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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2249225022512252> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 79 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 30% 24 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 34 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 79 Додано: Сер 18 лис, 2020 21:26 За сутки в России от коронавируса умерли 456 человек, что на 14 больше, чем днем ранее.



В России два дня подряд фиксируют рекордные показатели смертности от коронаавируса. Как сообщает оперштаб в среду, 18 ноября, за минувшие сутки умерли 456 человек против 442 днем ранее.



Всего от инфекции умерли 34 387 пациентов.



Ну а вот хваленная российская вакцина Спутник снова себя показала не с лучшей стороны. Поступала новость о том, что ещё 5 медиков, которых вакцинировали, заразились коронавирусом. komp 1 Повідомлень: 8308 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2345 раз. Подякували: 3403 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 21:27 pesikot написав: Ratatui написав:

Это как с счётчиками на воду. Когда их не было всех разводили на покупку, бо тариф получался ниже. Как только все поставили счётчики бах и цены ушли вверх. Исходя из вашей логики на вате заработали 2 раза. Сначала втюхали счётчики за бабосы. а потом и тариф прикрутили чтобы не расслабляли булки. Это как с счётчиками на воду. Когда их не было всех разводили на покупку, бо тариф получался ниже. Как только все поставили счётчики бах и цены ушли вверх. Исходя из вашей логики на вате заработали 2 раза. Сначала втюхали счётчики за бабосы. а потом и тариф прикрутили чтобы не расслабляли булки.

А ты хочешь воду потреблять сколько хочешь, а платить как 3 копейки ?

Какое убогое совковое существо А ты хочешь воду потреблять сколько хочешь, а платить как 3 копейки ?Какое убогое совковое существо



Я про таких лохов как ты. Которых теперь нафтогаз разводит чтобы Фирташа приопустить , а потом своё вернёт. Я про таких лохов как ты. Которых теперь нафтогаз разводит чтобы Фирташа приопустить , а потом своё вернёт. Ratatui

Повідомлень: 7391 З нами з: 30.11.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 698 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 21:28 tumos написав: Если соответствует действительности, то стало быть Трамп помножил на ноль обамовский закон ACA. Так что с доступной медициной все ? Насколько знаю ACA обязывал иметь медстраховку и штраф в случае ее отсутствия.

Если соответствует действительности, то стало быть Трамп помножил на ноль обамовский закон ACA. Так что с доступной медициной все ? Насколько знаю ACA обязывал иметь медстраховку и штраф в случае ее отсутствия.



Уже нет федерального штрафа. Страховка обязательно нужна лишь в некоторых штатах. В них и штрафуют. Уже нет федерального штрафа. Страховка обязательно нужна лишь в некоторых штатах. В них и штрафуют. Libo 2

Повідомлень: 8872 З нами з: 14.11.11 Подякував: 360 раз. Подякували: 4094 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 21:39 Ratatui написав: Или в Чехии отсиживались? Ну или продолжаете сидеть. Или в Чехии отсиживались? Ну или продолжаете сидеть.



Бродяга. Ошивался по миру. К вам периодически на революции, на карантины и на клубничку. Засиделся. Достали уже.

Возьму и опять уеду.



Бродяга. Ошивался по миру. К вам периодически на революции, на карантины и на клубничку. Засиделся. Достали уже.Возьму и опять уеду. Libo 2

Повідомлень: 8872 З нами з: 14.11.11 Подякував: 360 раз. Подякували: 4094 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 21:41 Ratatui написав: pesikot написав: Ratatui написав: То то в Англии медицина бесплатна и построена по принципу товарища Семашко. То то в Англии медицина бесплатна и построена по принципу товарища Семашко.

С этим Семашко носятся, как с писаной торбой. Даже не понимая, что он сделал

Семашко был трушным большевиком, в медицинском плане пользы от него было не больше, чем от Ленина С этим Семашко носятся, как с писаной торбой. Даже не понимая, что он сделалСемашко был трушным большевиком, в медицинском плане пользы от него было не больше, чем от Ленина



Но вот медицина в Англии получилась. Может разные люди внедряли? Мерседес и таврия вроде тоже машинами называются, но согласитесь какая разница. Но вот медицина в Англии получилась. Может разные люди внедряли? Мерседес и таврия вроде тоже машинами называются, но согласитесь какая разница.

Только ты впариваешь здесь Таврию, но выдаешь за мерседес S-klasse

Разницу чувствуешь ? Только ты впариваешь здесь Таврию, но выдаешь за мерседес S-klasseРазницу чувствуешь ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5528 З нами з: 31.08.09 Подякував: 358 раз. Подякували: 1099 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 21:44 Libo написав: Ratatui написав: Или в Чехии отсиживались? Ну или продолжаете сидеть. Или в Чехии отсиживались? Ну или продолжаете сидеть.



Бродяга. Ошивался по миру. К вам периодически на революции, на карантины и на клубничку. Засиделся. Достали уже.

Возьму и опять уеду.



Бродяга. Ошивался по миру. К вам периодически на революции, на карантины и на клубничку. Засиделся. Достали уже.Возьму и опять уеду.



Держись. Ты нам нужен. Кто-то должен начинать зачистку всей этой плесени. В интернете у тебя неплохо получается. Возможно и в реальной жизни что-то сдвинешь. Держись. Ты нам нужен. Кто-то должен начинать зачистку всей этой плесени. В интернете у тебя неплохо получается. Возможно и в реальной жизни что-то сдвинешь. Ratatui

Повідомлень: 7391 З нами з: 30.11.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 698 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 21:46 Ratatui написав:

Я про таких лохов как ты. Которых теперь нафтогаз разводит чтобы Фирташа приопустить , а потом своё вернёт. Я про таких лохов как ты. Которых теперь нафтогаз разводит чтобы Фирташа приопустить , а потом своё вернёт.

как всё запущено. съехать с темы

Где ты был все эти 16 лет ?



Так ты у нас по медицине или по газа

Такой специалист широкого профиля, что не доплюнуть как всё запущено. съехать с темыГде ты был все эти 16 лет ?Так ты у нас по медицине или по газаТакой специалист широкого профиля, что не доплюнуть "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5528 З нами з: 31.08.09 Подякував: 358 раз. Подякували: 1099 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 21:48 Ratatui написав: Держись. Ты нам нужен. Держись. Ты нам нужен.



Всё. Замётано. Тогда с вами. Форева. Всё. Замётано. Тогда с вами. Форева. Libo 2

Повідомлень: 8872 З нами з: 14.11.11 Подякував: 360 раз. Подякували: 4094 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 21:50 pesikot



Только ты впариваешь здесь Таврию, но выдаешь за мерседес S-klasse

Разницу чувствуешь ?[/quote]



Впаривают возможно тебе. И разницу можно почувствовать когда вставляют в задний проход.

По всей видимости тебе это знакомо. Так вот для лохов ещё раз. Медицина в Англии шикарная, лекарства по рецепту копейки, иногда дешевле чашки кофе. А без рецепта пачка таблеток можетстоить как у нас запоржец.



Кстати Мерседес даже А класса не дурен. Но так как твой потолок это таврия, то тебе этого не понять. Ratatui

Повідомлень: 7391 З нами з: 30.11.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 698 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 21:51 pesikot написав: Ratatui написав:

Я про таких лохов как ты. Которых теперь нафтогаз разводит чтобы Фирташа приопустить , а потом своё вернёт. Я про таких лохов как ты. Которых теперь нафтогаз разводит чтобы Фирташа приопустить , а потом своё вернёт.

как всё запущено. съехать с темы

Где ты был все эти 16 лет ?



Так ты у нас по медицине или по газа

Такой специалист широкого профиля, что не доплюнуть как всё запущено. съехать с темыГде ты был все эти 16 лет ?Так ты у нас по медицине или по газаТакой специалист широкого профиля, что не доплюнуть



Не такой узколобый как ты это точно. Не такой узколобый как ты это точно. Ratatui

Повідомлень: 7391 З нами з: 30.11.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 698 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2249225022512252> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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tobias Пон 16 лис, 2020 11:33