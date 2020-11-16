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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2240224122422243 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 79 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 30% 24 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 34 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 79 Додано: Сер 18 лис, 2020 18:33 vitaliian написав: вы не владеете предметом, по 100грн это 2-3 приёма семейного врача и лора и максимум 10 дешевых анализов с узи. Зачем мне платить 100 грн когда я сам себе могу парацетамол и чай с малиной прописать?



Чтобы страховая покрывала серьёзные случаи скидываться надо по 5-10 тыс грн. в год! Дальше ноль гарантий, медицина будет заинтересована поднять до небес чек а страховая будет заинтересована отказать в выплате, всё это должно быть урегулировано законодательно. Приват давно продаёт медстраховки по которым простой смертный не может получить возмещение, зато недорого.



Мы слишком бедные для страховой медицины. вы не владеете предметом, по 100грн это 2-3 приёма семейного врача и лора и максимум 10 дешевых анализов с узи. Зачем мне платить 100 грн когда я сам себе могу парацетамол и чай с малиной прописать?Чтобы страховая покрывала серьёзные случаи скидываться надо по 5-10 тыс грн. в год! Дальше ноль гарантий, медицина будет заинтересована поднять до небес чек а страховая будет заинтересована отказать в выплате, всё это должно быть урегулировано законодательно. Приват давно продаёт медстраховки по которым простой смертный не может получить возмещение, зато недорого.Мы слишком бедные для страховой медицины.



Неужели ума не хватает, чтобы понять, что я написал условую цифру? Замени её абстрактным числом Х.

А бідні, бо дурні.

На лехусы хватает, а на здоровье бідні.

Так ото там лежить, та й не пездить. (с)



Неужели ума не хватает, чтобы понять, что я написал условую цифру? Замени её абстрактным числом Х.А бідні, бо дурні.На лехусы хватает, а на здоровье бідні.Так ото там лежить, та й не пездить. (с) Libo 2

Повідомлень: 8855 З нами з: 14.11.11 Подякував: 359 раз. Подякували: 4087 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 18:36 vitaliian написав: Libo написав: Образно выразить модель страховой медици можно так.

Все работники и работодатели скидываются каждый месяц по 100 грн. и оплачивают достойное лечение всех участников пула, кто нуждается .... В достойной клинике уровня Бориса или Медикома. Образно выразить модель страховой медици можно так.Все работники и работодатели скидываются каждый месяц по 100 грн. и оплачивают достойное лечение всех участников пула, кто нуждается .... В достойной клинике уровня Бориса или Медикома. вы не владеете предметом, ... Чтобы страховая покрывала серьёзные случаи скидываться надо по 5-10 тыс грн. Дальше ноль гарантий, медицина будет заинтересована поднять до небес чек а страховая будет заинтересована отказать в выплате, всё это должно быть урегулировано законодательно. Приват давно продаёт медстраховки по которым простой смертный не может получить возмещение, зато недорого. вы не владеете предметом, ... Чтобы страховая покрывала серьёзные случаи скидываться надо по 5-10 тыс грн. Дальше ноль гарантий, медицина будет заинтересована поднять до небес чек а страховая будет заинтересована отказать в выплате, всё это должно быть урегулировано законодательно.по которым простой смертный не может получить возмещение, зато недорого.

Да, страховая медицина в Украине есть. Год назад мне предлагали такое - максимальный пакет стоит 10 тыс.грн/год. Не через Приват. То есть для семьи из 3х чел. - это 30 тыс.грн./год. Отказалась, нет доверия.

За этот год расходы на здоровье моей семьи из 3х чел. составили около 5 тыс.грн. Таким образом 25 тыс.грн. улетели б на ветер... Но даже дело не в этом. Есть люди, которые часто болеют, а есть которые редко, потому что образ жизни у них здоровее, питание правильное, зарядку делают и т.д. Почему надо всех под одну гребенку медстраховкой чесать? Пусть медицина будет платная (она и так у нас такая), но я за то, чтоб каждый платил только за себя, за свои болячки и не каждый месяц, а когда это действительно нужно. Да, страховая медицина в Украине есть. Год назад мне предлагали такое - максимальный пакет стоит 10 тыс.грн/год. Не через Приват. То есть для семьи из 3х чел. - это 30 тыс.грн./год. Отказалась, нет доверия.За этот год расходы на здоровье моей семьи из 3х чел. составили около 5 тыс.грн. Таким образом 25 тыс.грн. улетели б на ветер... Но даже дело не в этом. Есть люди, которые часто болеют, а есть которые редко, потому что образ жизни у них здоровее, питание правильное, зарядку делают и т.д. Почему надо всех под одну гребенку медстраховкой чесать? Пусть медицина будет платная (она и так у нас такая), но я за то, чтоб каждый платил только за себя, за свои болячки и не каждый месяц, а когда это действительно нужно. fler

Повідомлень: 1498 З нами з: 07.08.09 Подякував: 419 раз. Подякували: 492 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 18:36 Libo написав: стоматология сейчас на мировом уровне? Потому что её сделали платной. Так почему сейчас нет страховок, чтобы за зубы платили не вы из своего кармана, а страховая компания за вас? стоматология сейчас на мировом уровне? Потому что её сделали платной. Так почему сейчас нет страховок, чтобы за зубы платили не вы из своего кармана, а страховая компания за вас?



Стаховой полис на зубы вроде не каждому Американцу по карману, а про Украинцев вообще молчу.



Зубы ИМХО неудачный пример.

Вот все остальное могли бы давно, но видимо в умах большинства так и живет "влада нам винна зробити безкоштовно..." Стаховой полис на зубы вроде не каждому Американцу по карману, а про Украинцев вообще молчу.Зубы ИМХО неудачный пример.Вот все остальное могли бы давно, но видимо в умах большинства так и живет "влада нам винна зробити безкоштовно..." justit Повідомлень: 4830 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1505 раз. Подякували: 339 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 18:40 Re: Эпидемия коронавируса в мире fler написав: максимальный пакет стоит 10 тыс.грн/год. максимальный пакет стоит 10 тыс.грн/год. и то он много чего не покрывает, как правило онкологию и целый ряд дорогих по стоимости болезней. Я интересовался всеми видами мед.страховок.. не выгодно вообще. Реальный взнос с каждого 500$ мог бы оживить страховую медицину, при условии когда никто из сторон не кидает застрахованного. Иначе к этой сумме надо добавить стоимость исков. и то он много чего не покрывает, как правило онкологию и целый ряд дорогих по стоимости болезней. Я интересовался всеми видами мед.страховок.. не выгодно вообще. Реальный взнос с каждого 500$ мог бы оживить страховую медицину, при условии когда никто из сторон не кидает застрахованного. Иначе к этой сумме надо добавить стоимость исков. Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 18 лис, 2020 18:43, всього редагувалось 1 раз. верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat vitaliian

Повідомлень: 5127 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1047 раз. Подякували: 1470 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 18:42 vitaliian написав: Приват давно продаёт медстраховки по которым простой смертный не может получить возмещение, зато недорого.

Приват давно продаёт медстраховки по которым простой смертный не может получить возмещение, зато недорого.



Есть знакомые, которые получали по Приватовкй страховке.

Но разумеется сперва ты сам платишь, а потом тебе возвращает Приват.

Это наверное совсем не так, как в ЕС, но как уж есть Есть знакомые, которые получали по Приватовкй страховке.Но разумеется сперва ты сам платишь, а потом тебе возвращает Приват.Это наверное совсем не так, как в ЕС, но как уж есть justit Повідомлень: 4830 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1505 раз. Подякували: 339 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 18:47 Re: Эпидемия коронавируса в мире vitaliian написав: Чтобы страховая покрывала серьёзные случаи скидываться надо по 5-10 тыс грн. в год! Чтобы страховая покрывала серьёзные случаи скидываться надо по 5-10 тыс грн. в год!

Сейчас хороший страховой пакет при индивидуальной покупке (не корпоративной) стОит порядка 15 тыс грн в год. И при этом этот далеко не дешевый пакет покрывает далеко не все (хотя его вполне достаточно для 99% потребностей среднего не пожилого человека). Чтобы покрывать вообще все, вплоть до онкологии, чтобы страховая медицина была на уровне развитых стран, думаю, даже для корпоративного тарифа ценник будет не меньше 20-25 тыс в год. Это две средние месячные зарплаты на момент - пересичный пока такое не потянет, даже с помощью работодателя. Сходу напрячь на отчисления 16-17% от брутто-зп на медстраховку не получится. Это надо делать постепенно и дифференцированно Сейчас хороший страховой пакет при индивидуальной покупке (не корпоративной) стОит порядка 15 тыс грн в год. И при этом этот далеко не дешевый пакет покрывает далеко не все (хотя его вполне достаточно для 99% потребностей среднего не пожилого человека). Чтобы покрывать вообще все, вплоть до онкологии, чтобы страховая медицина была на уровне развитых стран, думаю, даже для корпоративного тарифа ценник будет не меньше 20-25 тыс в год. Это две средние месячные зарплаты на момент - пересичный пока такое не потянет, даже с помощью работодателя. Сходу напрячь на отчисления 16-17% от брутто-зп на медстраховку не получится. Это надо делать постепенно и дифференцированно Faceless

Модератор Повідомлень: 28090 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1184 раз. Подякували: 6750 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 18:57 fler написав: Да, страховая медицина в Украине есть. Год назад мне предлагали такое - максимальный пакет стоит 10 тыс.грн/год. Не через Приват. То есть для семьи из 3х чел. - это 30 тыс.грн./год. Отказалась, нет доверия.

За этот год расходы на здоровье моей семьи из 3х чел. составили около 5 тыс.грн. Таким образом 25 тыс.грн. улетели б на ветер... Но даже дело не в этом. Есть люди, которые часто болеют, а есть которые редко, потому что образ жизни у них здоровее, питание правильное, зарядку делают и т.д. Почему надо всех под одну гребенку медстраховкой чесать? Пусть медицина будет платная (она и так у нас такая), но я за то, чтоб каждый платил только за себя, за свои болячки и не каждый месяц, а когда это действительно нужно. Да, страховая медицина в Украине есть. Год назад мне предлагали такое - максимальный пакет стоит 10 тыс.грн/год. Не через Приват. То есть для семьи из 3х чел. - это 30 тыс.грн./год. Отказалась, нет доверия.За этот год расходы на здоровье моей семьи из 3х чел. составили около 5 тыс.грн. Таким образом 25 тыс.грн. улетели б на ветер... Но даже дело не в этом. Есть люди, которые часто болеют, а есть которые редко, потому что образ жизни у них здоровее, питание правильное, зарядку делают и т.д. Почему надо всех под одну гребенку медстраховкой чесать? Пусть медицина будет платная (она и так у нас такая), но я за то, чтоб каждый платил только за себя, за свои болячки и не каждый месяц, а когда это действительно нужно.



Ребята, вы совершенно не втыкаетесь в то, о чем я вам говорю. То, страхование, которое сейчас в Украине, это порнография.

Представьте себе, что страхование стало обязательным и у нас все работающие должны застраховаться. А это 17 млн. чел + заробитчане. Аааа?! На секундочку, 20 млн. платят каждый месяц. Огромная армия. Economy of scale. Поэтому её стоимость резко падает. Ведь в этом месяце обратится в больницу только 200 тыщ. Потом, кроме самих людей страховые взносы делает работодатель. В Америке чел платит 3% + 3% от з/п за него вносит работодатель.

И! Эта страховка распространяется на всех членов семьи.

Далее. Страховка предназначена для страхового случая. Если я год не обращался к врачу, то слава Богу. И при этом я своими взносами помог человеку с совсем слабым здоровьем. Он тоже хочет жить. Что в этом плохого? Но я при этом уверен, что мне можно не делать сбережения на всякий случай и на болезнь. Я могу потратить эти деньги на что-то другое. И если со мной или в семье что-то случится, я получу качественное лечение и страховая компания за все заплатит.

Всё это в мире давно обкатано и признано самими людьми оптимальным вариантом. Ребята, вы совершенно не втыкаетесь в то, о чем я вам говорю. То, страхование, которое сейчас в Украине, это порнография.Представьте себе, что страхование стало обязательным и у нас все работающие должны застраховаться. А это 17 млн. чел + заробитчане. Аааа?! На секундочку, 20 млн. платят каждый месяц. Огромная армия. Economy of scale. Поэтому её стоимость резко падает. Ведь в этом месяце обратится в больницу только 200 тыщ. Потом, кроме самих людей страховые взносы делает работодатель. В Америке чел платит 3% + 3% от з/п за него вносит работодатель.И! Эта страховка распространяется на всех членов семьи.Далее. Страховка предназначена для страхового случая. Если я год не обращался к врачу, то слава Богу. И при этом я своими взносами помог человеку с совсем слабым здоровьем. Он тоже хочет жить. Что в этом плохого? Но я при этом уверен, что мне можно не делать сбережения на всякий случай и на болезнь. Я могу потратить эти деньги на что-то другое. И если со мной или в семье что-то случится, я получу качественное лечение и страховая компания за все заплатит.Всё это в мире давно обкатано и признано самими людьми оптимальным вариантом. Libo 2

Повідомлень: 8855 З нами з: 14.11.11 Подякував: 359 раз. Подякували: 4087 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2240224122422243 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7284 1678300

tobias Пон 16 лис, 2020 11:33