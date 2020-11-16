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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2249225022512252>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 79
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
24
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
34
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:26

За сутки в России от коронавируса умерли 456 человек, что на 14 больше, чем днем ранее.

В России два дня подряд фиксируют рекордные показатели смертности от коронаавируса. Как сообщает оперштаб в среду, 18 ноября, за минувшие сутки умерли 456 человек против 442 днем ранее.

Всего от инфекции умерли 34 387 пациентов.

Ну а вот хваленная российская вакцина Спутник снова себя показала не с лучшей стороны. Поступала новость о том, что ещё 5 медиков, которых вакцинировали, заразились коронавирусом.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:27

  pesikot написав:
  Ratatui написав:
Это как с счётчиками на воду. Когда их не было всех разводили на покупку, бо тариф получался ниже. Как только все поставили счётчики бах и цены ушли вверх. Исходя из вашей логики на вате заработали 2 раза. Сначала втюхали счётчики за бабосы. а потом и тариф прикрутили чтобы не расслабляли булки.

А ты хочешь воду потреблять сколько хочешь, а платить как 3 копейки ?
Какое убогое совковое существо


Я про таких лохов как ты. Которых теперь нафтогаз разводит чтобы Фирташа приопустить , а потом своё вернёт.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:28

  tumos написав:Если соответствует действительности, то стало быть Трамп помножил на ноль обамовский закон ACA. Так что с доступной медициной все ? Насколько знаю ACA обязывал иметь медстраховку и штраф в случае ее отсутствия.


Уже нет федерального штрафа. Страховка обязательно нужна лишь в некоторых штатах. В них и штрафуют.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:39

  Ratatui написав:Или в Чехии отсиживались? Ну или продолжаете сидеть.


Бродяга. Ошивался по миру. К вам периодически на революции, на карантины и на клубничку. Засиделся. Достали уже.
Возьму и опять уеду. :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:41

  Ratatui написав:
  pesikot написав:
  Ratatui написав:То то в Англии медицина бесплатна и построена по принципу товарища Семашко.

С этим Семашко носятся, как с писаной торбой. Даже не понимая, что он сделал
Семашко был трушным большевиком, в медицинском плане пользы от него было не больше, чем от Ленина


Но вот медицина в Англии получилась. Может разные люди внедряли? Мерседес и таврия вроде тоже машинами называются, но согласитесь какая разница.

Только ты впариваешь здесь Таврию, но выдаешь за мерседес S-klasse
Разницу чувствуешь ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:44

  Libo написав:
  Ratatui написав:Или в Чехии отсиживались? Ну или продолжаете сидеть.


Бродяга. Ошивался по миру. К вам периодически на революции, на карантины и на клубничку. Засиделся. Достали уже.
Возьму и опять уеду. :lol:



Держись. Ты нам нужен. Кто-то должен начинать зачистку всей этой плесени. В интернете у тебя неплохо получается. Возможно и в реальной жизни что-то сдвинешь.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:46

  Ratatui написав:
Я про таких лохов как ты. Которых теперь нафтогаз разводит чтобы Фирташа приопустить , а потом своё вернёт.

как всё запущено. съехать с темы
Где ты был все эти 16 лет ?

Так ты у нас по медицине или по газа
Такой специалист широкого профиля, что не доплюнуть :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:48

  Ratatui написав:Держись. Ты нам нужен.


Всё. Замётано. Тогда с вами. Форева. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:50

pesikot

Только ты впариваешь здесь Таврию, но выдаешь за мерседес S-klasse
Разницу чувствуешь ?[/quote]

Впаривают возможно тебе. И разницу можно почувствовать когда вставляют в задний проход.
По всей видимости тебе это знакомо. Так вот для лохов ещё раз. Медицина в Англии шикарная, лекарства по рецепту копейки, иногда дешевле чашки кофе. А без рецепта пачка таблеток можетстоить как у нас запоржец.

Кстати Мерседес даже А класса не дурен. Но так как твой потолок это таврия, то тебе этого не понять.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:51

  pesikot написав:
  Ratatui написав:
Я про таких лохов как ты. Которых теперь нафтогаз разводит чтобы Фирташа приопустить , а потом своё вернёт.

как всё запущено. съехать с темы
Где ты был все эти 16 лет ?

Так ты у нас по медицине или по газа
Такой специалист широкого профиля, что не доплюнуть :)


Не такой узколобый как ты это точно.
Ratatui
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