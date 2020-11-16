vitaliian написав:вы не владеете предметом, по 100грн это 2-3 приёма семейного врача и лора и максимум 10 дешевых анализов с узи. Зачем мне платить 100 грн когда я сам себе могу парацетамол и чай с малиной прописать?
Чтобы страховая покрывала серьёзные случаи скидываться надо по 5-10 тыс грн. в год! Дальше ноль гарантий, медицина будет заинтересована поднять до небес чек а страховая будет заинтересована отказать в выплате, всё это должно быть урегулировано законодательно. Приват давно продаёт медстраховки по которым простой смертный не может получить возмещение, зато недорого.
Мы слишком бедные для страховой медицины.
Неужели ума не хватает, чтобы понять, что я написал условую цифру? Замени её абстрактным числом Х. А бідні, бо дурні. На лехусы хватает, а на здоровье бідні. Так ото там лежить, та й не пездить. (с)
Libo написав:Образно выразить модель страховой медици можно так. Все работники и работодатели скидываются каждый месяц по 100 грн. и оплачивают достойное лечение всех участников пула, кто нуждается .... В достойной клинике уровня Бориса или Медикома.
вы не владеете предметом, ... Чтобы страховая покрывала серьёзные случаи скидываться надо по 5-10 тыс грн. Дальше ноль гарантий, медицина будет заинтересована поднять до небес чек а страховая будет заинтересована отказать в выплате, всё это должно быть урегулировано законодательно. Приват давно продаёт медстраховки по которым простой смертный не может получить возмещение, зато недорого.
Да, страховая медицина в Украине есть. Год назад мне предлагали такое - максимальный пакет стоит 10 тыс.грн/год. Не через Приват. То есть для семьи из 3х чел. - это 30 тыс.грн./год. Отказалась, нет доверия. За этот год расходы на здоровье моей семьи из 3х чел. составили около 5 тыс.грн. Таким образом 25 тыс.грн. улетели б на ветер... Но даже дело не в этом. Есть люди, которые часто болеют, а есть которые редко, потому что образ жизни у них здоровее, питание правильное, зарядку делают и т.д. Почему надо всех под одну гребенку медстраховкой чесать? Пусть медицина будет платная (она и так у нас такая), но я за то, чтоб каждый платил только за себя, за свои болячки и не каждый месяц, а когда это действительно нужно.
fler написав:максимальный пакет стоит 10 тыс.грн/год.
и то он много чего не покрывает, как правило онкологию и целый ряд дорогих по стоимости болезней. Я интересовался всеми видами мед.страховок.. не выгодно вообще. Реальный взнос с каждого 500$ мог бы оживить страховую медицину, при условии когда никто из сторон не кидает застрахованного. Иначе к этой сумме надо добавить стоимость исков.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 18 лис, 2020 18:43, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:Чтобы страховая покрывала серьёзные случаи скидываться надо по 5-10 тыс грн. в год!
Сейчас хороший страховой пакет при индивидуальной покупке (не корпоративной) стОит порядка 15 тыс грн в год. И при этом этот далеко не дешевый пакет покрывает далеко не все (хотя его вполне достаточно для 99% потребностей среднего не пожилого человека). Чтобы покрывать вообще все, вплоть до онкологии, чтобы страховая медицина была на уровне развитых стран, думаю, даже для корпоративного тарифа ценник будет не меньше 20-25 тыс в год. Это две средние месячные зарплаты на момент - пересичный пока такое не потянет, даже с помощью работодателя. Сходу напрячь на отчисления 16-17% от брутто-зп на медстраховку не получится. Это надо делать постепенно и дифференцированно
fler написав:Да, страховая медицина в Украине есть. Год назад мне предлагали такое - максимальный пакет стоит 10 тыс.грн/год. Не через Приват. То есть для семьи из 3х чел. - это 30 тыс.грн./год. Отказалась, нет доверия. За этот год расходы на здоровье моей семьи из 3х чел. составили около 5 тыс.грн. Таким образом 25 тыс.грн. улетели б на ветер... Но даже дело не в этом. Есть люди, которые часто болеют, а есть которые редко, потому что образ жизни у них здоровее, питание правильное, зарядку делают и т.д. Почему надо всех под одну гребенку медстраховкой чесать? Пусть медицина будет платная (она и так у нас такая), но я за то, чтоб каждый платил только за себя, за свои болячки и не каждый месяц, а когда это действительно нужно.
Ребята, вы совершенно не втыкаетесь в то, о чем я вам говорю. То, страхование, которое сейчас в Украине, это порнография. Представьте себе, что страхование стало обязательным и у нас все работающие должны застраховаться. А это 17 млн. чел + заробитчане. Аааа?! На секундочку, 20 млн. платят каждый месяц. Огромная армия. Economy of scale. Поэтому её стоимость резко падает. Ведь в этом месяце обратится в больницу только 200 тыщ. Потом, кроме самих людей страховые взносы делает работодатель. В Америке чел платит 3% + 3% от з/п за него вносит работодатель. И! Эта страховка распространяется на всех членов семьи. Далее. Страховка предназначена для страхового случая. Если я год не обращался к врачу, то слава Богу. И при этом я своими взносами помог человеку с совсем слабым здоровьем. Он тоже хочет жить. Что в этом плохого? Но я при этом уверен, что мне можно не делать сбережения на всякий случай и на болезнь. Я могу потратить эти деньги на что-то другое. И если со мной или в семье что-то случится, я получу качественное лечение и страховая компания за все заплатит. Всё это в мире давно обкатано и признано самими людьми оптимальным вариантом.