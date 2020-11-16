RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 22442245224622472248>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 79
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
24
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
34
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:04

  Libo написав:Почему об этом никто 30 лет не думал? Где общественные обсуждения с гражданским обществом? Где лоббисты и толпы трудящихся с требованием ввести страховую медицину? Где минздрав с предложениями, расчетами и вариантами?

Доктор Смерть уже над этим поработала... Развалить - развалила, а построить - не успела, видите ли. Отодвинули от корыта. Как по мне, то Слава Богу, таких реформаторов вообще не подпускать :evil:
Минздраву нашему опять не повезло с "головой", как мы видим. Может следующий нас осчастливит :roll:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1500
З нами з: 07.08.09
Подякував: 419 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:04

  ЛАД написав:"Хусими с тими 11 евро в месяц" согласен. Но за эти 11 евро вы не получите нормального лечения. Слишком маленькая сумма.
При таких страховках ничего не изменится.


Мы же с тобой договоились, что государство будет домазывать в наш страховой фонд... Все равно разворуют этот бюджет на здравоохранение.
Кстати, нашт эксперты считали, что в здравоохранении самый большой теневой сектор, мутят и воруют больше, чем в металлургии или в сельском хозяйстве. На порядок. Парадокс. :shock:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8863
З нами з: 14.11.11
Подякував: 360 раз.
Подякували: 4093 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:почему-то импланты которые делают у нас в Украине не приживаються

Не слышал, чтобы у нас их делали, материалы все импортные. Но ставят, и относительно (относительно Европы, США) недорого, и многие иностранцы действительно сюда летают (по крайней мере до пандемии летали) лечить зубы, и довольны. И челюстно-лицевая хрургия у нас тоже весьма достойная.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28095
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1184 раз.
Подякували: 6753 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:06

  ЛАД написав:
  fler написав:.....
За этот год расходы на здоровье моей семьи из 3х чел. составили около 5 тыс.грн. Таким образом 25 тыс.грн. улетели б на ветер... Но даже дело не в этом. Есть люди, которые часто болеют, а есть которые редко, потому что образ жизни у них здоровее, питание правильное, зарядку делают и т.д. Почему надо всех под одну гребенку медстраховкой чесать? Пусть медицина будет платная (она и так у нас такая), но я за то, чтоб каждый платил только за себя, за свои болячки и не каждый месяц, а когда это действительно нужно.

По-моему, Вы ошибаетесь.
Можно болеть часто, но дёшево ("простудами").
А можно совершенно неожиданно получить болячку/травму на очень круглую сумму. И, к сожалению, это непредсказуемо.
Пример.
У меня у близкого человека в Германии лет 10 назад неожиданно возникли проблемы с сердцем. Ему сделали шунтирование фактически бесплатно, сколько то заплатил только за больничную койку (очень немного). После этого его отправили на реабилитацию на месяц в прекрасный санаторий (у них это называется как-то иначе, но это не принципиально). Сейчас уже не помню, то ли вовсе бесплатно, то ли за какие-то копейки.
Реальная цена всего этого без страховки не зашкаливает, но весьма приличная.
Так что желаю Вам и Вашей семье здоровья, но страховку лучшие иметь.


Германия из моего крайне ограниченного опыта (получал квоут на операцию) по реальной цене - это слезы по сравнению даже с Израилем
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3616
З нами з: 14.03.06
Подякував: 247 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:08

Парадоксы статистики. Госстат обнародовал данные по демографии в Украине за 9 месяцев 2020 года.

Самая удивительная цифра - число умерших за 9 месяцев этого года на 10 тысяч меньше, чем число умерших за 9 месяцев 2019 года.

То есть сейчас, во время эпидемии коронавируса, в Украине умирает меньше людей, чем в прошлом году, когда ещё никакого коронавируса в Украине не было.


Скрин по ссылке:
https://t.me/stranaua/9635
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13294
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7336 раз.
Подякували: 3493 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:09

  Libo написав:
  fler написав:По-моему, Вы ошибаетесь.
Можно болеть часто, но дёшево ("простудами").
А можно совершенно неожиданно получить болячку/травму на очень круглую сумму. И, к сожалению, это непредсказуемо.
Так что желаю Вам и Вашей семье здоровья, но страховку лучшие иметь.


Вот поэтому сейчас в Америке нет обязательного медицинского страхования. Мнения разные. 70% платит. 30% нет. Но там эти 30% знают, что в случае чего будут платить по полной и даже больше того, т.к. у них нет адвоката в лице страховой компании. Оплатить надо всё, что нарисуют в счете. А что если нет этих денег? Заберут дом и все имущество. Все равно умрешь, но уже под забором. И к государству уже апелировать не смей. Ты сам сделал свой выбор. 8)


страховая компания в америке - не адвокат. просто у нее другие тарифы, раз в 5 более низкие.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3616
З нами з: 14.03.06
Подякував: 247 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:15

  Faceless написав:
  yama написав:почему-то импланты которые делают у нас в Украине не приживаються

Не слышал, чтобы у нас их делали, материалы все импортные. Но ставят, и относительно (относительно Европы, США) недорого, и многие иностранцы действительно сюда летают (по крайней мере до пандемии летали) лечить зубы, и довольны. И челюстно-лицевая хрургия у нас тоже весьма достойная.

да ставят импортное, но то что поставили... относительно быстро перестает держаться. может руки кривые может технологии не придерживаються, а может у нас особееные украинские челюсти :)))) :mrgreen:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 2998
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5895 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:15

  Вкладчик1234 написав:
То есть сейчас, во время эпидемии коронавируса, в Украине умирает меньше людей, чем в прошлом году, когда ещё никакого коронавируса в Украине не было.


http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/11/139.pdf
я офиц. статистике не верю.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 18 лис, 2020 20:19, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5131
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1048 раз.
Подякували: 1474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:16

  fler написав:..... Для этого надо иметь сбережения в семье. Разве Вы не откладываете "на черный день" :roll: Не случится болячка, ок, Слава Богу, деньги останутся в семье. А в случае страховки - деньги уйдут на лечение непонятно кому.
И мне не очень нравится вариант, когда я отчисляю деньги, а мне потом скажут, что у меня не страховой случай :shock:

Расходы на лечение могут быть гораздо выше того, что вы отложите.
В этом и смысл страховки. 10 (100) семей ей, вероятно в этом году не воспользуются, зато у одной семьи получится справиться с серьёзной болячкой/травмой.
Ну а "потом скажут, что у меня не страховой случай " - Вы ориентируетесь на наши страхкомпании, да и то, скорее, на "раньшие" времена. Во всём мире это работает, да и у нас последние годы стало довольно прилично.
Конечно, надо четко представлять себе, что именно застраховано.
В случае обязательного медстрахования эти договора будут хорошо отработаны и такие случаи, думаю, будут крайне редки.
Но вообще, мы делим шкуру неубитого медведя. :)
Главное препятствие, на мой взгляд, низкие зарплаты. И в обозримом будущем перспектив не вижу.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17709
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4592 раз.
Подякували: 4291 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:17

  Libo написав:
  pesikot написав:
Да и в до Супрун нередки были случаи, когда скорые не приезжали, а отправляли в больницу или к участковым.


Во многих странах скорая может не приезжать, если вызывающий её не может аргументировать экстренность и срочность вызова. Есть специальная методика, какие вопросы задавать и по каким показаниям выезжать. Не забываем, это дорого. В Америке за вызов скорой платится $800. Если в вызове не было необходимости и ты мог сам проехать к врачу, страховая тебе этот вызов не покроет.

Кстати, по каналу "Украина" прослушал эту ситуацию, пряма мова дочки умершей
Родственники не могли даже толком объяснить, что же на самом деле произошло
"нуу, мама спала весь день". Офигенная аргументация для скорой :evil:
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5521
З нами з: 31.08.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 22442245224622472248>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ratatui, valya і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 727, 728, 729
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7284 1678325
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лис, 2020 11:33
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17578)
18.11.2020 20:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.