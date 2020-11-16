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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 22482249225022512252>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 79
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
24
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
34
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Поздравляю всех с праздником. Финальная часть испытаний завершена. Вакцина от Pfizer и BioNTech показала 95%-ю эффективность, согласно окончательным результатам клинических испытаний. В ближайшие дни начинается регистрация.
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:11

  Ratatui написав:
Какой конкретно Запад? :shock:


Собирательный образ. Есть еще швейцарская, японская модели. Могу рассказать. Но они на мой взгляд нам не совсем подходят, т.к. очень дорогие. Самая приемлемая модель - страховая медицина, которая с успехом работает в Восточной Европе, в похожих на нас странах, которые вместе с нами были узниками социалистического концлагеря. Они вырвались. Мы стоим на месте. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:11

  Libo написав:
  pesikot написав:
Да и в до Супрун нередки были случаи, когда скорые не приезжали, а отправляли в больницу или к участковым.


Во многих странах скорая может не приезжать, если вызывающий её не может аргументировать экстренность и срочность вызова. Есть специальная методика, какие вопросы задавать и по каким показаниям выезжать. Не забываем, это дорого. В Америке за вызов скорой платится $800. Если в вызове не было необходимости и ты мог сам проехать к врачу, страховая тебе этот вызов не покроет.


Дык и во многих странах так. Тебя карета прокатила, но ты сутки не отлежал в больничке, то будь добр оплати карету по полному разряду. А вот если тебя госпитализировали тогда гасит страховая. Но вот как по мне есть один ньюанс каждый индивидум имеет разный болевой порог. возможность трезво соображать при температуре ну и так далее.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:13

  Libo написав:
  Faceless написав:Я чуть реальнее смотрю на вещи, и понимаю, что сразу 3/3% не будет. У нас минимум пятая часть неофициально работает, и ничего не вносит ни в какие фонды, но имеет право пусть на минимальное, но медобслуживание. Остальные, даже если каким-то чудом все разом начнут отчислять по 3% с носа, пока официальные ЗП такие невысокие, с этих 3% на достойное медобслуживание не нашкребется.
Потому, в лучшем случае эту историю можно начать с отчислений от около нуля (для тех, кто на минималке) до порядка 5% с носа (как с работодателя так и с работника), с дифференцированными программами (скорая, какая-то минимальный пакет типа страховки травм, обычный семейный врач в госполиклинике и покрытие очень ограниченного кол-ва лекарств и/или франшиза на них - как минимум, и до полного покрытия услуг любого спеца включая стоматологию из клиник типа Борисов/Оберигов и полное возмещение лекарств ну может кроме всяких бадов). И только спустя время, после минимизации неофициально трудоустроенных и зарплат в конвертах, после накопления фондов и многих инвестиций в мед инфраструктуру, может и выйдем на 3/3%


Почему об этом никто 30 лет не думал? Где общественные обсуждения с гражданским обществом? Где лоббисты и толпы трудящихся с требованием ввести страховую медицину? Где минздрав с предложениями, расчетами и вариантами?
Либо это больше всех это надо. Хотя у него самого очень хорошая американская страховка и здоровые, красивые зубы.
:lol: :lol: :lol:


А почему вы этот вопрос не вынесли на всеобщее обсуждение?Или в Чехии отсиживались? Ну или продолжаете сидеть.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:13

  Faceless написав:Тема "распухших от дешевых булок американцев" очень сильно преувеличена, в основном сочинялами из СНГ

Видели недавние фоточки Гончарука с "американщины"?
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:14

  Ratatui написав:
Это как с счётчиками на воду. Когда их не было всех разводили на покупку, бо тариф получался ниже. Как только все поставили счётчики бах и цены ушли вверх. Исходя из вашей логики на вате заработали 2 раза. Сначала втюхали счётчики за бабосы. а потом и тариф прикрутили чтобы не расслабляли булки.

А ты хочешь воду потреблять сколько хочешь, а платить как 3 копейки ?
Какое убогое совковое существо
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pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:16

  Libo написав:
  fler написав:По-моему, Вы ошибаетесь.
Можно болеть часто, но дёшево ("простудами").
А можно совершенно неожиданно получить болячку/травму на очень круглую сумму. И, к сожалению, это непредсказуемо.
Так что желаю Вам и Вашей семье здоровья, но страховку лучшие иметь.

Можно, конечно. Для этого надо иметь сбережения в семье. Разве Вы не откладываете "на черный день" :roll: Не случится болячка, ок, Слава Богу, деньги останутся в семье. А в случае страховки - деньги уйдут на лечение непонятно кому.
И мне не очень нравится вариант, когда я отчисляю деньги, а мне потом скажут, что у меня не страховой случай :shock:


Вот поэтому сейчас в Америке нет обязательного медицинского страхования. Мнения разные. 70% платит. 30% нет. Но там эти 30% знают, что в случае чего будут платить по полной и даже больше того, т.к. у них нет адвоката в лице страховой компании. Оплатить надо всё, что нарисуют в счете. А что если нет этих денег? Заберут дом и все имущество. Все равно умрешь, но уже под забором. И к государству уже апелировать не смей. Ты сам сделал свой выбор. 8)[/quote]

И таки да будешь жить в ЛА на алее славы в картонной коробке или в Чикаго под мостом.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:17

  Libo написав:Вот поэтому сейчас в Америке нет обязательного медицинского страхования.

Если соответствует действительности, то стало быть Трамп помножил на ноль обамовский закон ACA. Так что с доступной медициной все ? Насколько знаю ACA обязывал иметь медстраховку и штраф в случае ее отсутствия.
  Libo написав:Мнения разные. 70% платит. 30% нет. Но там эти 30% знают, что в случае чего будут платить по полной и даже больше того, т.к. у них нет адвоката в лице страховой компании. Оплатить надо всё, что нарисуют в счете. А что если нет этих денег? Заберут дом и все имущество. Все равно умрешь, но уже под забором. И к государству уже апелировать не смей. Ты сам сделал свой выбор. 8)

Эти 30%, которые не имеют медстраховку, попадают в разряд тупой американской ваты ?
Или причина отсутствия медстраховки заключается в том, что они не могут ее себе позволить ? Иначе зачем Обама вводил obamacare.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:23

Faceless Если бы я их не видел в живую там и мой сын не учился там я бы возможно поверил бро бред придуманный из рашки и сатиру Задорнова.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:25

  pesikot написав:
  Ratatui написав:То то в Англии медицина бесплатна и построена по принципу товарища Семашко.

С этим Семашко носятся, как с писаной торбой. Даже не понимая, что он сделал
Семашко был трушным большевиком, в медицинском плане пользы от него было не больше, чем от Ленина


Но вот медицина в Англии получилась. Может разные люди внедряли? Мерседес и таврия вроде тоже машинами называются, но согласитесь какая разница.
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