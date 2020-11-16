Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 22482249225022512252> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 79 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 30% 24 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 34 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 79 Додано: Сер 18 лис, 2020 21:10 Re: Эпидемия коронавируса в мире Поздравляю всех с праздником. Финальная часть испытаний завершена. Вакцина от Pfizer и BioNTech показала 95%-ю эффективность, согласно окончательным результатам клинических испытаний. В ближайшие дни начинается регистрация. beee Повідомлень: 118 З нами з: 26.11.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 21:11 Ratatui написав:

Какой конкретно Запад? Какой конкретно Запад?



Собирательный образ. Есть еще швейцарская, японская модели. Могу рассказать. Но они на мой взгляд нам не совсем подходят, т.к. очень дорогие. Самая приемлемая модель - страховая медицина, которая с успехом работает в Восточной Европе, в похожих на нас странах, которые вместе с нами были узниками социалистического концлагеря. Они вырвались. Мы стоим на месте. Собирательный образ. Есть еще швейцарская, японская модели. Могу рассказать. Но они на мой взгляд нам не совсем подходят, т.к. очень дорогие. Самая приемлемая модель - страховая медицина, которая с успехом работает в Восточной Европе, в похожих на нас странах, которые вместе с нами были узниками социалистического концлагеря. Они вырвались. Мы стоим на месте. Libo 2

Повідомлень: 8872 З нами з: 14.11.11 Подякував: 360 раз. Подякували: 4094 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 21:11 Libo написав: pesikot написав:

Да и в до Супрун нередки были случаи, когда скорые не приезжали, а отправляли в больницу или к участковым. Да и в до Супрун нередки были случаи, когда скорые не приезжали, а отправляли в больницу или к участковым.



Во многих странах скорая может не приезжать, если вызывающий её не может аргументировать экстренность и срочность вызова. Есть специальная методика, какие вопросы задавать и по каким показаниям выезжать. Не забываем, это дорого. В Америке за вызов скорой платится $800. Если в вызове не было необходимости и ты мог сам проехать к врачу, страховая тебе этот вызов не покроет. Во многих странах скорая может не приезжать, если вызывающий её не может аргументировать экстренность и срочность вызова. Есть специальная методика, какие вопросы задавать и по каким показаниям выезжать. Не забываем, это дорого. В Америке за вызов скорой платится $800. Если в вызове не было необходимости и ты мог сам проехать к врачу, страховая тебе этот вызов не покроет.



Дык и во многих странах так. Тебя карета прокатила, но ты сутки не отлежал в больничке, то будь добр оплати карету по полному разряду. А вот если тебя госпитализировали тогда гасит страховая. Но вот как по мне есть один ньюанс каждый индивидум имеет разный болевой порог. возможность трезво соображать при температуре ну и так далее. Дык и во многих странах так. Тебя карета прокатила, но ты сутки не отлежал в больничке, то будь добр оплати карету по полному разряду. А вот если тебя госпитализировали тогда гасит страховая. Но вот как по мне есть один ньюанс каждый индивидум имеет разный болевой порог. возможность трезво соображать при температуре ну и так далее. Ratatui

Повідомлень: 7391 З нами з: 30.11.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 698 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 21:13 Libo написав: Faceless написав: Я чуть реальнее смотрю на вещи, и понимаю, что сразу 3/3% не будет. У нас минимум пятая часть неофициально работает, и ничего не вносит ни в какие фонды, но имеет право пусть на минимальное, но медобслуживание. Остальные, даже если каким-то чудом все разом начнут отчислять по 3% с носа, пока официальные ЗП такие невысокие, с этих 3% на достойное медобслуживание не нашкребется.

Потому, в лучшем случае эту историю можно начать с отчислений от около нуля (для тех, кто на минималке) до порядка 5% с носа (как с работодателя так и с работника), с дифференцированными программами (скорая, какая-то минимальный пакет типа страховки травм, обычный семейный врач в госполиклинике и покрытие очень ограниченного кол-ва лекарств и/или франшиза на них - как минимум, и до полного покрытия услуг любого спеца включая стоматологию из клиник типа Борисов/Оберигов и полное возмещение лекарств ну может кроме всяких бадов). И только спустя время, после минимизации неофициально трудоустроенных и зарплат в конвертах, после накопления фондов и многих инвестиций в мед инфраструктуру, может и выйдем на 3/3% Я чуть реальнее смотрю на вещи, и понимаю, что сразу 3/3% не будет. У нас минимум пятая часть неофициально работает, и ничего не вносит ни в какие фонды, но имеет право пусть на минимальное, но медобслуживание. Остальные, даже если каким-то чудом все разом начнут отчислять по 3% с носа, пока официальные ЗП такие невысокие, с этих 3% на достойное медобслуживание не нашкребется.Потому, в лучшем случае эту историю можно начать с отчислений от около нуля (для тех, кто на минималке) до порядка 5% с носа (как с работодателя так и с работника), с дифференцированными программами (скорая, какая-то минимальный пакет типа страховки травм, обычный семейный врач в госполиклинике и покрытие очень ограниченного кол-ва лекарств и/или франшиза на них - как минимум, и до полного покрытия услуг любого спеца включая стоматологию из клиник типа Борисов/Оберигов и полное возмещение лекарств ну может кроме всяких бадов). И только спустя время, после минимизации неофициально трудоустроенных и зарплат в конвертах, после накопления фондов и многих инвестиций в мед инфраструктуру, может и выйдем на 3/3%



Почему об этом никто 30 лет не думал? Где общественные обсуждения с гражданским обществом? Где лоббисты и толпы трудящихся с требованием ввести страховую медицину? Где минздрав с предложениями, расчетами и вариантами?

Либо это больше всех это надо. Хотя у него самого очень хорошая американская страховка и здоровые, красивые зубы.

Почему об этом никто 30 лет не думал? Где общественные обсуждения с гражданским обществом? Где лоббисты и толпы трудящихся с требованием ввести страховую медицину? Где минздрав с предложениями, расчетами и вариантами?Либо это больше всех это надо. Хотя у него самого очень хорошая американская страховка и здоровые, красивые зубы.



А почему вы этот вопрос не вынесли на всеобщее обсуждение?Или в Чехии отсиживались? Ну или продолжаете сидеть. А почему вы этот вопрос не вынесли на всеобщее обсуждение?Или в Чехии отсиживались? Ну или продолжаете сидеть. Ratatui

Повідомлень: 7391 З нами з: 30.11.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 698 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 21:13 Faceless написав: Тема "распухших от дешевых булок американцев" очень сильно преувеличена, в основном сочинялами из СНГ Тема "распухших от дешевых булок американцев" очень сильно преувеличена, в основном сочинялами из СНГ

Видели недавние фоточки Гончарука с "американщины"? Видели недавние фоточки Гончарука с "американщины"? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13296 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7336 раз. Подякували: 3493 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 21:14 Ratatui написав:

Это как с счётчиками на воду. Когда их не было всех разводили на покупку, бо тариф получался ниже. Как только все поставили счётчики бах и цены ушли вверх. Исходя из вашей логики на вате заработали 2 раза. Сначала втюхали счётчики за бабосы. а потом и тариф прикрутили чтобы не расслабляли булки. Это как с счётчиками на воду. Когда их не было всех разводили на покупку, бо тариф получался ниже. Как только все поставили счётчики бах и цены ушли вверх. Исходя из вашей логики на вате заработали 2 раза. Сначала втюхали счётчики за бабосы. а потом и тариф прикрутили чтобы не расслабляли булки.

А ты хочешь воду потреблять сколько хочешь, а платить как 3 копейки ?

Какое убогое совковое существо А ты хочешь воду потреблять сколько хочешь, а платить как 3 копейки ?Какое убогое совковое существо "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5528 З нами з: 31.08.09 Подякував: 358 раз. Подякували: 1099 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 21:16 Libo написав: fler написав: По-моему, Вы ошибаетесь.

Можно болеть часто, но дёшево ("простудами").

А можно совершенно неожиданно получить болячку/травму на очень круглую сумму. И, к сожалению, это непредсказуемо.

Так что желаю Вам и Вашей семье здоровья, но страховку лучшие иметь. По-моему, Вы ошибаетесь.Можно болеть часто, но дёшево ("простудами").. И, к сожалению, это непредсказуемо.Так что желаю Вам и Вашей семье здоровья, но страховку лучшие иметь.

Можно, конечно. Для этого надо иметь сбережения в семье. Разве Вы не откладываете "на черный день" Не случится болячка, ок, Слава Богу, деньги останутся в семье. А в случае страховки - деньги уйдут на лечение непонятно кому.

И мне не очень нравится вариант, когда я отчисляю деньги, а мне потом скажут, что у меня не страховой случай Можно, конечно. Для этого надо иметь сбережения в семье. Разве Вы не откладываете "на черный день"Не случится болячка, ок, Слава Богу, деньги останутся в семье. А в случае страховки - деньги уйдут на лечение непонятно кому.И мне не очень нравится вариант, когда я отчисляю деньги, а мне потом скажут, что у меня не страховой случай



Вот поэтому сейчас в Америке нет обязательного медицинского страхования. Мнения разные. 70% платит. 30% нет. Но там эти 30% знают, что в случае чего будут платить по полной и даже больше того, т.к. у них нет адвоката в лице страховой компании. Оплатить надо всё, что нарисуют в счете. А что если нет этих денег? Заберут дом и все имущество. Все равно умрешь, но уже под забором. И к государству уже апелировать не смей. Ты сам сделал свой выбор. [/quote]



И таки да будешь жить в ЛА на алее славы в картонной коробке или в Чикаго под мостом. Вот поэтому сейчас в Америке нет обязательного медицинского страхования. Мнения разные. 70% платит. 30% нет. Но там эти 30% знают, что в случае чего будут платить по полной и даже больше того, т.к. у них нет адвоката в лице страховой компании. Оплатить надо всё, что нарисуют в счете. А что если нет этих денег? Заберут дом и все имущество. Все равно умрешь, но уже под забором. И к государству уже апелировать не смей. Ты сам сделал свой выбор.[/quote]И таки да будешь жить в ЛА на алее славы в картонной коробке или в Чикаго под мостом. Ratatui

Повідомлень: 7391 З нами з: 30.11.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 698 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 21:17 Libo написав: Вот поэтому сейчас в Америке нет обязательного медицинского страхования.

Вот поэтому сейчас в Америке нет обязательного медицинского страхования.

Если соответствует действительности, то стало быть Трамп помножил на ноль обамовский закон ACA. Так что с доступной медициной все ? Насколько знаю ACA обязывал иметь медстраховку и штраф в случае ее отсутствия.

Libo написав: Мнения разные. 70% платит. 30% нет. Но там эти 30% знают, что в случае чего будут платить по полной и даже больше того, т.к. у них нет адвоката в лице страховой компании. Оплатить надо всё, что нарисуют в счете. А что если нет этих денег? Заберут дом и все имущество. Все равно умрешь, но уже под забором. И к государству уже апелировать не смей. Ты сам сделал свой выбор. Мнения разные. 70% платит. 30% нет. Но там эти 30% знают, что в случае чего будут платить по полной и даже больше того, т.к. у них нет адвоката в лице страховой компании. Оплатить надо всё, что нарисуют в счете. А что если нет этих денег? Заберут дом и все имущество. Все равно умрешь, но уже под забором. И к государству уже апелировать не смей. Ты сам сделал свой выбор.

Эти 30%, которые не имеют медстраховку, попадают в разряд тупой американской ваты ?

Или причина отсутствия медстраховки заключается в том, что они не могут ее себе позволить ? Иначе зачем Обама вводил obamacare. Если соответствует действительности, то стало быть Трамп помножил на ноль обамовский закон ACA. Так что с доступной медициной все ? Насколько знаю ACA обязывал иметь медстраховку и штраф в случае ее отсутствия.Эти 30%, которые не имеют медстраховку, попадают в разряд тупой американской ваты ?Или причина отсутствия медстраховки заключается в том, что они не могут ее себе позволить ? Иначе зачем Обама вводил obamacare. tumos Повідомлень: 1300 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 21:23 Faceless Если бы я их не видел в живую там и мой сын не учился там я бы возможно поверил бро бред придуманный из рашки и сатиру Задорнова. Ratatui

Повідомлень: 7391 З нами з: 30.11.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 698 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 21:25 pesikot написав: Ratatui написав: То то в Англии медицина бесплатна и построена по принципу товарища Семашко. То то в Англии медицина бесплатна и построена по принципу товарища Семашко.

С этим Семашко носятся, как с писаной торбой. Даже не понимая, что он сделал

Семашко был трушным большевиком, в медицинском плане пользы от него было не больше, чем от Ленина С этим Семашко носятся, как с писаной торбой. Даже не понимая, что он сделалСемашко был трушным большевиком, в медицинском плане пользы от него было не больше, чем от Ленина



Но вот медицина в Англии получилась. Может разные люди внедряли? Мерседес и таврия вроде тоже машинами называются, но согласитесь какая разница. Но вот медицина в Англии получилась. Может разные люди внедряли? Мерседес и таврия вроде тоже машинами называются, но согласитесь какая разница. Ratatui

Повідомлень: 7391 З нами з: 30.11.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 698 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 22482249225022512252> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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