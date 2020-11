Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 79 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 30% 24 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 34 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 79 Додано: Сер 18 лис, 2020 19:48 ЛАД написав: fler написав: .....

За этот год расходы на здоровье моей семьи из 3х чел. составили около 5 тыс.грн. Таким образом 25 тыс.грн. улетели б на ветер... Но даже дело не в этом. Есть люди, которые часто болеют, а есть которые редко, потому что образ жизни у них здоровее, питание правильное, зарядку делают и т.д. Почему надо всех под одну гребенку медстраховкой чесать? Пусть медицина будет платная (она и так у нас такая), но я за то, чтоб каждый платил только за себя, за свои болячки и не каждый месяц, а когда это действительно нужно. .....За этот год расходы на здоровье моей семьи из 3х чел. составили около 5 тыс.грн. Таким образом 25 тыс.грн. улетели б на ветер... Но даже дело не в этом. Есть люди, которые часто болеют, а есть которые редко, потому что образ жизни у них здоровее, питание правильное, зарядку делают и т.д. Почему надо всех под одну гребенку медстраховкой чесать? Пусть медицина будет платная (она и так у нас такая), но я за то, чтоб каждый платил только за себя, за свои болячки и не каждый месяц, а когда это действительно нужно.

По-моему, Вы ошибаетесь.

Можно болеть часто, но дёшево ("простудами").

А можно совершенно неожиданно получить болячку/травму на очень круглую сумму. И, к сожалению, это непредсказуемо.

Так что желаю Вам и Вашей семье здоровья, но страховку лучшие иметь. По-моему, Вы ошибаетесь.Можно болеть часто, но дёшево ("простудами").. И, к сожалению, это непредсказуемо.Так что желаю Вам и Вашей семье здоровья, но страховку лучшие иметь.

Можно, конечно. Для этого надо иметь сбережения в семье. Разве Вы не откладываете "на черный день" Не случится болячка, ок, Слава Богу, деньги останутся в семье. А в случае страховки - деньги уйдут на лечение непонятно кому.

Можно, конечно. Для этого надо иметь сбережения в семье. Разве Вы не откладываете "на черный день" Не случится болячка, ок, Слава Богу, деньги останутся в семье. А в случае страховки - деньги уйдут на лечение непонятно кому.

И мне не очень нравится вариант, когда я отчисляю деньги, а мне потом скажут, что у меня не страховой случай

Додано: Сер 18 лис, 2020 19:48 Добавлю о стоматологии.

У нас сегодня есть очень неплохие врачи и вполне современные технологии. Зубы отремонтировать можно очень прилично. И по мировым меркам дёшево. Поэтому к нам, действительно, ездят из-за границы (в основном, конечно, бывшие наши). Знаю ситуацию, когда женщина приезжала из Израиля 3- или 4 раза (нужны были перерывы в лечении) и ей это было дешевле даже с учётом перелётов, чем лечить там.

Для наших людей (пересичных) эти услуги недоступны - дорого.

Вы задаёте много вопросов. Я Вам задам только один.

Где рост зарплат?

Рост расходов вижу хорошо, а вот зарплат ... Вы задаёте много вопросов. Я Вам задам только один.Где рост зарплат?Рост расходов вижу хорошо, а вот зарплат ...



При любой з/п для пересичного серьезно заболеть в Украине - это финансовая катастрофа и трагедия для близких, которые отдают последнее и видят, что этого недостаточно ... Хусими с тими 11 евро в месяц, зато мы все будем чувствовать себя намного уверенней и нам не понадобится делать под матрас сбережения "на случай болезни" ...

Додано: Сер 18 лис, 2020 19:56 ruvex написав: Libo написав: По этой реформе ничего не было сделано. Вы сами не дали ничего сделать. Вы уперлись рогом в принцип безоплатности. Возьмите и сделайте просто то, что чехи сделали в середине 90-х. В смысле страховую медицину. Почему украинская стоматология сейчас на мировом уровне? Потому что её сделали платной. Так почему сейчас нет страховок, чтобы за зубы платили не вы из своего кармана, а страховая компания за вас? Потому что в стране и в парламенте еще много забитой, тупой ваты.

Что осталось бесплатного, пара анализов и УЗД с очередью в пару месяцев?

Стоматология? От которой по регионам даже не осталось врача экстренной помощи, клиники закрываются этажами и цена услуг обратно пропорциональна качеству, за редким исключением. И пользуются, которой, только гастеры после 5-10 лет, с полным отсутствием зубов? Прямая речь стоматолога «Даже за деньги нужно найти знакомого, кто сделает хорошо» отличная реклама для мирового уровня только в цене, но не в качестве. Как были жлобами, так и остались, вот что действительно нужно менять – отношение и ответственность.

Covid-19 очередное доказательство "бесплатности" медицины. Что осталось бесплатного, пара анализов и УЗД с очередью в пару месяцев?Стоматология? От которой по регионам даже не осталось врача экстренной помощи, клиники закрываются этажами и цена услуг обратно пропорциональна качеству, за редким исключением. И пользуются, которой, только гастеры после 5-10 лет, с полным отсутствием зубов? Прямая речь стоматолога «Даже за деньги нужно найти знакомого, кто сделает хорошо» отличная реклама для мирового уровня только в цене, но не в качестве. Как были жлобами, так и остались, вот что действительно нужно менять – отношение и ответственность.Covid-19 очередное доказательство "бесплатности" медицины.



В америке тоже разные стоматологи бывают.

Додано: Сер 18 лис, 2020 19:57 Libo написав: ЛАД написав: Libo

Вы задаёте много вопросов. Я Вам задам только один.

Вы задаёте много вопросов. Я Вам задам только один.

Где рост зарплат?

Рост расходов вижу хорошо, а вот зарплат ... Вы задаёте много вопросов. Я Вам задам только один.Где рост зарплат?Рост расходов вижу хорошо, а вот зарплат ...



При любой з/п для пересичного серьезно заболеть в Украине - это финансовая катастрофа и трагедия для близких, которые отдают последнее и видят, что этого недостаточно ... Хусими с тими 11 евро в месяц, зато мы все будем чувствовать себя намного уверенней и нам не понадобится делать под матрас сбережения "на случай болезни" ...

"Хусими с тими 11 евро в месяц" согласен. Но за эти 11 евро вы не получите нормального лечения. Слишком маленькая сумма.

При таких страховках ничего не изменится.

И да, мало-мальски серьёзное заболевание это финансовая катастрофа.

Возможно, и поэтому у нас высокая смертность.

Уже и дороги подремонтировали, бонусом к реформе. У нас же прошла реформа медицины по европейским стандартам. О чем собственно скулим?Уже и дороги подремонтировали, бонусом к реформе.



По этой реформе ничего не было сделано. Вы сами не дали ничего сделать. Вы уперлись рогом в принцип безоплатности. Возьмите и сделайте просто то, что чехи сделали в середине 90-х. В смысле страховую медицину. Почему украинская стоматология сейчас на мировом уровне? Потому что её сделали платной. Так почему сейчас нет страховок, чтобы за зубы платили не вы из своего кармана, а страховая компания за вас? Потому что в стране и в парламенте еще много забитой, тупой ваты. По этой реформе ничего не было сделано. Вы сами не дали ничего сделать. Вы уперлись рогом в принцип безоплатности. Возьмите и сделайте просто то, что чехи сделали в середине 90-х. В смысле страховую медицину. Почему украинская стоматология сейчас на мировом уровне? Потому что её сделали платной. Так почему сейчас нет страховок, чтобы за зубы платили не вы из своего кармана, а страховая компания за вас? Потому что в стране и в парламенте еще много забитой, тупой ваты.

почему-то импланты которые делают у нас в Украине не приживаються, а вот коронки служат...

Можно болеть часто, но дёшево ("простудами").

А можно совершенно неожиданно получить болячку/травму на очень круглую сумму. И, к сожалению, это непредсказуемо.

Так что желаю Вам и Вашей семье здоровья, но страховку лучшие иметь. По-моему, Вы ошибаетесь.Можно болеть часто, но дёшево ("простудами").. И, к сожалению, это непредсказуемо.Так что желаю Вам и Вашей семье здоровья, но страховку лучшие иметь.

Можно, конечно. Для этого надо иметь сбережения в семье. Разве Вы не откладываете "на черный день" Не случится болячка, ок, Слава Богу, деньги останутся в семье. А в случае страховки - деньги уйдут на лечение непонятно кому.

И мне не очень нравится вариант, когда я отчисляю деньги, а мне потом скажут, что у меня не страховой случай [/quote]



Вот поэтому сейчас в Америке нет обязательного медицинского страхования. Мнения разные. 70% платит. 30% нет. Но там эти 30% знают, что в случае чего будут платить по полной и даже больше того, т.к. у них нет адвоката в лице страховой компании. Оплатить надо всё, что нарисуют в счете. А что если нет этих денег? Заберут дом и все имущество. Все равно умрешь, но уже под забором. И к государству уже апелировать не смей. Ты сам сделал свой выбор.

Додано: Сер 18 лис, 2020 20:00 Faceless написав: vitaliian написав: Чтобы страховая покрывала серьёзные случаи скидываться надо по 5-10 тыс грн. в год!

Сейчас хороший страховой пакет при индивидуальной покупке (не корпоративной) стОит порядка 15 тыс грн в год. И при этом этот далеко не дешевый пакет покрывает далеко не все (хотя его вполне достаточно для 99% потребностей среднего не пожилого человека). Чтобы покрывать вообще все, вплоть до онкологии, чтобы страховая медицина была на уровне развитых стран, думаю, даже для корпоративного тарифа ценник будет не меньше 20-25 тыс в год. Это две средние месячные зарплаты на момент - пересичный пока такое не потянет, даже с помощью работодателя. Сходу напрячь на отчисления 16-17% от брутто-зп на медстраховку не получится. Это надо делать постепенно и дифференцированно Сейчас хороший страховой пакет при индивидуальной покупке (не корпоративной) стОит порядка 15 тыс грн в год. И при этом этот далеко не дешевый пакет покрывает далеко не все (хотя его вполне достаточно для 99% потребностей среднего не пожилого человека). Чтобы покрывать вообще все, вплоть до онкологии, чтобы страховая медицина была на уровне развитых стран, думаю, даже для корпоративного тарифа ценник будет не меньше 20-25 тыс в год. Это две средние месячные зарплаты на момент - пересичный пока такое не потянет, даже с помощью работодателя. Сходу напрячь на отчисления 16-17% от брутто-зп на медстраховку не получится. Это надо делать постепенно и дифференцированно



по корпоративной 100% покрытие на уровне добробута - 12000.

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3616 З нами з: 14.03.06 Подякував: 247 раз. Подякували: 593 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 20:03 fler написав: Можно, конечно. Для этого надо иметь сбережения в семье. Разве Вы не откладываете "на черный день" Не случится болячка, ок, Слава Богу, деньги останутся в семье. А в случае страховки - деньги уйдут на лечение непонятно кому.

И мне не очень нравится вариант, когда я отчисляю деньги, а мне потом скажут, что у меня не страховой случай Можно, конечно. Для этого надо иметь сбережения в семье. Разве Вы не откладываете "на черный день"Не случится болячка, ок, Слава Богу, деньги останутся в семье. А в случае страховки - деньги уйдут на лечение непонятно кому.И мне не очень нравится вариант, когда я отчисляю деньги, а мне потом скажут, что у меня не страховой случай



Или - вы сначала тратите свои деньги а потом вам дают право пользоваться страховкою

или - космическая сумма в счете за лечение и вам страховая платит часть суммы , все остальное за свой счет .

воообщем- оказаться между молотом и наковальней

между страховщиками и больницей

всем им плевать на тебя и у них больше ресурсов надавить на тебя , подкупить Раду ,президента и тд и тп

Повідомлень: 706 З нами з: 22.07.11 Подякував: 260 раз. Подякували: 75 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 20:04 Libo написав: fler написав: Да, страховая медицина в Украине есть. Год назад мне предлагали такое - максимальный пакет стоит 10 тыс.грн/год. Не через Приват. То есть для семьи из 3х чел. - это 30 тыс.грн./год. Отказалась, нет доверия.

За этот год расходы на здоровье моей семьи из 3х чел. составили около 5 тыс.грн. Таким образом 25 тыс.грн. улетели б на ветер... Но даже дело не в этом. Есть люди, которые часто болеют, а есть которые редко, потому что образ жизни у них здоровее, питание правильное, зарядку делают и т.д. Почему надо всех под одну гребенку медстраховкой чесать? Пусть медицина будет платная (она и так у нас такая), но я за то, чтоб каждый платил только за себя, за свои болячки и не каждый месяц, а когда это действительно нужно. Да, страховая медицина в Украине есть. Год назад мне предлагали такое - максимальный пакет стоит 10 тыс.грн/год. Не через Приват. То есть для семьи из 3х чел. - это 30 тыс.грн./год. Отказалась, нет доверия.За этот год расходы на здоровье моей семьи из 3х чел. составили около 5 тыс.грн. Таким образом 25 тыс.грн. улетели б на ветер... Но даже дело не в этом. Есть люди, которые часто болеют, а есть которые редко, потому что образ жизни у них здоровее, питание правильное, зарядку делают и т.д. Почему надо всех под одну гребенку медстраховкой чесать? Пусть медицина будет платная (она и так у нас такая), но я за то, чтоб каждый платил только за себя, за свои болячки и не каждый месяц, а когда это действительно нужно.



Ребята, вы совершенно не втыкаетесь в то, о чем я вам говорю. То, страхование, которое сейчас в Украине, это порнография.

Ребята, вы совершенно не втыкаетесь в то, о чем я вам говорю. То, страхование, которое сейчас в Украине, это порнография.



то страхование, которое в украине, порнография по другой причине. оно не покрывает никаких серьезных заболеваний. вообще. только насморк, грипп и переломы, плюс раз (или два) в год обострение какой-то мелкой хроники



0.5 года исключение по pre-existing conditions нужно просто пережить, а дальше лечись на здоровье

