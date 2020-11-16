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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 22422243224422452246 ... 2248> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 79 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 30% 24 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 34 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 79 Додано: Сер 18 лис, 2020 19:07 Faceless написав: vitaliian написав: Чтобы страховая покрывала серьёзные случаи скидываться надо по 5-10 тыс грн. в год! Чтобы страховая покрывала серьёзные случаи скидываться надо по 5-10 тыс грн. в год!

Сейчас хороший страховой пакет при индивидуальной покупке (не корпоративной) стОит порядка 15 тыс грн в год. И при этом этот далеко не дешевый пакет покрывает далеко не все (хотя его вполне достаточно для 99% потребностей среднего не пожилого человека). Чтобы покрывать вообще все, вплоть до онкологии, чтобы страховая медицина была на уровне развитых стран, думаю, даже для корпоративного тарифа ценник будет не меньше 20-25 тыс в год. Это две средние месячные зарплаты на момент - пересичный пока такое не потянет, даже с помощью работодателя. Сходу напрячь на отчисления 16-17% от брутто-зп на медстраховку не получится. Это надо делать постепенно и дифференцированно Сейчас хороший страховой пакет при индивидуальной покупке (не корпоративной) стОит порядка 15 тыс грн в год. И при этом этот далеко не дешевый пакет покрывает далеко не все (хотя его вполне достаточно для 99% потребностей среднего не пожилого человека). Чтобы покрывать вообще все, вплоть до онкологии, чтобы страховая медицина была на уровне развитых стран, думаю, даже для корпоративного тарифа ценник будет не меньше 20-25 тыс в год. Это две средние месячные зарплаты на момент - пересичный пока такое не потянет, даже с помощью работодателя. Сходу напрячь на отчисления 16-17% от брутто-зп на медстраховку не получится. Это надо делать постепенно и дифференцированно

Вы правы.

Но "постепенно и дифференцированно" это вряд ли получится.

Возможно, есть смысл сначала ввести очень небольшую обязательную выплату для каждого человека (не знаю, 200-300 грн в месяц?), а остальное вносит государство. А затем с ростом доходов постепенно повышать индивидуальные взносы и снижать долю государства. Возможно, можно увеличивать долю индивидуальных взносов за счёт снижения налогов. Вы правы.Но "постепенно и дифференцированно" это вряд ли получится.Возможно, есть смысл сначала ввести очень небольшую обязательную выплату для каждого человека (не знаю, 200-300 грн в месяц?), а остальное вносит государство. А затем с ростом доходов постепенно повышать индивидуальные взносы и снижать долю государства. Возможно, можно увеличивать долю индивидуальных взносов за счёт снижения налогов. ЛАД 2 Повідомлень: 17709 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4592 раз. Подякували: 4291 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 19:12

Из страховых взносов часть идет на отдельную зубную страховку. Но она уже с ограничениями - не более $3 тыщ в год. Практически можно вылечить на эти деньги 3 зуба. Чистка и профилактический осмотр бесплатно. Таким образом, как бы стимулируют каждые полгода ходить к стоматологу и поддерживать зубы в порядке. Если появляется ненормальность, ее сразу лечат, не запускают и тогда трех тыщ в год вполне хватит. И еще из американского опыта по зубам...Из страховых взносов часть идет на отдельную зубную страховку. Но она уже с ограничениями - не более $3 тыщ в год. Практически можно вылечить на эти деньги 3 зуба. Чистка и профилактический осмотр бесплатно. Таким образом, как бы стимулируют каждые полгода ходить к стоматологу и поддерживать зубы в порядке. Если появляется ненормальность, ее сразу лечат, не запускают и тогда трех тыщ в год вполне хватит. Libo 2

Повідомлень: 8863 З нами з: 14.11.11 Подякував: 360 раз. Подякували: 4093 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 19:16 ЛАД написав: Вы правы.

Но "постепенно и дифференцированно" это вряд ли получится.

Возможно, есть смысл сначала ввести очень небольшую обязательную выплату для каждого человека (не знаю, 200-300 грн в месяц?), а остальное вносит государство. А затем с ростом доходов постепенно повышать индивидуальные взносы и снижать долю государства. Возможно, можно увеличивать долю индивидуальных взносов за счёт снижения налогов. Вы правы.Но "постепенно и дифференцированно" это вряд ли получится.Возможно, есть смысл сначала ввести очень небольшую обязательную выплату для каждого человека (не знаю, 200-300 грн в месяц?), а остальное вносит государство. А затем с ростом доходов постепенно повышать индивидуальные взносы и снижать долю государства. Возможно, можно увеличивать долю индивидуальных взносов за счёт снижения налогов.



Вот именно так вводили страховую медицину в Чехии. Сначала государство внесло в страховой фонд типа по 150 тыщ крон за каждого чела (которые ранньше просто уходили как в песок по статье здравоохранение), а потом они и их работодатели начали по чуть-чуть отстегивать из своей з/п. Вот именно так вводили страховую медицину в Чехии. Сначала государство внесло в страховой фонд типа по 150 тыщ крон за каждого чела (которые ранньше просто уходили как в песок по статье здравоохранение), а потом они и их работодатели начали по чуть-чуть отстегивать из своей з/п. Libo 2

Повідомлень: 8863 З нами з: 14.11.11 Подякував: 360 раз. Подякували: 4093 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 19:17 Libo написав: Faceless написав: Сейчас хороший страховой пакет при индивидуальной покупке (не корпоративной) стОит порядка 15 тыс грн в год. Сейчас хороший страховой пакет при индивидуальной покупке (не корпоративной) стОит порядка 15 тыс грн в год.



Сейчас и потом, когда введут обязательное медицинское страхование, это будут две большие разницы.

На западе стоимость медицинской страховки 3% от з/п + 3% вносит работодатель.

Вы были бы согласны отдать из своей з/п 3% и иметь гарантию бесплатного медицинского обслуживания для всей вашей семьи? Лекарства тоже бесплатно? Га? Сейчас и потом, когда введут обязательное медицинское страхование, это будут две большие разницы.На западе стоимость медицинской страховки 3% от з/п + 3% вносит работодатель.Вы были бы согласны отдать из своей з/п 3% и иметь гарантию бесплатного медицинского обслуживания для всей вашей семьи? Лекарства тоже бесплатно? Га?

Я чуть реальнее смотрю на вещи, и понимаю, что сразу 3/3% не будет. У нас минимум пятая часть неофициально работает, и ничего не вносит ни в какие фонды, но имеет право пусть на минимальное, но медобслуживание. Остальные, даже если каким-то чудом все разом начнут отчислять по 3% с носа, пока официальные ЗП такие невысокие, с этих 3% на достойное медобслуживание не нашкребется.

Потому, в лучшем случае эту историю можно начать с отчислений от около нуля (для тех, кто на минималке) до порядка 5% с носа (как с работодателя так и с работника), с дифференцированными программами (скорая, какая-то минимальный пакет типа страховки травм, обычный семейный врач в госполиклинике и покрытие очень ограниченного кол-ва лекарств и/или франшиза на них - как минимум, и до полного покрытия услуг любого спеца включая стоматологию из клиник типа Борисов/Оберигов и полное возмещение лекарств ну может кроме всяких бадов). И только спустя время, после минимизации неофициально трудоустроенных и зарплат в конвертах, после накопления фондов и многих инвестиций в мед инфраструктуру, может и выйдем на 3/3% Я чуть реальнее смотрю на вещи, и понимаю, что сразу 3/3% не будет. У нас минимум пятая часть неофициально работает, и ничего не вносит ни в какие фонды, но имеет право пусть на минимальное, но медобслуживание. Остальные, даже если каким-то чудом все разом начнут отчислять по 3% с носа, пока официальные ЗП такие невысокие, с этих 3% на достойное медобслуживание не нашкребется.Потому, в лучшем случае эту историю можно начать с отчислений от около нуля (для тех, кто на минималке) до порядка 5% с носа (как с работодателя так и с работника), с дифференцированными программами (скорая, какая-то минимальный пакет типа страховки травм, обычный семейный врач в госполиклинике и покрытие очень ограниченного кол-ва лекарств и/или франшиза на них - как минимум, и до полного покрытия услуг любого спеца включая стоматологию из клиник типа Борисов/Оберигов и полное возмещение лекарств ну может кроме всяких бадов). И только спустя время, после минимизации неофициально трудоустроенных и зарплат в конвертах, после накопления фондов и многих инвестиций в мед инфраструктуру, может и выйдем на 3/3% Faceless

Модератор Повідомлень: 28095 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1184 раз. Подякували: 6753 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 19:24 fler написав: .....

За этот год расходы на здоровье моей семьи из 3х чел. составили около 5 тыс.грн. Таким образом 25 тыс.грн. улетели б на ветер... Но даже дело не в этом. Есть люди, которые часто болеют, а есть которые редко, потому что образ жизни у них здоровее, питание правильное, зарядку делают и т.д. Почему надо всех под одну гребенку медстраховкой чесать? Пусть медицина будет платная (она и так у нас такая), но я за то, чтоб каждый платил только за себя, за свои болячки и не каждый месяц, а когда это действительно нужно. .....За этот год расходы на здоровье моей семьи из 3х чел. составили около 5 тыс.грн. Таким образом 25 тыс.грн. улетели б на ветер... Но даже дело не в этом. Есть люди, которые часто болеют, а есть которые редко, потому что образ жизни у них здоровее, питание правильное, зарядку делают и т.д. Почему надо всех под одну гребенку медстраховкой чесать? Пусть медицина будет платная (она и так у нас такая), но я за то, чтоб каждый платил только за себя, за свои болячки и не каждый месяц, а когда это действительно нужно.

По-моему, Вы ошибаетесь.

Можно болеть часто, но дёшево ("простудами").

А можно совершенно неожиданно получить болячку/травму на очень круглую сумму. И, к сожалению, это непредсказуемо.

Пример.

У меня у близкого человека в Германии лет 10 назад неожиданно возникли проблемы с сердцем. Ему сделали шунтирование фактически бесплатно, сколько то заплатил только за больничную койку (очень немного). После этого его отправили на реабилитацию на месяц в прекрасный санаторий (у них это называется как-то иначе, но это не принципиально). Сейчас уже не помню, то ли вовсе бесплатно, то ли за какие-то копейки.

Реальная цена всего этого без страховки не зашкаливает, но весьма приличная.

Так что желаю Вам и Вашей семье здоровья, но страховку лучшие иметь. По-моему, Вы ошибаетесь.Можно болеть часто, но дёшево ("простудами").А можно совершенно неожиданно получить болячку/травму накруглую сумму. И, к сожалению, это непредсказуемо.Пример.У меня у близкого человека в Германии лет 10 назад неожиданно возникли проблемы с сердцем. Ему сделали шунтирование фактически бесплатно, сколько то заплатил только за больничную койку (очень немного). После этого его отправили на реабилитацию на месяц в прекрасный санаторий (у них это называется как-то иначе, но это не принципиально). Сейчас уже не помню, то ли вовсе бесплатно, то ли за какие-то копейки.Реальная цена всего этого без страховки не зашкаливает, но весьма приличная.Так что желаю Вам и Вашей семье здоровья, но страховку лучшие иметь. ЛАД 2 Повідомлень: 17709 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4592 раз. Подякували: 4291 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 19:26 pesikot написав:

Да и в до Супрун нередки были случаи, когда скорые не приезжали, а отправляли в больницу или к участковым. Да и в до Супрун нередки были случаи, когда скорые не приезжали, а отправляли в больницу или к участковым.



Во многих странах скорая может не приезжать, если вызывающий её не может аргументировать экстренность и срочность вызова. Есть специальная методика, какие вопросы задавать и по каким показаниям выезжать. Не забываем, это дорого. В Америке за вызов скорой платится $800. Если в вызове не было необходимости и ты мог сам проехать к врачу, страховая тебе этот вызов не покроет. Во многих странах скорая может не приезжать, если вызывающий её не может аргументировать экстренность и срочность вызова. Есть специальная методика, какие вопросы задавать и по каким показаниям выезжать. Не забываем, это дорого. В Америке за вызов скорой платится $800. Если в вызове не было необходимости и ты мог сам проехать к врачу, страховая тебе этот вызов не покроет. Libo 2

Повідомлень: 8863 З нами з: 14.11.11 Подякував: 360 раз. Подякували: 4093 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 19:36 Faceless написав: Я чуть реальнее смотрю на вещи, и понимаю, что сразу 3/3% не будет. У нас минимум пятая часть неофициально работает, и ничего не вносит ни в какие фонды, но имеет право пусть на минимальное, но медобслуживание. Остальные, даже если каким-то чудом все разом начнут отчислять по 3% с носа, пока официальные ЗП такие невысокие, с этих 3% на достойное медобслуживание не нашкребется.

Потому, в лучшем случае эту историю можно начать с отчислений от около нуля (для тех, кто на минималке) до порядка 5% с носа (как с работодателя так и с работника), с дифференцированными программами (скорая, какая-то минимальный пакет типа страховки травм, обычный семейный врач в госполиклинике и покрытие очень ограниченного кол-ва лекарств и/или франшиза на них - как минимум, и до полного покрытия услуг любого спеца включая стоматологию из клиник типа Борисов/Оберигов и полное возмещение лекарств ну может кроме всяких бадов). И только спустя время, после минимизации неофициально трудоустроенных и зарплат в конвертах, после накопления фондов и многих инвестиций в мед инфраструктуру, может и выйдем на 3/3% Я чуть реальнее смотрю на вещи, и понимаю, что сразу 3/3% не будет. У нас минимум пятая часть неофициально работает, и ничего не вносит ни в какие фонды, но имеет право пусть на минимальное, но медобслуживание. Остальные, даже если каким-то чудом все разом начнут отчислять по 3% с носа, пока официальные ЗП такие невысокие, с этих 3% на достойное медобслуживание не нашкребется.Потому, в лучшем случае эту историю можно начать с отчислений от около нуля (для тех, кто на минималке) до порядка 5% с носа (как с работодателя так и с работника), с дифференцированными программами (скорая, какая-то минимальный пакет типа страховки травм, обычный семейный врач в госполиклинике и покрытие очень ограниченного кол-ва лекарств и/или франшиза на них - как минимум, и до полного покрытия услуг любого спеца включая стоматологию из клиник типа Борисов/Оберигов и полное возмещение лекарств ну может кроме всяких бадов). И только спустя время, после минимизации неофициально трудоустроенных и зарплат в конвертах, после накопления фондов и многих инвестиций в мед инфраструктуру, может и выйдем на 3/3%



Почему об этом никто 30 лет не думал? Где общественные обсуждения с гражданским обществом? Где лоббисты и толпы трудящихся с требованием ввести страховую медицину? Где минздрав с предложениями, расчетами и вариантами?

Либо это больше всех это надо. Хотя у него самого очень хорошая американская страховка и здоровые, красивые зубы.

Почему об этом никто 30 лет не думал? Где общественные обсуждения с гражданским обществом? Где лоббисты и толпы трудящихся с требованием ввести страховую медицину? Где минздрав с предложениями, расчетами и вариантами?Либо это больше всех это надо. Хотя у него самого очень хорошая американская страховка и здоровые, красивые зубы. Libo 2

Повідомлень: 8863 З нами з: 14.11.11 Подякував: 360 раз. Подякували: 4093 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 19:36 Libo написав: Faceless написав: Сейчас хороший страховой пакет при индивидуальной покупке (не корпоративной) стОит порядка 15 тыс грн в год. Сейчас хороший страховой пакет при индивидуальной покупке (не корпоративной) стОит порядка 15 тыс грн в год.



Сейчас и потом, когда введут обязательное медицинское страхование, это будут две большие разницы.

На западе стоимость медицинской страховки 3% от з/п + 3% вносит работодатель.

Вы были бы согласны отдать из своей з/п 3% и иметь гарантию бесплатного медицинского обслуживания для всей вашей семьи? Лекарства тоже бесплатно? Га? Сейчас и потом, когда введут обязательное медицинское страхование, это будут две большие разницы.На западе стоимость медицинской страховки 3% от з/п + 3% вносит работодатель.Вы были бы согласны отдать из своей з/п 3% и иметь гарантию бесплатного медицинского обслуживания для всей вашей семьи? Лекарства тоже бесплатно? Га?

Я Вам недаром привёл зарплаты в Чехии и у нас.

3% от средней чешской зарплаты это грубо 40 евро, 3% от нашей зарплаты это 11 евро.

Разницу чувствуете?

И такой размер зарплат у нас уже достаточно давно и не растёт.

А у тех, кто "покупает лехусы" (особенно новые) денег на лечение и так хватает.

Так что не отрывайтесь от почвы, разъезжая по Африкам. Я Вам недаром привёл зарплаты в Чехии и у нас.3% от средней чешской зарплаты это грубо 40 евро, 3% от нашей зарплаты это 11 евро.Разницу чувствуете?И такой размер зарплат у нас уже достаточно давно и не растёт.А у тех, кто "покупает лехусы" (особенно новые) денег на лечение и так хватает.Так что не отрывайтесь от почвы, разъезжая по Африкам. ЛАД 2 Повідомлень: 17709 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4592 раз. Подякували: 4291 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 19:38 Re: Эпидемия коронавируса в мире Libo написав: Почему об этом никто 30 лет не думал? Где общественные обсуждения с гражданским обществом? Где лоббисты и толпы трудящихся с требованием ввести страховую медицину? Где минздрав с предложениями, расчетами и вариантами?

Либо это больше всех это надо. Хотя у него самого очень хорошая американская страховка и здоровые, красивые зубы. Почему об этом никто 30 лет не думал? Где общественные обсуждения с гражданским обществом? Где лоббисты и толпы трудящихся с требованием ввести страховую медицину? Где минздрав с предложениями, расчетами и вариантами?Либо это больше всех это надо. Хотя у него самого очень хорошая американская страховка и здоровые, красивые зубы.

Почему эти вопросы ко мне? Я всегда выступал за страховую медицину. Ну а пока ее нет, что поделать, пользуюсь страховками, когда от работодателя когда за свои. Зубы правда пока дороже всего обходились Зато ни одной пломбы и все свои Почему эти вопросы ко мне? Я всегда выступал за страховую медицину. Ну а пока ее нет, что поделать, пользуюсь страховками, когда от работодателя когда за свои. Зубы правда пока дороже всего обходилисьЗато ни одной пломбы и все свои Faceless

Модератор Повідомлень: 28095 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1184 раз. Подякували: 6753 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 19:40 Libo

Вы задаёте много вопросов. Я Вам задам только один.

Где рост зарплат?

Рост расходов вижу хорошо, а вот зарплат ... ЛАД 2 Повідомлень: 17709 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4592 раз. Подякували: 4291 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 22422243224422452246 ... 2248> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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