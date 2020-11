Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Поверь, я простой, скромный, симпатичный, жизнерадостный молодой человек.

Крестьянский сын.



Вы в своих Африках одичали.

Добровольное медстрахования в Украине давно существует.

Другой вопрос, что для пересичного дороговато стоит.



К вопросу о Чехии.

Средняя зарплата 03.2020 34077,00 CZК ( https://index.minfin.com.ua/labour/salary/world/czech/ ), т.е. 1275 евро.

Нашу среднюю зарплату за сентябрь вчера приводил - 11988 грн или 360 евро.

Разницу видите? Вы в своих Африках одичали.Добровольное медстрахования в Украине давно существует.Другой вопрос, что для пересичного дороговато стоит.К вопросу о Чехии.Средняя зарплата 03.2020 34077,00 CZК (), т.е. 1275 евро.Нашу среднюю зарплату за сентябрь вчера приводил - 11988 грн или 360 евро.Разницу видите?



Речь идет о всеобщем медицинском страховании и охвате всего населения. И соответственно, о переводе всех медицинских учреждений на платную основу. У вас сейчас дорогие страховки, потому что нет государственного участия и регулирования, нет участия работодателя и малый охват людей, economy of scale.

Баловство. В пользу богатеньких.

И при чем тут размер з/п к страховой медицине?

Как раз страховая медицина выгодна в первую очередь людям с низкими доходами. Чем меньше з/п, тем выгоднее страховая медицина человеку и членам его семьи.

Вы совершенно не понимаете сути страховой медицины и как она работает, в чьих интересах она действует. Речь идет о всеобщем медицинском страховании и охвате всего населения. И соответственно, о переводе всех медицинских учреждений на платную основу. У вас сейчас дорогие страховки, потому что нет государственного участия и регулирования, нет участия работодателя и малый охват людей, economy of scale.Баловство. В пользу богатеньких.И при чем тут размер з/п к страховой медицине?Как раз страховая медицина выгодна в первую очередь людям с низкими доходами. Чем меньше з/п, тем выгоднее страховая медицина человеку и членам его семьи.Вы совершенно не понимаете сути страховой медицины и как она работает, в чьих интересах она действует.



Тема "распухших от дешевых булок американцев" очень сильно преувеличена, в основном сочинялами из СНГ. Так же как и тема о их якобы низком уровне общего образования и знания точных наук. Сплошные фейки, как правило родом из рашки.

Тема "распухших от дешевых булок американцев" очень сильно преувеличена, в основном сочинялами из СНГ. Так же как и тема о их якобы низком уровне общего образования и знания точных наук. Сплошные фейки, как правило родом из рашки.

Хорошо опровергается даже банальной оценкой средней длительности жизни

Поверь, я простой, скромный, симпатичный, жизнерадостный молодой человек.

Крестьянский сын.

Поверь, я простой, скромный, симпатичный, жизнерадостный молодой человек.Крестьянский сын.

Верю,товарищ.Я тоже умный,красивый и скромный.

Образно выразить модель страховой медици можно так.

Все работники и работодатели скидываются каждый месяц по 100 грн. и оплачивают достойное лечение всех участников пула, кто нуждается в лечении в этом месяце. В достойной клинике уровня Бориса или Медикома. За лечением и платежками следит страховая компания, которая на вашей стороне, а также государство и минздрав. Все по протоколам, все по прейскурантам. Но все руками врачей.

И вы гарантированно уверены, что если вы или член ваше семьи заболеет, пул оплатит его лечение.

Тот же самый коллективизьм и социализьм, но вата против него вперед рогом.

Просто поразительно. ЗЫОбразно выразить модель страховой медици можно так.Все работники и работодатели скидываются каждый месяц по 100 грн. и оплачивают достойное лечение всех участников пула, кто нуждается в лечении в этом месяце. В достойной клинике уровня Бориса или Медикома. За лечением и платежками следит страховая компания, которая на вашей стороне, а также государство и минздрав. Все по протоколам, все по прейскурантам. Но все руками врачей.И вы гарантированно уверены, что если вы или член ваше семьи заболеет, пул оплатит его лечение.Тот же самый коллективизьм и социализьм, но вата против него вперед рогом.Просто поразительно.



За этот год расходы на здоровье моей семьи из 3х чел. составили около 5 тыс.грн. Таким образом 25 тыс.грн. улетели б на ветер... Но даже дело не в этом. Есть люди, которые часто болеют, а есть которые редко, потому что образ жизни у них здоровее, питание правильное, зарядку делают и т.д. Почему надо всех под одну гребенку медстраховкой чесать? Пусть медицина будет платная (она и так у нас такая), но я за то, чтоб каждый платил только за себя, за свои болячки и не каждый месяц, а когда это действительно нужно. Да, страховая медицина в Украине есть. Год назад мне предлагали такое - максимальный пакет стоит 10 тыс.грн/год. Не через Приват. То есть для семьи из 3х чел. - это 30 тыс.грн./год. Отказалась, нет доверия.За этот год расходы на здоровье моей семьи из 3х чел. составили около 5 тыс.грн. Таким образом 25 тыс.грн. улетели б на ветер... Но даже дело не в этом. Есть люди, которые часто болеют, а есть которые редко, потому что образ жизни у них здоровее, питание правильное, зарядку делают и т.д. Почему надо всех под одну гребенку медстраховкой чесать? Пусть медицина будет платная (она и так у нас такая), но я за то, чтоб каждый платил только за себя, за свои болячки и не каждый месяц, а когда это действительно нужно.



Ребята, вы совершенно не втыкаетесь в то, о чем я вам говорю. То, страхование, которое сейчас в Украине, это порнография.

Представьте себе, что страхование стало обязательным и у нас все работающие должны застраховаться. А это 17 млн. чел + заробитчане. Аааа?! На секундочку, 20 млн. платят каждый месяц. Огромная армия. Economy of scale. Поэтому её стоимость резко падает. Ведь в этом месяце обратится в больницу только 200 тыщ. Потом, кроме самих людей страховые взносы делает работодатель. В Америке чел платит 3% + 3% от з/п за него вносит работодатель.

И! Эта страховка распространяется на всех членов семьи.

Далее. Страховка предназначена для страхового случая. Если я год не обращался к врачу, то слава Богу. И при этом я своими взносами помог человеку с совсем слабым здоровьем. Он тоже хочет жить. Что в этом плохого? Но я при этом уверен, что мне можно не делать сбережения на всякий случай и на болезнь. Я могу потратить эти деньги на что-то другое. И если со мной или в семье что-то случится, я получу качественное лечение и страховая компания за все заплатит.

Всё это в мире давно обкатано и признано самими людьми оптимальным вариантом. Ребята, вы совершенно не втыкаетесь в то, о чем я вам говорю. То, страхование, которое сейчас в Украине, это порнография.Представьте себе, что страхование стало обязательным и у нас все работающие должны застраховаться. А это 17 млн. чел + заробитчане. Аааа?! На секундочку, 20 млн. платят каждый месяц. Огромная армия. Economy of scale. Поэтому её стоимость резко падает. Ведь в этом месяце обратится в больницу только 200 тыщ. Потом, кроме самих людей страховые взносы делает работодатель. В Америке чел платит 3% + 3% от з/п за него вносит работодатель.И! Эта страховка распространяется на всех членов семьи.Далее. Страховка предназначена для страхового случая. Если я год не обращался к врачу, то слава Богу. И при этом я своими взносами помог человеку с совсем слабым здоровьем. Он тоже хочет жить. Что в этом плохого? Но я при этом уверен, что мне можно не делать сбережения на всякий случай и на болезнь. Я могу потратить эти деньги на что-то другое. И если со мной или в семье что-то случится, я получу качественное лечение и страховая компания за все заплатит.Всё это в мире давно обкатано и признано самими людьми оптимальным вариантом.



Сейчас и потом, когда введут обязательное медицинское страхование, это будут две большие разницы.

На западе стоимость медицинской страховки 3% от з/п + 3% вносит работодатель.

Вы были бы согласны отдать из своей з/п 3% и иметь гарантию бесплатного медицинского обслуживания для всей вашей семьи? Лекарства тоже бесплатно? Га? Сейчас и потом, когда введут обязательное медицинское страхование, это будут две большие разницы.На западе стоимость медицинской страховки 3% от з/п + 3% вносит работодатель.Вы были бы согласны отдать из своей з/п 3% и иметь гарантию бесплатного медицинского обслуживания для всей вашей семьи? Лекарства тоже бесплатно? Га?



Я совсем не против Семашко. Наоборот. Только я в упор вижу совсем другое и впереди нет даже лучика света.

Повідомлень: 8872 З нами з: 14.11.11 Подякував: 360 раз. Подякували: 4094 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 21:07 Libo написав: И еще из американского опыта по зубам...

Из страховых взносов часть идет на отдельную зубную страховку. Но она уже с ограничениями - не более $3 тыщ в год. Практически можно вылечить на эти деньги 3 зуба. Чистка и профилактический осмотр бесплатно. Таким образом, как бы стимулируют каждые полгода ходить к стоматологу и поддерживать зубы в порядке. Если появляется ненормальность, ее сразу лечат, не запускают и тогда трех тыщ в год вполне хватит. И еще из американского опыта по зубам...Из страховых взносов часть идет на отдельную зубную страховку. Но она уже с ограничениями - не более $3 тыщ в год. Практически можно вылечить на эти деньги 3 зуба. Чистка и профилактический осмотр бесплатно. Таким образом, как бы стимулируют каждые полгода ходить к стоматологу и поддерживать зубы в порядке. Если появляется ненормальность, ее сразу лечат, не запускают и тогда трех тыщ в год вполне хватит.



С этим Семашко носятся, как с писаной торбой. Даже не понимая, что он сделал

С этим Семашко носятся, как с писаной торбой. Даже не понимая, что он сделал

Семашко был трушным большевиком, в медицинском плане пользы от него было не больше, чем от Ленина

