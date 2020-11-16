vitaliian написав:Чтобы страховая покрывала серьёзные случаи скидываться надо по 5-10 тыс грн. в год!
Сейчас хороший страховой пакет при индивидуальной покупке (не корпоративной) стОит порядка 15 тыс грн в год. И при этом этот далеко не дешевый пакет покрывает далеко не все (хотя его вполне достаточно для 99% потребностей среднего не пожилого человека). Чтобы покрывать вообще все, вплоть до онкологии, чтобы страховая медицина была на уровне развитых стран, думаю, даже для корпоративного тарифа ценник будет не меньше 20-25 тыс в год. Это две средние месячные зарплаты на момент - пересичный пока такое не потянет, даже с помощью работодателя. Сходу напрячь на отчисления 16-17% от брутто-зп на медстраховку не получится. Это надо делать постепенно и дифференцированно
Вы правы. Но "постепенно и дифференцированно" это вряд ли получится. Возможно, есть смысл сначала ввести очень небольшую обязательную выплату для каждого человека (не знаю, 200-300 грн в месяц?), а остальное вносит государство. А затем с ростом доходов постепенно повышать индивидуальные взносы и снижать долю государства. Возможно, можно увеличивать долю индивидуальных взносов за счёт снижения налогов.
И еще из американского опыта по зубам... Из страховых взносов часть идет на отдельную зубную страховку. Но она уже с ограничениями - не более $3 тыщ в год. Практически можно вылечить на эти деньги 3 зуба. Чистка и профилактический осмотр бесплатно. Таким образом, как бы стимулируют каждые полгода ходить к стоматологу и поддерживать зубы в порядке. Если появляется ненормальность, ее сразу лечат, не запускают и тогда трех тыщ в год вполне хватит.
ЛАД написав:Вы правы. Но "постепенно и дифференцированно" это вряд ли получится. Возможно, есть смысл сначала ввести очень небольшую обязательную выплату для каждого человека (не знаю, 200-300 грн в месяц?), а остальное вносит государство. А затем с ростом доходов постепенно повышать индивидуальные взносы и снижать долю государства. Возможно, можно увеличивать долю индивидуальных взносов за счёт снижения налогов.
Вот именно так вводили страховую медицину в Чехии. Сначала государство внесло в страховой фонд типа по 150 тыщ крон за каждого чела (которые ранньше просто уходили как в песок по статье здравоохранение), а потом они и их работодатели начали по чуть-чуть отстегивать из своей з/п.
Faceless написав:Сейчас хороший страховой пакет при индивидуальной покупке (не корпоративной) стОит порядка 15 тыс грн в год.
Сейчас и потом, когда введут обязательное медицинское страхование, это будут две большие разницы. На западе стоимость медицинской страховки 3% от з/п + 3% вносит работодатель. Вы были бы согласны отдать из своей з/п 3% и иметь гарантию бесплатного медицинского обслуживания для всей вашей семьи? Лекарства тоже бесплатно? Га?
Я чуть реальнее смотрю на вещи, и понимаю, что сразу 3/3% не будет. У нас минимум пятая часть неофициально работает, и ничего не вносит ни в какие фонды, но имеет право пусть на минимальное, но медобслуживание. Остальные, даже если каким-то чудом все разом начнут отчислять по 3% с носа, пока официальные ЗП такие невысокие, с этих 3% на достойное медобслуживание не нашкребется. Потому, в лучшем случае эту историю можно начать с отчислений от около нуля (для тех, кто на минималке) до порядка 5% с носа (как с работодателя так и с работника), с дифференцированными программами (скорая, какая-то минимальный пакет типа страховки травм, обычный семейный врач в госполиклинике и покрытие очень ограниченного кол-ва лекарств и/или франшиза на них - как минимум, и до полного покрытия услуг любого спеца включая стоматологию из клиник типа Борисов/Оберигов и полное возмещение лекарств ну может кроме всяких бадов). И только спустя время, после минимизации неофициально трудоустроенных и зарплат в конвертах, после накопления фондов и многих инвестиций в мед инфраструктуру, может и выйдем на 3/3%
fler написав:..... За этот год расходы на здоровье моей семьи из 3х чел. составили около 5 тыс.грн. Таким образом 25 тыс.грн. улетели б на ветер... Но даже дело не в этом. Есть люди, которые часто болеют, а есть которые редко, потому что образ жизни у них здоровее, питание правильное, зарядку делают и т.д. Почему надо всех под одну гребенку медстраховкой чесать? Пусть медицина будет платная (она и так у нас такая), но я за то, чтоб каждый платил только за себя, за свои болячки и не каждый месяц, а когда это действительно нужно.
По-моему, Вы ошибаетесь. Можно болеть часто, но дёшево ("простудами"). А можно совершенно неожиданно получить болячку/травму на очень круглую сумму. И, к сожалению, это непредсказуемо. Пример. У меня у близкого человека в Германии лет 10 назад неожиданно возникли проблемы с сердцем. Ему сделали шунтирование фактически бесплатно, сколько то заплатил только за больничную койку (очень немного). После этого его отправили на реабилитацию на месяц в прекрасный санаторий (у них это называется как-то иначе, но это не принципиально). Сейчас уже не помню, то ли вовсе бесплатно, то ли за какие-то копейки. Реальная цена всего этого без страховки не зашкаливает, но весьма приличная. Так что желаю Вам и Вашей семье здоровья, но страховку лучшие иметь.
pesikot написав: Да и в до Супрун нередки были случаи, когда скорые не приезжали, а отправляли в больницу или к участковым.
Во многих странах скорая может не приезжать, если вызывающий её не может аргументировать экстренность и срочность вызова. Есть специальная методика, какие вопросы задавать и по каким показаниям выезжать. Не забываем, это дорого. В Америке за вызов скорой платится $800. Если в вызове не было необходимости и ты мог сам проехать к врачу, страховая тебе этот вызов не покроет.
Faceless написав:Я чуть реальнее смотрю на вещи, и понимаю, что сразу 3/3% не будет. У нас минимум пятая часть неофициально работает, и ничего не вносит ни в какие фонды, но имеет право пусть на минимальное, но медобслуживание. Остальные, даже если каким-то чудом все разом начнут отчислять по 3% с носа, пока официальные ЗП такие невысокие, с этих 3% на достойное медобслуживание не нашкребется. Потому, в лучшем случае эту историю можно начать с отчислений от около нуля (для тех, кто на минималке) до порядка 5% с носа (как с работодателя так и с работника), с дифференцированными программами (скорая, какая-то минимальный пакет типа страховки травм, обычный семейный врач в госполиклинике и покрытие очень ограниченного кол-ва лекарств и/или франшиза на них - как минимум, и до полного покрытия услуг любого спеца включая стоматологию из клиник типа Борисов/Оберигов и полное возмещение лекарств ну может кроме всяких бадов). И только спустя время, после минимизации неофициально трудоустроенных и зарплат в конвертах, после накопления фондов и многих инвестиций в мед инфраструктуру, может и выйдем на 3/3%
Почему об этом никто 30 лет не думал? Где общественные обсуждения с гражданским обществом? Где лоббисты и толпы трудящихся с требованием ввести страховую медицину? Где минздрав с предложениями, расчетами и вариантами? Либо это больше всех это надо. Хотя у него самого очень хорошая американская страховка и здоровые, красивые зубы.
Faceless написав:Сейчас хороший страховой пакет при индивидуальной покупке (не корпоративной) стОит порядка 15 тыс грн в год.
Сейчас и потом, когда введут обязательное медицинское страхование, это будут две большие разницы. На западе стоимость медицинской страховки 3% от з/п + 3% вносит работодатель. Вы были бы согласны отдать из своей з/п 3% и иметь гарантию бесплатного медицинского обслуживания для всей вашей семьи? Лекарства тоже бесплатно? Га?
Я Вам недаром привёл зарплаты в Чехии и у нас. 3% от средней чешской зарплаты это грубо 40 евро, 3% от нашей зарплаты это 11 евро. Разницу чувствуете? И такой размер зарплат у нас уже достаточно давно и не растёт. А у тех, кто "покупает лехусы" (особенно новые) денег на лечение и так хватает. Так что не отрывайтесь от почвы, разъезжая по Африкам.
Libo написав:Почему об этом никто 30 лет не думал? Где общественные обсуждения с гражданским обществом? Где лоббисты и толпы трудящихся с требованием ввести страховую медицину? Где минздрав с предложениями, расчетами и вариантами? Либо это больше всех это надо. Хотя у него самого очень хорошая американская страховка и здоровые, красивые зубы.
Почему эти вопросы ко мне? Я всегда выступал за страховую медицину. Ну а пока ее нет, что поделать, пользуюсь страховками, когда от работодателя когда за свои. Зубы правда пока дороже всего обходились Зато ни одной пломбы и все свои