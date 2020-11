Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Почему об этом никто 30 лет не думал? Где общественные обсуждения с гражданским обществом? Где лоббисты и толпы трудящихся с требованием ввести страховую медицину? Где минздрав с предложениями, расчетами и вариантами?

Почему об этом никто 30 лет не думал? Где общественные обсуждения с гражданским обществом? Где лоббисты и толпы трудящихся с требованием ввести страховую медицину? Где минздрав с предложениями, расчетами и вариантами?

Доктор Смерть уже над этим поработала... Развалить - развалила, а построить - не успела, видите ли. Отодвинули от корыта. Как по мне, то Слава Богу, таких реформаторов вообще не подпускать

Доктор Смерть уже над этим поработала... Развалить - развалила, а построить - не успела, видите ли. Отодвинули от корыта. Как по мне, то Слава Богу, таких реформаторов вообще не подпускать

Минздраву нашему опять не повезло с "головой", как мы видим. Может следующий нас осчастливит

При таких страховках ничего не изменится. "Хусими с тими 11 евро в месяц" согласен. Но за эти 11 евро вы не получите нормального лечения. Слишком маленькая сумма.При таких страховках ничего не изменится.



Мы же с тобой договоились, что государство будет домазывать в наш страховой фонд... Все равно разворуют этот бюджет на здравоохранение.

Мы же с тобой договоились, что государство будет домазывать в наш страховой фонд... Все равно разворуют этот бюджет на здравоохранение.

Кстати, нашт эксперты считали, что в здравоохранении самый большой теневой сектор, мутят и воруют больше, чем в металлургии или в сельском хозяйстве. На порядок. Парадокс.

Не слышал, чтобы у нас их делали, материалы все импортные. Но ставят, и относительно (относительно Европы, США) недорого, и многие иностранцы действительно сюда летают (по крайней мере до пандемии летали) лечить зубы, и довольны. И челюстно-лицевая хрургия у нас тоже весьма достойная. Не слышал, чтобы у нас их делали, материалы все импортные. Но ставят, и относительно (относительно Европы, США) недорого, и многие иностранцы действительно сюда летают (по крайней мере до пандемии летали) лечить зубы, и довольны. И челюстно-лицевая хрургия у нас тоже весьма достойная. Faceless

За этот год расходы на здоровье моей семьи из 3х чел. составили около 5 тыс.грн. Таким образом 25 тыс.грн. улетели б на ветер... Но даже дело не в этом. Есть люди, которые часто болеют, а есть которые редко, потому что образ жизни у них здоровее, питание правильное, зарядку делают и т.д. Почему надо всех под одну гребенку медстраховкой чесать? Пусть медицина будет платная (она и так у нас такая), но я за то, чтоб каждый платил только за себя, за свои болячки и не каждый месяц, а когда это действительно нужно. .....За этот год расходы на здоровье моей семьи из 3х чел. составили около 5 тыс.грн. Таким образом 25 тыс.грн. улетели б на ветер... Но даже дело не в этом. Есть люди, которые часто болеют, а есть которые редко, потому что образ жизни у них здоровее, питание правильное, зарядку делают и т.д. Почему надо всех под одну гребенку медстраховкой чесать? Пусть медицина будет платная (она и так у нас такая), но я за то, чтоб каждый платил только за себя, за свои болячки и не каждый месяц, а когда это действительно нужно.

По-моему, Вы ошибаетесь.

Можно болеть часто, но дёшево ("простудами").

А можно совершенно неожиданно получить болячку/травму на очень круглую сумму. И, к сожалению, это непредсказуемо.

Пример.

У меня у близкого человека в Германии лет 10 назад неожиданно возникли проблемы с сердцем. Ему сделали шунтирование фактически бесплатно, сколько то заплатил только за больничную койку (очень немного). После этого его отправили на реабилитацию на месяц в прекрасный санаторий (у них это называется как-то иначе, но это не принципиально). Сейчас уже не помню, то ли вовсе бесплатно, то ли за какие-то копейки.

Реальная цена всего этого без страховки не зашкаливает, но весьма приличная.

Так что желаю Вам и Вашей семье здоровья, но страховку лучшие иметь. По-моему, Вы ошибаетесь.Можно болеть часто, но дёшево ("простудами").А можно совершенно неожиданно получить болячку/травму накруглую сумму. И, к сожалению, это непредсказуемо.Пример.У меня у близкого человека в Германии лет 10 назад неожиданно возникли проблемы с сердцем. Ему сделали шунтирование фактически бесплатно, сколько то заплатил только за больничную койку (очень немного). После этого его отправили на реабилитацию на месяц в прекрасный санаторий (у них это называется как-то иначе, но это не принципиально). Сейчас уже не помню, то ли вовсе бесплатно, то ли за какие-то копейки.Реальная цена всего этого без страховки не зашкаливает, но весьма приличная.Так что желаю Вам и Вашей семье здоровья, но страховку лучшие иметь.



Германия из моего крайне ограниченного опыта (получал квоут на операцию) по реальной цене - это слезы по сравнению даже с Израилем

Самая удивительная цифра - число умерших за 9 месяцев этого года на 10 тысяч меньше, чем число умерших за 9 месяцев 2019 года.



То есть сейчас, во время эпидемии коронавируса, в Украине умирает меньше людей, чем в прошлом году, когда ещё никакого коронавируса в Украине не было.



Скрин по ссылке:

Можно болеть часто, но дёшево ("простудами").

А можно совершенно неожиданно получить болячку/травму на очень круглую сумму. И, к сожалению, это непредсказуемо.

Так что желаю Вам и Вашей семье здоровья, но страховку лучшие иметь. По-моему, Вы ошибаетесь.Можно болеть часто, но дёшево ("простудами").. И, к сожалению, это непредсказуемо.Так что желаю Вам и Вашей семье здоровья, но страховку лучшие иметь.



Вот поэтому сейчас в Америке нет обязательного медицинского страхования. Мнения разные. 70% платит. 30% нет. Но там эти 30% знают, что в случае чего будут платить по полной и даже больше того, т.к. у них нет адвоката в лице страховой компании. Оплатить надо всё, что нарисуют в счете. А что если нет этих денег? Заберут дом и все имущество. Все равно умрешь, но уже под забором. И к государству уже апелировать не смей. Ты сам сделал свой выбор. Вот поэтому сейчас в Америке нет обязательного медицинского страхования. Мнения разные. 70% платит. 30% нет. Но там эти 30% знают, что в случае чего будут платить по полной и даже больше того, т.к. у них нет адвоката в лице страховой компании. Оплатить надо всё, что нарисуют в счете. А что если нет этих денег? Заберут дом и все имущество. Все равно умрешь, но уже под забором. И к государству уже апелировать не смей. Ты сам сделал свой выбор.



страховая компания в америке - не адвокат. просто у нее другие тарифы, раз в 5 более низкие.

Не слышал, чтобы у нас их делали, материалы все импортные. Но ставят, и относительно (относительно Европы, США) недорого, и многие иностранцы действительно сюда летают (по крайней мере до пандемии летали) лечить зубы, и довольны. И челюстно-лицевая хрургия у нас тоже весьма достойная. Не слышал, чтобы у нас их делали, материалы все импортные. Но ставят, и относительно (относительно Европы, США) недорого, и многие иностранцы действительно сюда летают (по крайней мере до пандемии летали) лечить зубы, и довольны. И челюстно-лицевая хрургия у нас тоже весьма достойная.

да ставят импортное, но то что поставили... относительно быстро перестает держаться. может руки кривые может технологии не придерживаються, а может у нас особееные украинские челюсти )))

То есть сейчас, во время эпидемии коронавируса, в Украине умирает меньше людей, чем в прошлом году, когда ещё никакого коронавируса в Украине не было. То есть сейчас, во время эпидемии коронавируса, в Украине умирает меньше людей, чем в прошлом году, когда ещё никакого коронавируса в Украине не было.



http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/11/139.pdf

я офиц. статистике не верю. я офиц. статистике не верю. Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 18 лис, 2020 20:19, всього редагувалось 1 раз. верю в евро... по 1,4

И мне не очень нравится вариант, когда я отчисляю деньги, а мне потом скажут, что у меня не страховой случай ..... Для этого надо иметь сбережения в семье. Разве Вы не откладываете "на черный день"Не случится болячка, ок, Слава Богу, деньги останутся в семье. А в случае страховки - деньги уйдут на лечение непонятно кому.И мне не очень нравится вариант, когда я отчисляю деньги, а мне потом скажут, что у меня не страховой случай

Расходы на лечение могут быть гораздо выше того, что вы отложите.

В этом и смысл страховки. 10 (100) семей ей, вероятно в этом году не воспользуются, зато у одной семьи получится справиться с серьёзной болячкой/травмой.

Ну а "потом скажут, что у меня не страховой случай " - Вы ориентируетесь на наши страхкомпании, да и то, скорее, на "раньшие" времена. Во всём мире это работает, да и у нас последние годы стало довольно прилично.

Конечно, надо четко представлять себе, что именно застраховано.

В случае обязательного медстрахования эти договора будут хорошо отработаны и такие случаи, думаю, будут крайне редки.

Но вообще, мы делим шкуру неубитого медведя.

Главное препятствие, на мой взгляд, низкие зарплаты. И в обозримом будущем перспектив не вижу. Расходы на лечение могут быть гораздо выше того, что вы отложите.В этом и смысл страховки. 10 (100) семей ей, вероятно в этом году не воспользуются, зато у одной семьи получится справиться с серьёзной болячкой/травмой.Ну а "потом скажут, что у меня не страховой случай " - Вы ориентируетесь на наши страхкомпании, да и то, скорее, на "раньшие" времена. Во всём мире это работает, да и у нас последние годы стало довольно прилично.Конечно, надо четко представлять себе, что именно застраховано.В случае обязательного медстрахования эти договора будут хорошо отработаны и такие случаи, думаю, будут крайне редки.Но вообще, мы делим шкуру неубитого медведя.Главное препятствие, на мой взгляд, низкие зарплаты. И в обозримом будущем перспектив не вижу. ЛАД 2 Повідомлень: 17709 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4592 раз. Подякували: 4291 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 20:17 Libo написав: pesikot написав:

Да и в до Супрун нередки были случаи, когда скорые не приезжали, а отправляли в больницу или к участковым. Да и в до Супрун нередки были случаи, когда скорые не приезжали, а отправляли в больницу или к участковым.



Во многих странах скорая может не приезжать, если вызывающий её не может аргументировать экстренность и срочность вызова. Есть специальная методика, какие вопросы задавать и по каким показаниям выезжать. Не забываем, это дорого. В Америке за вызов скорой платится $800. Если в вызове не было необходимости и ты мог сам проехать к врачу, страховая тебе этот вызов не покроет. Во многих странах скорая может не приезжать,. Есть специальная методика, какие вопросы задавать и по каким показаниям выезжать. Не забываем, это дорого. В Америке за вызов скорой платится $800. Если в вызове не было необходимости и ты мог сам проехать к врачу, страховая тебе этот вызов не покроет.

Кстати, по каналу "Украина" прослушал эту ситуацию, пряма мова дочки умершей

Родственники не могли даже толком объяснить, что же на самом деле произошло

"нуу, мама спала весь день". Офигенная аргументация для скорой

