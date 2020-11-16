Речь идет о всеобщем медицинском страховании и охвате всего населения. И соответственно, о переводе всех медицинских учреждений на платную основу. У вас сейчас дорогие страховки, потому что нет государственного участия и регулирования, нет участия работодателя и малый охват людей, economy of scale. Баловство. В пользу богатеньких. И при чем тут размер з/п к страховой медицине? Как раз страховая медицина выгодна в первую очередь людям с низкими доходами. Чем меньше з/п, тем выгоднее страховая медицина человеку и членам его семьи. Вы совершенно не понимаете сути страховой медицины и как она работает, в чьих интересах она действует.
То то в штатах нормальная страховка стоит 800 бакинских на одного. Поэтому там такая защищённость населения, что к 40 годкам на низкой зп народ собственно уже без зубов и слегка распухший от дешёвых булок.
Речь идет о всеобщем медицинском страховании и охвате всего населения. И соответственно, о переводе всех медицинских учреждений на платную основу. У вас сейчас дорогие страховки, потому что нет государственного участия и регулирования, нет участия работодателя и малый охват людей, economy of scale. Баловство. В пользу богатеньких. И при чем тут размер з/п к страховой медицине? Как раз страховая медицина выгодна в первую очередь людям с низкими доходами. Чем меньше з/п, тем выгоднее страховая медицина человеку и членам его семьи. Вы совершенно не понимаете сути страховой медицины и как она работает, в чьих интересах она действует.
То то в штатах нормальная страховка стоит 800 бакинских на одного. Поэтому там такая защищённость населения, что к 40 годкам на низкой зп народ собственно уже без зубов и слегка распухший от дешёвых булок.
Тема "распухших от дешевых булок американцев" очень сильно преувеличена, в основном сочинялами из СНГ. Так же как и тема о их якобы низком уровне общего образования и знания точных наук. Сплошные фейки, как правило родом из рашки. Хорошо опровергается даже банальной оценкой средней длительности жизни
Мизантрóп написав:он по легенде сказачно богат.Торг там не уместен.
Поверь, я простой, скромный, симпатичный, жизнерадостный молодой человек. Крестьянский сын.
Верю,товарищ.Я тоже умный,красивый и скромный.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Образно выразить модель страховой медици можно так. Все работники и работодатели скидываются каждый месяц по 100 грн. и оплачивают достойное лечение всех участников пула, кто нуждается в лечении в этом месяце. В достойной клинике уровня Бориса или Медикома. За лечением и платежками следит страховая компания, которая на вашей стороне, а также государство и минздрав. Все по протоколам, все по прейскурантам. Но все руками врачей. И вы гарантированно уверены, что если вы или член ваше семьи заболеет, пул оплатит его лечение. Тот же самый коллективизьм и социализьм, но вата против него вперед рогом. Просто поразительно.
То то в Англии медицина бесплатна и построена по принципу товарища Семашко. Страховая никогда не будет на стороне пациента, она на своей стороне как побрить клиента и нагнуть больничку чтобы заработок остался. Не для того они страховку для здоровых придумали, а для больных там совсем другие условия.
fler написав:Да, страховая медицина в Украине есть. Год назад мне предлагали такое - максимальный пакет стоит 10 тыс.грн/год. Не через Приват. То есть для семьи из 3х чел. - это 30 тыс.грн./год. Отказалась, нет доверия. За этот год расходы на здоровье моей семьи из 3х чел. составили около 5 тыс.грн. Таким образом 25 тыс.грн. улетели б на ветер... Но даже дело не в этом. Есть люди, которые часто болеют, а есть которые редко, потому что образ жизни у них здоровее, питание правильное, зарядку делают и т.д. Почему надо всех под одну гребенку медстраховкой чесать? Пусть медицина будет платная (она и так у нас такая), но я за то, чтоб каждый платил только за себя, за свои болячки и не каждый месяц, а когда это действительно нужно.
Ребята, вы совершенно не втыкаетесь в то, о чем я вам говорю. То, страхование, которое сейчас в Украине, это порнография. Представьте себе, что страхование стало обязательным и у нас все работающие должны застраховаться. А это 17 млн. чел + заробитчане. Аааа?! На секундочку, 20 млн. платят каждый месяц. Огромная армия. Economy of scale. Поэтому её стоимость резко падает. Ведь в этом месяце обратится в больницу только 200 тыщ. Потом, кроме самих людей страховые взносы делает работодатель. В Америке чел платит 3% + 3% от з/п за него вносит работодатель. И! Эта страховка распространяется на всех членов семьи. Далее. Страховка предназначена для страхового случая. Если я год не обращался к врачу, то слава Богу. И при этом я своими взносами помог человеку с совсем слабым здоровьем. Он тоже хочет жить. Что в этом плохого? Но я при этом уверен, что мне можно не делать сбережения на всякий случай и на болезнь. Я могу потратить эти деньги на что-то другое. И если со мной или в семье что-то случится, я получу качественное лечение и страховая компания за все заплатит. Всё это в мире давно обкатано и признано самими людьми оптимальным вариантом.
Это как с счётчиками на воду. Когда их не было всех разводили на покупку, бо тариф получался ниже. Как только все поставили счётчики бах и цены ушли вверх. Исходя из вашей логики на вате заработали 2 раза. Сначала втюхали счётчики за бабосы. а потом и тариф прикрутили чтобы не расслабляли булки.
Faceless написав:Сейчас хороший страховой пакет при индивидуальной покупке (не корпоративной) стОит порядка 15 тыс грн в год.
Сейчас и потом, когда введут обязательное медицинское страхование, это будут две большие разницы. На западе стоимость медицинской страховки 3% от з/п + 3% вносит работодатель. Вы были бы согласны отдать из своей з/п 3% и иметь гарантию бесплатного медицинского обслуживания для всей вашей семьи? Лекарства тоже бесплатно? Га?
Ratatui написав:То то в Англии медицина бесплатна и построена по принципу товарища Семашко. Страховая никогда не будет на стороне пациента, она на своей стороне как побрить клиента и нагнуть больничку чтобы заработок остался. Не для того они страховку для здоровых придумали, а для больных там совсем другие условия.
Я совсем не против Семашко. Наоборот. Только я в упор вижу совсем другое и впереди нет даже лучика света.
Libo написав:И еще из американского опыта по зубам... Из страховых взносов часть идет на отдельную зубную страховку. Но она уже с ограничениями - не более $3 тыщ в год. Практически можно вылечить на эти деньги 3 зуба. Чистка и профилактический осмотр бесплатно. Таким образом, как бы стимулируют каждые полгода ходить к стоматологу и поддерживать зубы в порядке. Если появляется ненормальность, ее сразу лечат, не запускают и тогда трех тыщ в год вполне хватит.
Страховку с зубами и глазами не каждый Билл Гейтс потянет, не то, что средний крестьянин.