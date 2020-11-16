круто! надо будет за ПК погуглить первоисточник. замечательно вот и первый факт что никакой страшной пандемии у нас нет
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
fler написав:максимальный пакет стоит 10 тыс.грн/год.
и то он много чего не покрывает, как правило онкологию и целый ряд дорогих по стоимости болезней. Я интересовался всеми видами мед.страховок.. не выгодно вообще. Реальный взнос с каждого 500$ мог бы оживить страховую медицину, при условии когда никто из сторон не кидает застрахованного. Иначе к этой сумме надо добавить стоимость исков.
500 в год или месяц ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Libo написав:Почему об этом никто 30 лет не думал? Где общественные обсуждения с гражданским обществом? Где лоббисты и толпы трудящихся с требованием ввести страховую медицину? Где минздрав с предложениями, расчетами и вариантами?
Доктор Смерть уже над этим поработала... Развалить - развалила, а построить - не успела, видите ли. Отодвинули от корыта. Как по мне, то Слава Богу, таких реформаторов вообще не подпускать Минздраву нашему опять не повезло с "головой", как мы видим. Может следующий нас осчастливит
Почаще меняйте главу МинЗдрава, может поможет И не забывайте повторять мантру при этом "доктор смерть", "доктор смерть"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Ratatui написав:Кстати половину врачей точно надо убивать и никаких льгот не давать. Но во второй половине люди ещё остались.
Знаю одного профессора, который у себя на кафедре раньше вещал молодежи, дескать врачи на местах зажрались, не тащат и нахрен такие никому нигде не нужны. Вы мол должны сменить этих циников и бездельников. Это продолжалось ровно до тех пор, пока эти самые "никому не нужные" не стали постепенно один за другим отчаливать в закордонные дали, оголяя отделение, где этот самый проф давно уже не тащил дежурства. Риторика вдруг резко поменялась. Бардак в медицине - всего лишь следствие общего бардака в стране. Со льготами - это Вы позабавили. У медработников Украины нет никаких льгот, это же не госслужащие.
Это вы позабавили. Сейчас выплат хватает и много мечтает чтобы типа не сильно переболеть,но получить заветную возможность к соцстраху присосаться.
Снижение абсолютного числа смертей при падающей динамике населения природно. Относительная же смертность не падает. Но в контексте ветки важнее то, что до октября количество и динамика заболеваемости коронавирусом не соответствовала определению эпидемии. А с октября - соответствует, и оперативные данные по смертности я уже показывал - ничего радостного там нет...
yama написав:почему-то импланты которые делают у нас в Украине не приживаються
Не слышал, чтобы у нас их делали, материалы все импортные. Но ставят, и относительно (относительно Европы, США) недорого, и многие иностранцы действительно сюда летают (по крайней мере до пандемии летали) лечить зубы, и довольны. И челюстно-лицевая хрургия у нас тоже весьма достойная.
да ставят импортное, но то что поставили... относительно быстро перестает держаться. может руки кривые может технологии не придерживаються, а может у нас особееные украинские челюсти )))
Вы себе ставили? Или откуда такая информация? Я такую чушь впервые слышу