить 100 грн когда я сам себе могу парацетамол и чай с малиной прописать?
Чтобы страховая покрывала серьёзные случаи скидываться надо по 5-10 тыс грн. в год! Дальше ноль гарантий, медицина будет заинтересована поднять до небес чек а страховая будет заинтересована отказать в выплате, всё это должно быть урегулировано законодательно. Приват давно продаёт медстраховки по которым простой смертный не может получить возмещение, зато недорого.
Мы слишком бедные для страховой медицины.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Libo Почему в качестве образца была выбрана Чехия, а не США ? Реформатор Супрун вроде из этой страны к нам прибыла. Правда, что стоимость обслуживания в сфере здравоохранения в США является причиной №1 из причин личного банкротства ?