fler написав:..... За этот год расходы на здоровье моей семьи из 3х чел. составили около 5 тыс.грн. Таким образом 25 тыс.грн. улетели б на ветер... Но даже дело не в этом. Есть люди, которые часто болеют, а есть которые редко, потому что образ жизни у них здоровее, питание правильное, зарядку делают и т.д. Почему надо всех под одну гребенку медстраховкой чесать? Пусть медицина будет платная (она и так у нас такая), но я за то, чтоб каждый платил только за себя, за свои болячки и не каждый месяц, а когда это действительно нужно.
По-моему, Вы ошибаетесь. Можно болеть часто, но дёшево ("простудами"). А можно совершенно неожиданно получить болячку/травму на очень круглую сумму. И, к сожалению, это непредсказуемо. Так что желаю Вам и Вашей семье здоровья, но страховку лучшие иметь.
Можно, конечно. Для этого надо иметь сбережения в семье. Разве Вы не откладываете "на черный день" Не случится болячка, ок, Слава Богу, деньги останутся в семье. А в случае страховки - деньги уйдут на лечение непонятно кому. И мне не очень нравится вариант, когда я отчисляю деньги, а мне потом скажут, что у меня не страховой случай
Добавлю о стоматологии. У нас сегодня есть очень неплохие врачи и вполне современные технологии. Зубы отремонтировать можно очень прилично. И по мировым меркам дёшево. Поэтому к нам, действительно, ездят из-за границы (в основном, конечно, бывшие наши). Знаю ситуацию, когда женщина приезжала из Израиля 3- или 4 раза (нужны были перерывы в лечении) и ей это было дешевле даже с учётом перелётов, чем лечить там. Для наших людей (пересичных) эти услуги недоступны - дорого.
ЛАД написав:Libo Вы задаёте много вопросов. Я Вам задам только один. Где рост зарплат? Рост расходов вижу хорошо, а вот зарплат ...
При любой з/п для пересичного серьезно заболеть в Украине - это финансовая катастрофа и трагедия для близких, которые отдают последнее и видят, что этого недостаточно ... Хусими с тими 11 евро в месяц, зато мы все будем чувствовать себя намного уверенней и нам не понадобится делать под матрас сбережения "на случай болезни" ...
Libo написав:По этой реформе ничего не было сделано. Вы сами не дали ничего сделать. Вы уперлись рогом в принцип безоплатности. Возьмите и сделайте просто то, что чехи сделали в середине 90-х. В смысле страховую медицину. Почему украинская стоматология сейчас на мировом уровне? Потому что её сделали платной. Так почему сейчас нет страховок, чтобы за зубы платили не вы из своего кармана, а страховая компания за вас? Потому что в стране и в парламенте еще много забитой, тупой ваты.
Что осталось бесплатного, пара анализов и УЗД с очередью в пару месяцев? Стоматология? От которой по регионам даже не осталось врача экстренной помощи, клиники закрываются этажами и цена услуг обратно пропорциональна качеству, за редким исключением. И пользуются, которой, только гастеры после 5-10 лет, с полным отсутствием зубов? Прямая речь стоматолога «Даже за деньги нужно найти знакомого, кто сделает хорошо» отличная реклама для мирового уровня только в цене, но не в качестве. Как были жлобами, так и остались, вот что действительно нужно менять – отношение и ответственность. Covid-19 очередное доказательство "бесплатности" медицины.
В америке тоже разные стоматологи бывают.
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ЛАД написав:Libo Вы задаёте много вопросов. Я Вам задам только один. Где рост зарплат? Рост расходов вижу хорошо, а вот зарплат ...
При любой з/п для пересичного серьезно заболеть в Украине - это финансовая катастрофа и трагедия для близких, которые отдают последнее и видят, что этого недостаточно ... Хусими с тими 11 евро в месяц, зато мы все будем чувствовать себя намного уверенней и нам не понадобится делать под матрас сбережения "на случай болезни" ...
"Хусими с тими 11 евро в месяц" согласен. Но за эти 11 евро вы не получите нормального лечения. Слишком маленькая сумма. При таких страховках ничего не изменится. И да, мало-мальски серьёзное заболевание это финансовая катастрофа. Возможно, и поэтому у нас высокая смертность.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 18 лис, 2020 20:00, всього редагувалось 1 раз.
ruvex написав:У нас же прошла реформа медицины по европейским стандартам. О чем собственно скулим? Уже и дороги подремонтировали, бонусом к реформе.
По этой реформе ничего не было сделано. Вы сами не дали ничего сделать. Вы уперлись рогом в принцип безоплатности. Возьмите и сделайте просто то, что чехи сделали в середине 90-х. В смысле страховую медицину. Почему украинская стоматология сейчас на мировом уровне? Потому что её сделали платной. Так почему сейчас нет страховок, чтобы за зубы платили не вы из своего кармана, а страховая компания за вас? Потому что в стране и в парламенте еще много забитой, тупой ваты.
почему-то импланты которые делают у нас в Украине не приживаються, а вот коронки служат...
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
fler написав:По-моему, Вы ошибаетесь. Можно болеть часто, но дёшево ("простудами"). А можно совершенно неожиданно получить болячку/травму на очень круглую сумму. И, к сожалению, это непредсказуемо. Так что желаю Вам и Вашей семье здоровья, но страховку лучшие иметь.
Можно, конечно. Для этого надо иметь сбережения в семье. Разве Вы не откладываете "на черный день" Не случится болячка, ок, Слава Богу, деньги останутся в семье. А в случае страховки - деньги уйдут на лечение непонятно кому. И мне не очень нравится вариант, когда я отчисляю деньги, а мне потом скажут, что у меня не страховой случай [/quote]
Вот поэтому сейчас в Америке нет обязательного медицинского страхования. Мнения разные. 70% платит. 30% нет. Но там эти 30% знают, что в случае чего будут платить по полной и даже больше того, т.к. у них нет адвоката в лице страховой компании. Оплатить надо всё, что нарисуют в счете. А что если нет этих денег? Заберут дом и все имущество. Все равно умрешь, но уже под забором. И к государству уже апелировать не смей. Ты сам сделал свой выбор.
vitaliian написав:Чтобы страховая покрывала серьёзные случаи скидываться надо по 5-10 тыс грн. в год!
Сейчас хороший страховой пакет при индивидуальной покупке (не корпоративной) стОит порядка 15 тыс грн в год. И при этом этот далеко не дешевый пакет покрывает далеко не все (хотя его вполне достаточно для 99% потребностей среднего не пожилого человека). Чтобы покрывать вообще все, вплоть до онкологии, чтобы страховая медицина была на уровне развитых стран, думаю, даже для корпоративного тарифа ценник будет не меньше 20-25 тыс в год. Это две средние месячные зарплаты на момент - пересичный пока такое не потянет, даже с помощью работодателя. Сходу напрячь на отчисления 16-17% от брутто-зп на медстраховку не получится. Это надо делать постепенно и дифференцированно
по корпоративной 100% покрытие на уровне добробута - 12000.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
fler написав:Можно, конечно. Для этого надо иметь сбережения в семье. Разве Вы не откладываете "на черный день" Не случится болячка, ок, Слава Богу, деньги останутся в семье. А в случае страховки - деньги уйдут на лечение непонятно кому. И мне не очень нравится вариант, когда я отчисляю деньги, а мне потом скажут, что у меня не страховой случай
Или - вы сначала тратите свои деньги а потом вам дают право пользоваться страховкою или - космическая сумма в счете за лечение и вам страховая платит часть суммы , все остальное за свой счет . воообщем- оказаться между молотом и наковальней между страховщиками и больницей всем им плевать на тебя и у них больше ресурсов надавить на тебя , подкупить Раду ,президента и тд и тп
fler написав:Да, страховая медицина в Украине есть. Год назад мне предлагали такое - максимальный пакет стоит 10 тыс.грн/год. Не через Приват. То есть для семьи из 3х чел. - это 30 тыс.грн./год. Отказалась, нет доверия. За этот год расходы на здоровье моей семьи из 3х чел. составили около 5 тыс.грн. Таким образом 25 тыс.грн. улетели б на ветер... Но даже дело не в этом. Есть люди, которые часто болеют, а есть которые редко, потому что образ жизни у них здоровее, питание правильное, зарядку делают и т.д. Почему надо всех под одну гребенку медстраховкой чесать? Пусть медицина будет платная (она и так у нас такая), но я за то, чтоб каждый платил только за себя, за свои болячки и не каждый месяц, а когда это действительно нужно.
Ребята, вы совершенно не втыкаетесь в то, о чем я вам говорю. То, страхование, которое сейчас в Украине, это порнография.
то страхование, которое в украине, порнография по другой причине. оно не покрывает никаких серьезных заболеваний. вообще. только насморк, грипп и переломы, плюс раз (или два) в год обострение какой-то мелкой хроники
0.5 года исключение по pre-existing conditions нужно просто пережить, а дальше лечись на здоровье
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California