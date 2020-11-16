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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2245224622472248>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 79
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
24
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
34
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:17

  Вкладчик1234 написав:
Парадоксы статистики. Госстат обнародовал данные по демографии в Украине за 9 месяцев 2020 года.

Самая удивительная цифра - число умерших за 9 месяцев этого года на 10 тысяч меньше, чем число умерших за 9 месяцев 2019 года.

То есть сейчас, во время эпидемии коронавируса, в Украине умирает меньше людей, чем в прошлом году, когда ещё никакого коронавируса в Украине не было.


Скрин по ссылке:
https://t.me/stranaua/9635
круто! надо будет за ПК погуглить первоисточник. замечательно вот и первый факт что никакой страшной пандемии у нас нет
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:17

  vitaliian написав:
  fler написав:максимальный пакет стоит 10 тыс.грн/год.
и то он много чего не покрывает, как правило онкологию и целый ряд дорогих по стоимости болезней. Я интересовался всеми видами мед.страховок.. не выгодно вообще. Реальный взнос с каждого 500$ мог бы оживить страховую медицину, при условии когда никто из сторон не кидает застрахованного. Иначе к этой сумме надо добавить стоимость исков.


500 в год или месяц ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:20

8)
  fler написав:
  Libo написав:Почему об этом никто 30 лет не думал? Где общественные обсуждения с гражданским обществом? Где лоббисты и толпы трудящихся с требованием ввести страховую медицину? Где минздрав с предложениями, расчетами и вариантами?

Доктор Смерть уже над этим поработала... Развалить - развалила, а построить - не успела, видите ли. Отодвинули от корыта. Как по мне, то Слава Богу, таких реформаторов вообще не подпускать :evil:
Минздраву нашему опять не повезло с "головой", как мы видим. Может следующий нас осчастливит :roll:

Почаще меняйте главу МинЗдрава, может поможет
И не забывайте повторять мантру при этом "доктор смерть", "доктор смерть"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Хомякоид написав:500 в год или месяц ?
в год.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:20

  vitaliian написав:
  Ratatui написав:Кстати половину врачей точно надо убивать и никаких льгот не давать. Но во второй половине люди ещё остались
только по лицу в маске непонятно кто 1я половина кто 2я.


Бьют не по маске, а по лицу. И говнюки даже за маской не скроются.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:круто! надо будет за ПК погуглить первоисточник. замечательно вот и первый факт что никакой страшной пандемии у нас нет
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/11/139.pdf первоисточник
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:22

  Ratatui написав:
  vitaliian написав:
  Ratatui написав:Кстати половину врачей точно надо убивать и никаких льгот не давать. Но во второй половине люди ещё остались
только по лицу в маске непонятно кто 1я половина кто 2я.


Бьют не по маске, а по лицу. И говнюки даже за маской не скроются.

Проще убить одного вас. Чтобы врачам не мешали
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:23

  antey1969 написав:
  Ratatui написав:Кстати половину врачей точно надо убивать и никаких льгот не давать. Но во второй половине люди ещё остались.

Знаю одного профессора, который у себя на кафедре раньше вещал молодежи, дескать врачи на местах зажрались, не тащат и нахрен такие никому нигде не нужны. Вы мол должны сменить этих циников и бездельников.
Это продолжалось ровно до тех пор, пока эти самые "никому не нужные" не стали постепенно один за другим отчаливать в закордонные дали, оголяя отделение, где этот самый проф давно уже не тащил дежурства. Риторика вдруг резко поменялась.
Бардак в медицине - всего лишь следствие общего бардака в стране.
Со льготами - это Вы позабавили. У медработников Украины нет никаких льгот, это же не госслужащие.


Это вы позабавили. Сейчас выплат хватает и много мечтает чтобы типа не сильно переболеть,но получить заветную возможность к соцстраху присосаться.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:24

  Вкладчик1234 написав:
Парадоксы статистики. Госстат обнародовал данные по демографии в Украине за 9 месяцев 2020 года.

Самая удивительная цифра - число умерших за 9 месяцев этого года на 10 тысяч меньше, чем число умерших за 9 месяцев 2019 года.

То есть сейчас, во время эпидемии коронавируса, в Украине умирает меньше людей, чем в прошлом году, когда ещё никакого коронавируса в Украине не было.


Скрин по ссылке:
https://t.me/stranaua/9635


Снижение абсолютного числа смертей при падающей динамике населения природно. Относительная же смертность не падает. Но в контексте ветки важнее то, что до октября количество и динамика заболеваемости коронавирусом не соответствовала определению эпидемии. А с октября - соответствует, и оперативные данные по смертности я уже показывал - ничего радостного там нет...
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:24

  yama написав:
  Faceless написав:
  yama написав:почему-то импланты которые делают у нас в Украине не приживаються

Не слышал, чтобы у нас их делали, материалы все импортные. Но ставят, и относительно (относительно Европы, США) недорого, и многие иностранцы действительно сюда летают (по крайней мере до пандемии летали) лечить зубы, и довольны. И челюстно-лицевая хрургия у нас тоже весьма достойная.

да ставят импортное, но то что поставили... относительно быстро перестает держаться. может руки кривые может технологии не придерживаються, а может у нас особееные украинские челюсти :)))) :mrgreen:

Вы себе ставили? Или откуда такая информация? Я такую чушь впервые слышу
Faceless
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