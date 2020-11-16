RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 224322442245224622472248>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 79
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
24
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
34
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 19:48

  ЛАД написав:
  fler написав:.....
За этот год расходы на здоровье моей семьи из 3х чел. составили около 5 тыс.грн. Таким образом 25 тыс.грн. улетели б на ветер... Но даже дело не в этом. Есть люди, которые часто болеют, а есть которые редко, потому что образ жизни у них здоровее, питание правильное, зарядку делают и т.д. Почему надо всех под одну гребенку медстраховкой чесать? Пусть медицина будет платная (она и так у нас такая), но я за то, чтоб каждый платил только за себя, за свои болячки и не каждый месяц, а когда это действительно нужно.

По-моему, Вы ошибаетесь.
Можно болеть часто, но дёшево ("простудами").
А можно совершенно неожиданно получить болячку/травму на очень круглую сумму. И, к сожалению, это непредсказуемо.
Так что желаю Вам и Вашей семье здоровья, но страховку лучшие иметь.

Можно, конечно. Для этого надо иметь сбережения в семье. Разве Вы не откладываете "на черный день" :roll: Не случится болячка, ок, Слава Богу, деньги останутся в семье. А в случае страховки - деньги уйдут на лечение непонятно кому.
И мне не очень нравится вариант, когда я отчисляю деньги, а мне потом скажут, что у меня не страховой случай :shock:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1500
З нами з: 07.08.09
Подякував: 419 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 19:48

Добавлю о стоматологии.
У нас сегодня есть очень неплохие врачи и вполне современные технологии. Зубы отремонтировать можно очень прилично. И по мировым меркам дёшево. Поэтому к нам, действительно, ездят из-за границы (в основном, конечно, бывшие наши). Знаю ситуацию, когда женщина приезжала из Израиля 3- или 4 раза (нужны были перерывы в лечении) и ей это было дешевле даже с учётом перелётов, чем лечить там.
Для наших людей (пересичных) эти услуги недоступны - дорого.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17709
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4592 раз.
Подякували: 4291 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 19:51

  ЛАД написав:Libo
Вы задаёте много вопросов. Я Вам задам только один.
Где рост зарплат?
Рост расходов вижу хорошо, а вот зарплат ...


При любой з/п для пересичного серьезно заболеть в Украине - это финансовая катастрофа и трагедия для близких, которые отдают последнее и видят, что этого недостаточно ... Хусими с тими 11 евро в месяц, зато мы все будем чувствовать себя намного уверенней и нам не понадобится делать под матрас сбережения "на случай болезни" ...
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8863
З нами з: 14.11.11
Подякував: 360 раз.
Подякували: 4093 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 19:56

  ruvex написав:
  Libo написав:По этой реформе ничего не было сделано. Вы сами не дали ничего сделать. Вы уперлись рогом в принцип безоплатности. Возьмите и сделайте просто то, что чехи сделали в середине 90-х. В смысле страховую медицину. Почему украинская стоматология сейчас на мировом уровне? Потому что её сделали платной. Так почему сейчас нет страховок, чтобы за зубы платили не вы из своего кармана, а страховая компания за вас? Потому что в стране и в парламенте еще много забитой, тупой ваты. :?

Что осталось бесплатного, пара анализов и УЗД с очередью в пару месяцев?
Стоматология? От которой по регионам даже не осталось врача экстренной помощи, клиники закрываются этажами и цена услуг обратно пропорциональна качеству, за редким исключением. И пользуются, которой, только гастеры после 5-10 лет, с полным отсутствием зубов? Прямая речь стоматолога «Даже за деньги нужно найти знакомого, кто сделает хорошо» отличная реклама для мирового уровня только в цене, но не в качестве. Как были жлобами, так и остались, вот что действительно нужно менять – отношение и ответственность.
Covid-19 очередное доказательство "бесплатности" медицины.


В америке тоже разные стоматологи бывают.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3616
З нами з: 14.03.06
Подякував: 247 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 19:57

  Libo написав:
  ЛАД написав:Libo
Вы задаёте много вопросов. Я Вам задам только один.
Где рост зарплат?
Рост расходов вижу хорошо, а вот зарплат ...


При любой з/п для пересичного серьезно заболеть в Украине - это финансовая катастрофа и трагедия для близких, которые отдают последнее и видят, что этого недостаточно ... Хусими с тими 11 евро в месяц, зато мы все будем чувствовать себя намного уверенней и нам не понадобится делать под матрас сбережения "на случай болезни" ...

"Хусими с тими 11 евро в месяц" согласен. Но за эти 11 евро вы не получите нормального лечения. Слишком маленькая сумма.
При таких страховках ничего не изменится.
И да, мало-мальски серьёзное заболевание это финансовая катастрофа.
Возможно, и поэтому у нас высокая смертность.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 18 лис, 2020 20:00, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17709
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4592 раз.
Подякували: 4291 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 19:59

  Libo написав:
  ruvex написав:У нас же прошла реформа медицины по европейским стандартам. О чем собственно скулим?
Уже и дороги подремонтировали, бонусом к реформе.


По этой реформе ничего не было сделано. Вы сами не дали ничего сделать. Вы уперлись рогом в принцип безоплатности. Возьмите и сделайте просто то, что чехи сделали в середине 90-х. В смысле страховую медицину. Почему украинская стоматология сейчас на мировом уровне? Потому что её сделали платной. Так почему сейчас нет страховок, чтобы за зубы платили не вы из своего кармана, а страховая компания за вас? Потому что в стране и в парламенте еще много забитой, тупой ваты. :?

почему-то импланты которые делают у нас в Украине не приживаються, а вот коронки служат...
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 2998
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5895 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 19:59

  fler написав:По-моему, Вы ошибаетесь.
Можно болеть часто, но дёшево ("простудами").
А можно совершенно неожиданно получить болячку/травму на очень круглую сумму. И, к сожалению, это непредсказуемо.
Так что желаю Вам и Вашей семье здоровья, но страховку лучшие иметь.

Можно, конечно. Для этого надо иметь сбережения в семье. Разве Вы не откладываете "на черный день" :roll: Не случится болячка, ок, Слава Богу, деньги останутся в семье. А в случае страховки - деньги уйдут на лечение непонятно кому.
И мне не очень нравится вариант, когда я отчисляю деньги, а мне потом скажут, что у меня не страховой случай :shock:[/quote]

Вот поэтому сейчас в Америке нет обязательного медицинского страхования. Мнения разные. 70% платит. 30% нет. Но там эти 30% знают, что в случае чего будут платить по полной и даже больше того, т.к. у них нет адвоката в лице страховой компании. Оплатить надо всё, что нарисуют в счете. А что если нет этих денег? Заберут дом и все имущество. Все равно умрешь, но уже под забором. И к государству уже апелировать не смей. Ты сам сделал свой выбор. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8863
З нами з: 14.11.11
Подякував: 360 раз.
Подякували: 4093 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:00

  Faceless написав:
  vitaliian написав:Чтобы страховая покрывала серьёзные случаи скидываться надо по 5-10 тыс грн. в год!

Сейчас хороший страховой пакет при индивидуальной покупке (не корпоративной) стОит порядка 15 тыс грн в год. И при этом этот далеко не дешевый пакет покрывает далеко не все (хотя его вполне достаточно для 99% потребностей среднего не пожилого человека). Чтобы покрывать вообще все, вплоть до онкологии, чтобы страховая медицина была на уровне развитых стран, думаю, даже для корпоративного тарифа ценник будет не меньше 20-25 тыс в год. Это две средние месячные зарплаты на момент - пересичный пока такое не потянет, даже с помощью работодателя. Сходу напрячь на отчисления 16-17% от брутто-зп на медстраховку не получится. Это надо делать постепенно и дифференцированно


по корпоративной 100% покрытие на уровне добробута - 12000.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3616
З нами з: 14.03.06
Подякував: 247 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:03

  fler написав:Можно, конечно. Для этого надо иметь сбережения в семье. Разве Вы не откладываете "на черный день" :roll: Не случится болячка, ок, Слава Богу, деньги останутся в семье. А в случае страховки - деньги уйдут на лечение непонятно кому.
И мне не очень нравится вариант, когда я отчисляю деньги, а мне потом скажут, что у меня не страховой случай :shock:


Или - вы сначала тратите свои деньги а потом вам дают право пользоваться страховкою
или - космическая сумма в счете за лечение и вам страховая платит часть суммы , все остальное за свой счет .
воообщем- оказаться между молотом и наковальней
между страховщиками и больницей
всем им плевать на тебя и у них больше ресурсов надавить на тебя , подкупить Раду ,президента и тд и тп
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 706
З нами з: 22.07.11
Подякував: 260 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:04

  Libo написав:
  fler написав:Да, страховая медицина в Украине есть. Год назад мне предлагали такое - максимальный пакет стоит 10 тыс.грн/год. Не через Приват. То есть для семьи из 3х чел. - это 30 тыс.грн./год. Отказалась, нет доверия.
За этот год расходы на здоровье моей семьи из 3х чел. составили около 5 тыс.грн. Таким образом 25 тыс.грн. улетели б на ветер... Но даже дело не в этом. Есть люди, которые часто болеют, а есть которые редко, потому что образ жизни у них здоровее, питание правильное, зарядку делают и т.д. Почему надо всех под одну гребенку медстраховкой чесать? Пусть медицина будет платная (она и так у нас такая), но я за то, чтоб каждый платил только за себя, за свои болячки и не каждый месяц, а когда это действительно нужно.


Ребята, вы совершенно не втыкаетесь в то, о чем я вам говорю. То, страхование, которое сейчас в Украине, это порнография.


то страхование, которое в украине, порнография по другой причине. оно не покрывает никаких серьезных заболеваний. вообще. только насморк, грипп и переломы, плюс раз (или два) в год обострение какой-то мелкой хроники

0.5 года исключение по pre-existing conditions нужно просто пережить, а дальше лечись на здоровье
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3616
З нами з: 14.03.06
Подякував: 247 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 224322442245224622472248>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ratatui і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 727, 728, 729
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7284 1678324
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лис, 2020 11:33
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17578)
18.11.2020 20:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.