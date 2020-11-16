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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 224722482249225022512252>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 79
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
24
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
34
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:52

  Мизантрóп написав:он по легенде сказачно богат.Торг там не уместен.


Поверь, я простой, скромный, симпатичный, жизнерадостный молодой человек. :lol:
Крестьянский сын. :oops:

Libo
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:54

  Libo написав:
  ЛАД написав:Libo
Вы в своих Африках одичали.
Добровольное медстрахования в Украине давно существует.
Другой вопрос, что для пересичного дороговато стоит.

К вопросу о Чехии.
Средняя зарплата 03.2020 34077,00 CZК (https://index.minfin.com.ua/labour/salary/world/czech/), т.е. 1275 евро.
Нашу среднюю зарплату за сентябрь вчера приводил - 11988 грн или 360 евро.
Разницу видите?


Речь идет о всеобщем медицинском страховании и охвате всего населения. И соответственно, о переводе всех медицинских учреждений на платную основу. У вас сейчас дорогие страховки, потому что нет государственного участия и регулирования, нет участия работодателя и малый охват людей, economy of scale.
Баловство. В пользу богатеньких.
И при чем тут размер з/п к страховой медицине?
Как раз страховая медицина выгодна в первую очередь людям с низкими доходами. Чем меньше з/п, тем выгоднее страховая медицина человеку и членам его семьи. :idea:
Вы совершенно не понимаете сути страховой медицины и как она работает, в чьих интересах она действует.


То то в штатах нормальная страховка стоит 800 бакинских на одного. Поэтому там такая защищённость населения, что к 40 годкам на низкой зп народ собственно уже без зубов и слегка распухший от дешёвых булок.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ratatui написав:
  Libo написав:
  ЛАД написав:Libo
Вы в своих Африках одичали.
Добровольное медстрахования в Украине давно существует.
Другой вопрос, что для пересичного дороговато стоит.

К вопросу о Чехии.
Средняя зарплата 03.2020 34077,00 CZК (https://index.minfin.com.ua/labour/salary/world/czech/), т.е. 1275 евро.
Нашу среднюю зарплату за сентябрь вчера приводил - 11988 грн или 360 евро.
Разницу видите?


Речь идет о всеобщем медицинском страховании и охвате всего населения. И соответственно, о переводе всех медицинских учреждений на платную основу. У вас сейчас дорогие страховки, потому что нет государственного участия и регулирования, нет участия работодателя и малый охват людей, economy of scale.
Баловство. В пользу богатеньких.
И при чем тут размер з/п к страховой медицине?
Как раз страховая медицина выгодна в первую очередь людям с низкими доходами. Чем меньше з/п, тем выгоднее страховая медицина человеку и членам его семьи. :idea:
Вы совершенно не понимаете сути страховой медицины и как она работает, в чьих интересах она действует.


То то в штатах нормальная страховка стоит 800 бакинских на одного. Поэтому там такая защищённость населения, что к 40 годкам на низкой зп народ собственно уже без зубов и слегка распухший от дешёвых булок.


Тема "распухших от дешевых булок американцев" очень сильно преувеличена, в основном сочинялами из СНГ. Так же как и тема о их якобы низком уровне общего образования и знания точных наук. Сплошные фейки, как правило родом из рашки.
Хорошо опровергается даже банальной оценкой средней длительности жизни
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:57

  Libo написав:
  Мизантрóп написав:он по легенде сказачно богат.Торг там не уместен.


Поверь, я простой, скромный, симпатичный, жизнерадостный молодой человек. :lol:
Крестьянский сын. :oops:

Верю,товарищ.Я тоже умный,красивый и скромный.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:58

  Libo написав:ЗЫ

Образно выразить модель страховой медици можно так.
Все работники и работодатели скидываются каждый месяц по 100 грн. и оплачивают достойное лечение всех участников пула, кто нуждается в лечении в этом месяце. В достойной клинике уровня Бориса или Медикома. За лечением и платежками следит страховая компания, которая на вашей стороне, а также государство и минздрав. Все по протоколам, все по прейскурантам. Но все руками врачей.
И вы гарантированно уверены, что если вы или член ваше семьи заболеет, пул оплатит его лечение.
Тот же самый коллективизьм и социализьм, но вата против него вперед рогом.
Просто поразительно. :?


То то в Англии медицина бесплатна и построена по принципу товарища Семашко. Страховая никогда не будет на стороне пациента, она на своей стороне как побрить клиента и нагнуть больничку чтобы заработок остался. Не для того они страховку для здоровых придумали, а для больных там совсем другие условия.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:03

  Libo написав:
  fler написав:Да, страховая медицина в Украине есть. Год назад мне предлагали такое - максимальный пакет стоит 10 тыс.грн/год. Не через Приват. То есть для семьи из 3х чел. - это 30 тыс.грн./год. Отказалась, нет доверия.
За этот год расходы на здоровье моей семьи из 3х чел. составили около 5 тыс.грн. Таким образом 25 тыс.грн. улетели б на ветер... Но даже дело не в этом. Есть люди, которые часто болеют, а есть которые редко, потому что образ жизни у них здоровее, питание правильное, зарядку делают и т.д. Почему надо всех под одну гребенку медстраховкой чесать? Пусть медицина будет платная (она и так у нас такая), но я за то, чтоб каждый платил только за себя, за свои болячки и не каждый месяц, а когда это действительно нужно.


Ребята, вы совершенно не втыкаетесь в то, о чем я вам говорю. То, страхование, которое сейчас в Украине, это порнография.
Представьте себе, что страхование стало обязательным и у нас все работающие должны застраховаться. А это 17 млн. чел + заробитчане. Аааа?! На секундочку, 20 млн. платят каждый месяц. Огромная армия. Economy of scale. Поэтому её стоимость резко падает. Ведь в этом месяце обратится в больницу только 200 тыщ. Потом, кроме самих людей страховые взносы делает работодатель. В Америке чел платит 3% + 3% от з/п за него вносит работодатель.
И! Эта страховка распространяется на всех членов семьи.
Далее. Страховка предназначена для страхового случая. Если я год не обращался к врачу, то слава Богу. И при этом я своими взносами помог человеку с совсем слабым здоровьем. Он тоже хочет жить. Что в этом плохого? Но я при этом уверен, что мне можно не делать сбережения на всякий случай и на болезнь. Я могу потратить эти деньги на что-то другое. И если со мной или в семье что-то случится, я получу качественное лечение и страховая компания за все заплатит.
Всё это в мире давно обкатано и признано самими людьми оптимальным вариантом. :?


Это как с счётчиками на воду. Когда их не было всех разводили на покупку, бо тариф получался ниже. Как только все поставили счётчики бах и цены ушли вверх. Исходя из вашей логики на вате заработали 2 раза. Сначала втюхали счётчики за бабосы. а потом и тариф прикрутили чтобы не расслабляли булки.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:04

  Libo написав:
  Faceless написав:Сейчас хороший страховой пакет при индивидуальной покупке (не корпоративной) стОит порядка 15 тыс грн в год.


Сейчас и потом, когда введут обязательное медицинское страхование, это будут две большие разницы.
На западе стоимость медицинской страховки 3% от з/п + 3% вносит работодатель.
Вы были бы согласны отдать из своей з/п 3% и иметь гарантию бесплатного медицинского обслуживания для всей вашей семьи? Лекарства тоже бесплатно? Га? :roll:


Какой конкретно Запад? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:05

  Ratatui написав:То то в Англии медицина бесплатна и построена по принципу товарища Семашко. Страховая никогда не будет на стороне пациента, она на своей стороне как побрить клиента и нагнуть больничку чтобы заработок остался. Не для того они страховку для здоровых придумали, а для больных там совсем другие условия.


Я совсем не против Семашко. Наоборот. Только я в упор вижу совсем другое и впереди нет даже лучика света. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:07

  Libo написав:И еще из американского опыта по зубам...
Из страховых взносов часть идет на отдельную зубную страховку. Но она уже с ограничениями - не более $3 тыщ в год. Практически можно вылечить на эти деньги 3 зуба. Чистка и профилактический осмотр бесплатно. Таким образом, как бы стимулируют каждые полгода ходить к стоматологу и поддерживать зубы в порядке. Если появляется ненормальность, ее сразу лечат, не запускают и тогда трех тыщ в год вполне хватит. :!:


Страховку с зубами и глазами не каждый Билл Гейтс потянет, не то, что средний крестьянин.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:09

  Ratatui написав:То то в Англии медицина бесплатна и построена по принципу товарища Семашко.

С этим Семашко носятся, как с писаной торбой. Даже не понимая, что он сделал
Семашко был трушным большевиком, в медицинском плане пользы от него было не больше, чем от Ленина
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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