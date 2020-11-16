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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 лис, 2020 21:26
За сутки в России от коронавируса умерли 456 человек, что на 14 больше, чем днем ранее.
В России два дня подряд фиксируют рекордные показатели смертности от коронаавируса. Как сообщает оперштаб в среду, 18 ноября, за минувшие сутки умерли 456 человек против 442 днем ранее.
Всего от инфекции умерли 34 387 пациентов.
Ну а вот хваленная российская вакцина Спутник снова себя показала не с лучшей стороны. Поступала новость о том, что ещё 5 медиков, которых вакцинировали, заразились коронавирусом.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 21:27
pesikot написав: Ratatui написав:
Это как с счётчиками на воду. Когда их не было всех разводили на покупку, бо тариф получался ниже. Как только все поставили счётчики бах и цены ушли вверх. Исходя из вашей логики на вате заработали 2 раза. Сначала втюхали счётчики за бабосы. а потом и тариф прикрутили чтобы не расслабляли булки.
А ты хочешь воду потреблять сколько хочешь, а платить как 3 копейки ?
Какое убогое совковое существо
Я про таких лохов как ты. Которых теперь нафтогаз разводит чтобы Фирташа приопустить , а потом своё вернёт.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 21:28
tumos написав:
Если соответствует действительности, то стало быть Трамп помножил на ноль обамовский закон ACA. Так что с доступной медициной все ? Насколько знаю ACA обязывал иметь медстраховку и штраф в случае ее отсутствия.
Уже нет федерального штрафа. Страховка обязательно нужна лишь в некоторых штатах. В них и штрафуют.
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Libo
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Додано: Сер 18 лис, 2020 21:39
Ratatui написав:
Или в Чехии отсиживались? Ну или продолжаете сидеть.
Бродяга. Ошивался по миру. К вам периодически на революции, на карантины и на клубничку. Засиделся. Достали уже.
Возьму и опять уеду.
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Libo
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Додано: Сер 18 лис, 2020 21:41
Ratatui написав: pesikot написав: Ratatui написав:
То то в Англии медицина бесплатна и построена по принципу товарища Семашко.
С этим Семашко носятся, как с писаной торбой. Даже не понимая, что он сделал
Семашко был трушным большевиком, в медицинском плане пользы от него было не больше, чем от Ленина
Но вот медицина в Англии получилась. Может разные люди внедряли? Мерседес и таврия вроде тоже машинами называются, но согласитесь какая разница.
Только ты впариваешь здесь Таврию, но выдаешь за мерседес S-klasse
Разницу чувствуешь ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 18 лис, 2020 21:44
Libo написав: Ratatui написав:
Или в Чехии отсиживались? Ну или продолжаете сидеть.
Бродяга. Ошивался по миру. К вам периодически на революции, на карантины и на клубничку. Засиделся. Достали уже.
Возьму и опять уеду.
Держись. Ты нам нужен. Кто-то должен начинать зачистку всей этой плесени. В интернете у тебя неплохо получается. Возможно и в реальной жизни что-то сдвинешь.
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Ratatui
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Додано: Сер 18 лис, 2020 21:46
Ratatui написав:
Я про таких лохов как ты. Которых теперь нафтогаз разводит чтобы Фирташа приопустить , а потом своё вернёт.
как всё запущено. съехать с темы
Где ты был все эти 16 лет ?
Так ты у нас по медицине или по газа
Такой специалист широкого профиля, что не доплюнуть
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Сер 18 лис, 2020 21:48
Ratatui написав:
Держись. Ты нам нужен.
Всё. Замётано. Тогда с вами. Форева.
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Libo
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Додано: Сер 18 лис, 2020 21:50
pesikot
Только ты впариваешь здесь Таврию, но выдаешь за мерседес S-klasse
Разницу чувствуешь ?[/quote]
Впаривают возможно тебе. И разницу можно почувствовать когда вставляют в задний проход.
По всей видимости тебе это знакомо. Так вот для лохов ещё раз. Медицина в Англии шикарная, лекарства по рецепту копейки, иногда дешевле чашки кофе. А без рецепта пачка таблеток можетстоить как у нас запоржец.
Кстати Мерседес даже А класса не дурен. Но так как твой потолок это таврия, то тебе этого не понять.
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Ratatui
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Додано: Сер 18 лис, 2020 21:51
pesikot написав: Ratatui написав:
Я про таких лохов как ты. Которых теперь нафтогаз разводит чтобы Фирташа приопустить , а потом своё вернёт.
как всё запущено. съехать с темы
Где ты был все эти 16 лет ?
Так ты у нас по медицине или по газа
Такой специалист широкого профиля, что не доплюнуть
Не такой узколобый как ты это точно.
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Ratatui
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